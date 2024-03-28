Amazon’dan yapay zeka şirketi Anthropic’e 2.75 milyar dolarlık ek yatırım kararı

Tam Boyutta Gör E-ticaret devi Amazon, hızla büyüyen yapay zeka sektöründe önemli bir adım atarak Anthropic’e olan yatırımlarını ciddi oranda yükseltme kararı adı. Teknoloji devi geçtiğimiz eylül ayında Anthropic'in azınlık hissesi için başlangıçta 1,25 milyar dolar yatırım yapmış ve toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkarma opsiyonu olduğu belirtmişti. Şimdi bu opsiyonun kullanıldığı duyuruldu.

Amazon’un Anthropic yatırımı 4 milyar dolar oldu

Anthropic ile olan anlaşma kapsamında Amazon, 1.25 milyar dolarlık yatırımına 2.75 milyar dolar daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre Amazon, şirketteki azınlık hissesini koruyacak ve yönetim kurulunda yer almamaya devam edecek. Öte yandan Anthropic, üretken yapay zeka modelleri arasında oldukça önemli bir firma. Şirketin yapay zeka modelleri mevcutta en güçlü modeller arasında bulunuyor.

Bu modeller işletmelere ek olarak kullanıcılara yönelik uygulamalarda da kullanılıyor. Dolayısıyla Anthropic, son çıkan Claude 3 ile OpenAI'ın GPT serisi ve Google'ın Gemini'si ile piyasada bulunan en gelişmiş seçeneklerden birisi. Hatta Anthropic, yeni modellerin en güçlüsü olan Claude 3 Opus'un, OpenAI'ın ChatGPT’de kullandığı GPT-4’ü ve Google'ın Gemini Ultra'sını lisans düzeyinde bilgi, lisansüstü düzeyde akıl yürütme ve temel matematik gibi endüstri kıyaslama testlerinde geride bıraktığını söylüyor.

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Anthropic, OpenAI, Mistral vb. yapay zeka girişimleri yarışta geride kalan veya kendi başlarında yeterli güçte modeller geliştiremeyen Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin ilk odak noktası. Bilindiği üzere OpenAI, Microsoft ile çok kapsamlı bir ortak içerisinde. Görünüşe göre Amazon da benzer bir ilişkiyi Anthropic ile sağlamak istiyor.

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