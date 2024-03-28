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    Anlık Bildirim

    Amazon’dan yapay zeka şirketi Anthropic’e 2.75 milyar dolarlık ek yatırım kararı

    Amazon, geçtiğimiz yapay zeka şirketi Anthropic’e ilk aşamada 1.25 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Şimdi ise açık bıraktığı kapı aracılığıyla 2.75 milyar dolarlık ek yatırım kararı aldı.
    Amazon, Anthropic 4 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    E-ticaret devi Amazon, hızla büyüyen yapay zeka sektöründe önemli bir adım atarak Anthropic’e olan yatırımlarını ciddi oranda yükseltme kararı adı. Teknoloji devi geçtiğimiz eylül ayında Anthropic'in azınlık hissesi için başlangıçta 1,25 milyar dolar yatırım yapmış ve toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkarma opsiyonu olduğu belirtmişti. Şimdi bu opsiyonun kullanıldığı duyuruldu.

    Amazon’un Anthropic yatırımı 4 milyar dolar oldu

    Anthropic ile olan anlaşma kapsamında Amazon, 1.25 milyar dolarlık yatırımına 2.75 milyar dolar daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre Amazon, şirketteki azınlık hissesini koruyacak ve yönetim kurulunda yer almamaya devam edecek. Öte yandan Anthropic, üretken yapay zeka modelleri arasında oldukça önemli bir firma. Şirketin yapay zeka modelleri mevcutta en güçlü modeller arasında bulunuyor.

    Bu modeller işletmelere ek olarak kullanıcılara yönelik uygulamalarda da kullanılıyor. Dolayısıyla Anthropic, son çıkan Claude 3 ile OpenAI'ın GPT serisi ve Google'ın Gemini'si ile piyasada bulunan en gelişmiş seçeneklerden birisi. Hatta Anthropic, yeni modellerin en güçlüsü olan Claude 3 Opus'un, OpenAI'ın ChatGPT’de kullandığı GPT-4’ü ve Google'ın Gemini Ultra'sını lisans düzeyinde bilgi, lisansüstü düzeyde akıl yürütme ve temel matematik gibi endüstri kıyaslama testlerinde geride bıraktığını söylüyor.

    Anthropic, OpenAI, Mistral vb. yapay zeka girişimleri yarışta geride kalan veya kendi başlarında yeterli güçte modeller geliştiremeyen Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin ilk odak noktası. Bilindiği üzere OpenAI, Microsoft ile çok kapsamlı bir ortak içerisinde. Görünüşe göre Amazon da benzer bir ilişkiyi  Anthropic ile sağlamak istiyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/03/27/amazon-doubles-down-on-anthropic-completing-its-planned-4b-investment/ https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-anthropic-ai-investment
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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