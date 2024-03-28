Amazon’dan yapay zeka şirketi Anthropic’e 2.75 milyar dolarlık ek yatırım kararı

Amazon’un Anthropic yatırımı 4 milyar dolar oldu
Anthropic ile olan anlaşma kapsamında Amazon, 1.25 milyar dolarlık yatırımına 2.75 milyar dolar daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre Amazon, şirketteki azınlık hissesini koruyacak ve yönetim kurulunda yer almamaya devam edecek. Öte yandan Anthropic, üretken yapay zeka modelleri arasında oldukça önemli bir firma. Şirketin yapay zeka modelleri mevcutta en güçlü modeller arasında bulunuyor.
Bu modeller işletmelere ek olarak kullanıcılara yönelik uygulamalarda da kullanılıyor. Dolayısıyla Anthropic, son çıkan Claude 3 ile OpenAI'ın GPT serisi ve Google'ın Gemini'si ile piyasada bulunan en gelişmiş seçeneklerden birisi. Hatta Anthropic, yeni modellerin en güçlüsü olan Claude 3 Opus'un, OpenAI'ın ChatGPT’de kullandığı GPT-4’ü ve Google'ın Gemini Ultra'sını lisans düzeyinde bilgi, lisansüstü düzeyde akıl yürütme ve temel matematik gibi endüstri kıyaslama testlerinde geride bıraktığını söylüyor.
Anthropic, OpenAI, Mistral vb. yapay zeka girişimleri yarışta geride kalan veya kendi başlarında yeterli güçte modeller geliştiremeyen Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin ilk odak noktası. Bilindiği üzere OpenAI, Microsoft ile çok kapsamlı bir ortak içerisinde. Görünüşe göre Amazon da benzer bir ilişkiyi Anthropic ile sağlamak istiyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/03/27/amazon-doubles-down-on-anthropic-completing-its-planned-4b-investment/ https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-anthropic-ai-investment Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...