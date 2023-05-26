Her şey değişecek: Yapay zeka destekli Google Arama testleri başladı

Tarihi değişim test sürecine girdi
Bazı Google kullanıcıları çok farklı arama sonuçları görmeye başlamak üzere. Şirket bu sabah, arama özelliklerini test etmek için yeni evi olan Search Labs'e erişimi açtığını duyurdu. Search Labs hala bir bekleme listesine sahip ve Google'ın insanları ne kadar çabuk içeri almayı planladığı belli değil, ancak Google’ın I/O'da Labs'ı duyurduktan iki hafta sonra sınırlı açık testlere başlaması önemli bir adım.
Değişim büyük olacak
SGE, Google Arama tarihindeki en büyük değişiklik olabilir ve ilk kullanıcıların nelerle karşılaşacağını görmek büyüleyici olacak. İnsanların nasıl arama yaptıkları ve hatta ne aradıkları konusunda büyük etkileri olabilir. Herkes artık aşağıya itilen bağlantılar yerine yapay zeka özetinde yer almak için savaşırken SEO endüstrisi tamamen değişecek. Ve eğer kullanıcılar çoğunlukla ihtiyaç duydukları şeyi özetlerden alırlarsa ve web'in tüm iş modeli değişebilir.
SGE'ye ek olarak, Labs ayrıca iki özellik daha içeriyor: Arama sonuçlarınızdaki her bağlantının yanına, o bağlantıyı seçtiğiniz Google Sheet'e ekleyecek bir düğme olan Add to Sheets ve özellikle kod yazmanıza ve düzeltmenize yardımcı olmak için geniş bir dil modeli tabanlı sistem olan Code Tips. Eğer bekleme listesine kaydolmadıysanız Search Labs sayfasından kaydolabilirsiniz. Erişim onayı aldığınızda size bir e-posta gönderilecektir.Kaynakça https://blog.google/products/search/search-generative-ai-tips/ https://www.theverge.com/2023/5/25/23737405/google-search-labs-waitlist-invites-ai Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)