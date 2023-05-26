Her şey değişecek: Yapay zeka destekli Google Arama testleri başladı

Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz I/O etkinliğinde aramanın tamamını değiştirecek bir duyuru yapmıştı. Yeni, Search Generative Experience (Üretken Arama Deneyimi - SGE) sayesinde Arama motoruna üretken yapay zeka ekleneceği duyurulmuştu. Yapılan yeni açıklamayla birlikte ise bunun açık testlerine başlandığı belirtildi. Köklü değişim başlıyor.

Google Aramalar, yapay zekayı merkeze alıyor: İşte yeni Google 2 hf. önce eklendi

Tarihi değişim test sürecine girdi

Bazı Google kullanıcıları çok farklı arama sonuçları görmeye başlamak üzere. Şirket bu sabah, arama özelliklerini test etmek için yeni evi olan Search Labs'e erişimi açtığını duyurdu. Search Labs hala bir bekleme listesine sahip ve Google'ın insanları ne kadar çabuk içeri almayı planladığı belli değil, ancak Google’ın I/O'da Labs'ı duyurduktan iki hafta sonra sınırlı açık testlere başlaması önemli bir adım.

Tam Boyutta Gör Search Labs’ın en dikkat çekici özelliği, Google'daki arama sonuçlarının en üstüne yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özet koyan Search Generative Experience. SGE olarak kısaltılan bu özellik sayesinde Google aramalar tamamıyla değişecek. Artık normal aramalarınızda Google'ın meşhur ‘10 mavi bağlantısına’ veya yan taraftaki Wikipedia pençesine erişmek yerine yapay zeka tarafından üretilen birkaç paragraflık bilgi ekranı göreceksiniz. Bu bölümde bağlantılara da yer verilecek. Standart mavi renkli bağlantılar ise daha aşağıda yaşamaya devam edecek.

Değişim büyük olacak

SGE, Google Arama tarihindeki en büyük değişiklik olabilir ve ilk kullanıcıların nelerle karşılaşacağını görmek büyüleyici olacak. İnsanların nasıl arama yaptıkları ve hatta ne aradıkları konusunda büyük etkileri olabilir. Herkes artık aşağıya itilen bağlantılar yerine yapay zeka özetinde yer almak için savaşırken SEO endüstrisi tamamen değişecek. Ve eğer kullanıcılar çoğunlukla ihtiyaç duydukları şeyi özetlerden alırlarsa ve web'in tüm iş modeli değişebilir.

SGE'ye ek olarak, Labs ayrıca iki özellik daha içeriyor: Arama sonuçlarınızdaki her bağlantının yanına, o bağlantıyı seçtiğiniz Google Sheet'e ekleyecek bir düğme olan Add to Sheets ve özellikle kod yazmanıza ve düzeltmenize yardımcı olmak için geniş bir dil modeli tabanlı sistem olan Code Tips. Eğer bekleme listesine kaydolmadıysanız Search Labs sayfasından kaydolabilirsiniz. Erişim onayı aldığınızda size bir e-posta gönderilecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Köklü değişim: Yapay zeka destekli Google Arama testleri başladı