Konami'nin Irak'taki savaşı konu alan iptal edilen FPS oyunu Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu

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Yayıncılığını Victura'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Highwire Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu.

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Normalde yayıncılığını Konami'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Atomic Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan savaş oyunu 2009 yılında duyurulmuştu. O dönemde savaş karşıtı ve savaş gazileri tarafından oyun büyük eleştiriye maruz kalmıştı ve en sonunda Konami oyunu iptal etmişti. Şimdi proje yeni bir yayıncı ve yeni bir geliştirici ile tekrardan çıkmaya hazırlanıyor.

Oyun 2004'te Irak'ta gerçekleşen II. Felluce Muharebesi'ni konu alıyor. Stüdyonun olayları gerçeğe en yakın şekilde anlatabilmek için birçok askerle röportaj yaptığı belirtildi.

Victura'nın CEO'su "Sahte yerlerde, sahte şeyler yapan sahte insanlar yüzünden savaşın gerçekte neye benzediğini anlamak çok zor. Bu nesil Irak'ta büyük bir cesaret ve fedakarlık gösterdi. Şimdi de yüzyılın en büyük olaylarından birini anlamamız için yeni bir yol sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Oyunun daha çok sivillerin hikayesine odaklanacağını da belirtelim. Bu yüzden oyunun psikolojik anlamda zor bir oyun olacağını düşünebiliriz. Oyun bu yıl içerisinde konsollar ve PC için çıkacak. Hangi konsollar olduğu açıklanmadı. Yeniden duyuru için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/02/cancelled-military-first-person-shooter-six-days-in-fallujah-resurrected-for-2021-release-on-consoles-pc

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