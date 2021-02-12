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    Konami'nin Irak'taki savaşı konu alan iptal edilen FPS oyunu Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu

    Konami'nin 2009 yılında iptal ettiği II. Felluce Muharebesi'ni konu alan savaş oyunu Six Days in Fallujah tekrar duyuruldu. Bu yıl çıkması bekleniyor.
    12 Şubat 2021, 21:45 (5 gün)
    3,9b
    1
    21
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Konami'nin Irak'taki savaşı konu alan iptal edilen FPS oyunu Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu
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    Yayıncılığını Victura'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Highwire Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu. 

    Ayrıca Bkz. "Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir"

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    Normalde yayıncılığını Konami'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Atomic Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan savaş oyunu 2009 yılında duyurulmuştu. O dönemde savaş karşıtı ve savaş gazileri tarafından oyun büyük eleştiriye maruz kalmıştı ve en sonunda Konami oyunu iptal etmişti. Şimdi proje yeni bir yayıncı ve yeni bir geliştirici ile tekrardan çıkmaya hazırlanıyor. 

    Oyun 2004'te Irak'ta gerçekleşen II. Felluce Muharebesi'ni konu alıyor. Stüdyonun olayları gerçeğe en yakın şekilde anlatabilmek için birçok askerle röportaj yaptığı belirtildi. 

    Victura'nın CEO'su "Sahte yerlerde, sahte şeyler yapan sahte insanlar yüzünden savaşın gerçekte neye benzediğini anlamak çok zor. Bu nesil Irak'ta büyük bir cesaret ve fedakarlık gösterdi. Şimdi de yüzyılın en büyük olaylarından birini anlamamız için yeni bir yol sunuyoruz." açıklamasında bulundu. 

    Oyunun daha çok sivillerin hikayesine odaklanacağını da belirtelim. Bu yüzden oyunun psikolojik anlamda zor bir oyun olacağını düşünebiliriz. Oyun bu yıl içerisinde konsollar ve PC için çıkacak. Hangi konsollar olduğu açıklanmadı. Yeniden duyuru için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/02/cancelled-military-first-person-shooter-six-days-in-fallujah-resurrected-for-2021-release-on-consoles-pc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gercekci yapildiysa agir tecavuz ve iskenceden gecirilen insanlarin fellucedeki bir avuc direnisci sayesinde amerikan vahsetinden kurtarilmasi konu ediliyor olmali..



    Bizdeki feto benzeri satilmis terorist kesnizani orgutunun ordudaki uzantilari sayesinde ellerini kollarini sallayarak girdikleri irakta ulkesini korumaya calisan namuslu bazi askerler de yok degildi elbette..
    Gercekci yapildiysa agir tecavuz ve iskenceden gecirilen insanlarin fellucedeki bir avuc direnisci sayesinde amerikan vahsetinden kurtarilmasi konu ediliyor olm...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    O günleri çok iyi hatırlıyorum. Medyada sabah akşam pompalanan şey; Kahraman(!) Amerikalıların, Irak halkını teröristlerden(!) temizlediğiydi. Saddam zalim bir adamdı ama işgalcilerin yaptıkları şeyler, ona bile rahmet okuttu. İnşallah bu gerçekler hakkıyla anlatılmıştır.
    O günleri çok iyi hatırlıyorum. Medyada sabah akşam pompalanan şey; Kahraman(!) Amerikalıların, Irak halkını teröristlerden(!) temizlediğiydi. Saddam zalim bir ...
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    Playstation5 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan adamlar ülkene atom bombası atmış sen katiller için sahte kahramanlık parlatma oyunu yapıyorsun. Konami bitmişsin. Hideo San'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı. Pes dışında sıfırsın oyunun yok ki o da eski kalitesinde değil. Beter ol!
    Ulan adamlar ülkene atom bombası atmış sen katiller için sahte kahramanlık parlatma oyunu yapıyorsun. Konami bitmişsin. Hideo San'ın neden ayrıldığı ortaya çıkt...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gidin normal savaş oyunu çıkarın yazın senaryoyu neden gerçek acıyı konu alıyorsunuz
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç unutmam o zamanlar amerika türkiye üzerinden girmek istemişti meclis veto etmişti. Sen misin veto eden ekonomik olarak çökermişlerdi ülkeyi. Sonra ne mi oldu refah partisinin içinden yenilikçi bir grup çıktı kimler olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz.
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    TheCaliph_ 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarim batarsin Konami.
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    djduke (salim yeşilbaş) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    grafikler kötü patlama sahnesinden ve askerlerin hareketlerinden fiziğinde çok iyi olmadığı aşikar. çok satmaz.
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunun cıkış tarihi belli mi acaba ?
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    B bypangea (Kadir Turan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Irak'taki vahşetin bir numaralı suçlusu amerikadan askerleridir. Güya özgürlük için gidip ülkeyi talan ettiler. Şimdi kendi gözlerinden anlatıp tarihi çarpıtmaya çalışıyorlar.
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    soneday (Soner Çakır) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Teröristler Türkçe seslendirmeye sahip olacak %99

    bknz:Spec Ops The Line
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    G GryAsl (Gry Asl) 4 gün ( Mesaj Silindi ) soneday
    Ne alaka ***? Oyun çıkalı kaç yıl oldu hala Türkçe seslendirme Türkçe seslendirme diye ağlıyorsunuz resmen. Oyun çıktığı dönemde desen anlarım desteklerim ama kaç sene geçti ve ne alaka harbi?
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    The False Shepherd (Arda Ustundag) 3 gün ( Mesaj Silindi ) soneday
    Spec Ops:The Line'da teröristler Türkçe mi konuşuyor? Neden ki?
    1 Yanıt Yanıtla
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Abd nin ortadoğuyu işgal etmesini onaylamasamda oyunu yinede oynayacağım. Irak'ın işgali ile başlayan ortadoğu işgali ve ateşi son sürat devam ediyor. Umarım oyun gerçekleri yansımıştır, her ne kadar ihtimal vermesemde.
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    E evo_4 4 gün ( Mesaj Silindi )
    KON AMI
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    tabi tabii kitle imha silahları vardı ya şu bir türlü bulunamayan, milyonlarca insanın kanına girdiniz.
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    3861 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Six Days in Fallujah, savaş oyunu ve
    4 etiket daha ırak savaşı iptal edilen oyun fps Yazılım
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