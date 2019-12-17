Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı

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Almanya merkezli otomotiv şirketi Daimler, Mercedes-Benz ve Bosch'un kamuya açık yollarda, otonom sürüş özelliğine sahip Mercedes-Benz S-Class model araçları test etmeye başladıklarını açıkladı.

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Kentsel ulaşıma nasıl entegre edileceği de araştırılacak

Proje için pilot bölge olarak ABD'nin San Jose şehri seçildi. Otonom sürüş teslteri yapılacak araçlar, kentin orta ve batı kısımları arasında servis görevi için kullanılacaklar. İlk olarak sınırlı sayıda bir müşteri kesimine sunulacak olan Mercedes-Benz S-Class otonom araçlarda, güvenliği sağlamak ve otomasyon davranışlarını incelemek üzere bir sürücünün de yer alacağı belirtildi.

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İki Alman şirketi Mercedes-Benz ve Bosch'un ortaklaşa yürüteceği bu projede, otonom araçların daha da geliştirilmesi için gerekli bilgilerin toplanacağı ve kentsel ulaşım sistemine nasıl entegre edilebilecekleri araştırılacak. Konuyla ilgili açıklamalar yapan ve Bosch şirketinde mühendislik başkanı olarak görev yapan Dr. Michael Fausten: "Eğer otonom sürüş, günümüzde bir gerçek haline geldiyse, bu teknoloji güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışmak zorundadır. İşte bu noktada San Jose'deki pilot projemiz gibi testlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?relId=1001&fromOid=45136045&borders=true&resultInfoTypeId=172&oid=45136045