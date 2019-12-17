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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı

    Alman otomotiv devi Daimler, Mercedes-Benz ve Bosch'un otonom araç testlerine başladığını açıkladı. Kamuya açık alanda yapılacak testler için seçilen pilot şehir ise San Jose oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı
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    Almanya merkezli otomotiv şirketi Daimler, Mercedes-Benz ve Bosch'un kamuya açık yollarda, otonom sürüş özelliğine sahip Mercedes-Benz S-Class model araçları test etmeye başladıklarını açıkladı.

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    Kentsel ulaşıma nasıl entegre edileceği de araştırılacak

    Proje için pilot bölge olarak ABD'nin San Jose şehri seçildi. Otonom sürüş teslteri yapılacak araçlar, kentin orta ve batı kısımları arasında servis görevi için kullanılacaklar. İlk olarak sınırlı sayıda bir müşteri kesimine sunulacak olan Mercedes-Benz S-Class otonom araçlarda, güvenliği sağlamak ve otomasyon davranışlarını incelemek üzere bir sürücünün de yer alacağı belirtildi.

    Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı
    Tam Boyutta Gör

    İki Alman şirketi Mercedes-Benz ve Bosch'un ortaklaşa yürüteceği bu projede, otonom araçların daha da geliştirilmesi için gerekli bilgilerin toplanacağı ve kentsel ulaşım sistemine nasıl entegre edilebilecekleri araştırılacak. Konuyla ilgili açıklamalar yapan ve Bosch şirketinde mühendislik başkanı olarak görev yapan Dr. Michael Fausten: "Eğer otonom sürüş, günümüzde bir gerçek haline geldiyse, bu teknoloji güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışmak zorundadır. İşte bu noktada San Jose'deki pilot projemiz gibi testlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



    https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?relId=1001&fromOid=45136045&borders=true&resultInfoTypeId=172&oid=45136045 Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 3 sa. en beğenilen
    Global kafa. Adam alman şirketi ama testleri ABD'de yapıyor niye? Çünkü ABD"de yasalar hazır otonom araçlar için. Beklemiyor Alman politikacılar yasa çıkarsın diye. Biz de hâlâ camı Türkiye'de üretilsin, farı Türkiye'de üretilsin diye bekleyelim.

    MARKA önemli marka
    Global kafa. Adam alman şirketi ama testleri ABD'de yapıyor niye? Çünkü ABD"de yasalar hazır otonom araçlar için. Beklemiyor Alman politikacılar yasa çıkarsın d...
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    Rachsuchtig 3 sa. en beğenilen
    Global kafa. Adam alman şirketi ama testleri ABD'de yapıyor niye? Çünkü ABD"de yasalar hazır otonom araçlar için. Beklemiyor Alman politikacılar yasa çıkarsın diye. Biz de hâlâ camı Türkiye'de üretilsin, farı Türkiye'de üretilsin diye bekleyelim.

    MARKA önemli marka
    Yanıtla +4
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