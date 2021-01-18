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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL

    Normalde ilk açıklanan fiyatı 7.499 TL olan Xbox Series X, ilave gümrük vergisi ve döviz kuru sebebiyle ertesi gün kaldırılmıştı. Aylar sonra vergini düşürülmesi ile birlikte fiyatlar eskiye döndü.
    41 dk.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    11

    Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL
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    Microsoft'un yeni nesil konsollar için çıkarttığı Xbox Series X ve Xbox Series S yaklaşık 2 ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Yurt dışında 500 dolara çıkan ürünler ne yazık ki bizim ülkemizde vergiler ve kur sebebiyle fazlasıyla yüksek bir fiyata çıkmıştı. Şimdi de o fiyatlar tekrar düşüyor.

    Ayrıca Bkz. "2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı"

    31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte 2020 yılının başlarında getirilen ancak sonrasında uzatılan ilave gümrük vergisi %20'ye düşürüldü. Vergilerin düşmesinin ardından da fiyatlar fazlasıyla merak ediliyordu. 

    Xbox Series'in Fiyatları Düştü

    Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL
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    MediaMarkt ve Vatan gibi resmi satış yapan sitelerde şu anda Xbox Series X'in fiyatı 7.499 TL'ye düşmüş durumda. Aynı şekilde Xbox Series S'in fiyatı da 4.499 TL'ye düşmüş durumda. 

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    MediMarkt Xbox Series X

    MediaMarkt Xbox Series S

    Vatan Bilgisayar Xbox Series X

    Amazon Xbox Series X

    Xbox Series X ve Xbox Series S'in ilk açıklanan fiyatı sırayla 7.499 TL ve 4.599 TL'ydi ancak açıklamadan bir gün sonra ilave gümrük vergisinin uzatılmasıyla fiyatlar kaldırılmıştı ve birkaç hafta sonra yeni fiyatlar açıklanmıştı. Hatta başlangıçta Xbox Series X, 9.299 TL'ydi ancak PlayStation 5 tarafından bir yerel fiyatlandırma gelince aynısını Xbox da yapmıştı. Şimdi de fiyatların aynı seviyelere düştüğünü görüyoruz. 

    Şu an için PlayStation 5 tarafında ne yazık ki stok olmadığı için resmi bir fiyat düşüşü de göremiyoruz. Stoklar güncellendiğinde PlayStation 5'in gerçek fiyatı da belli olacaktır.



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    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    5 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cand. 37 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Düşmüş baya 4 tane aldım
    Yanıtla +30
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    altarinoglu3434 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    noobszle 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    boş haber fiyatları takıp edenler kaç haftadır zsten 7k aq
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    sacr1face (Serkan Uysal) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkcell de bir haftadır fiyatlar boyleyedi.

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    icexit 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Düşmekte olan doları "faize karşıyım" diye açıklama yapıp alevlendiren bir lidere sahibiz. Doların düşmesini istemiyor gibi.
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    01fatih (FATİH ÇELİK) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    3.500 -4.500 TL olması bile pahalı
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    Alafastak (Mürsel Karagöz) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu haber eski tarihlimi
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    fozdemir (Faruk Özdemir) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    9299 tl den düşmüş sanırım
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    kbere (Önder D) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xbox Türkiye inanılmaz kötü yönetiliyor. Elinde Game Pass gibi bir avantaj varken ve bu Türkiye'de ciddi avantaj sağlayan bir şeyken saçma sapan fiyat politikaları yüzünden müşterileri Sony tarafına hediye ediyorlar.



    Bakın bir çok kişi yanlış olarak brüt fiyat olan 500 Euro üzerinden hesap yapıyor. Öyle bir hesap yapsanız ve Türkiye'deki işçi, kira ve nakliye ücretlerinin düşüklüğünü de hesaba katmasanız bile 700 Euro üzeri her fiyat haksızlıktır. Çakallıktır. Şimdi Sony çıkıp o seviyede bir fiyat açıklayacak ve bunlar da geri adım atacak.



    Dertleri de akıllarınca Xbox One X'teki kampanya taktiğini yapacaklar. 2 ay sonra 550-600 Euro'ya satıp inanılmaz indirim algısı yapacaklar.



    Ama unuttukları bir şey var. Sony 500 Euro civarına PS4 Digital Edition satarsa kimse bu fiyata Series S bile almaz Türkiye'de. Ki Digital Edition için de mevcut vergilerle adil fiyat aşağı yukarı o.
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Buna da şükür diyenler var halen. Olmaması gereken ek vergi düşünce seviniyoruz...
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    bahoztr (ahmet gülbahar) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ülkeye girişi kdv dahil 600 dolar sizde enayi gibi 6000 ne alın ki tekelcilik artsın
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    onurfredy (onur kuru) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    6500 olsun aliriz
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 digital edition düz hesap 6000 tl olacak gibi. Bi gün be, bi gün de hayırlı bi haber gelmez mi şu ülkede yav.
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