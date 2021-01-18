Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL

Microsoft'un yeni nesil konsollar için çıkarttığı Xbox Series X ve Xbox Series S yaklaşık 2 ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Yurt dışında 500 dolara çıkan ürünler ne yazık ki bizim ülkemizde vergiler ve kur sebebiyle fazlasıyla yüksek bir fiyata çıkmıştı. Şimdi de o fiyatlar tekrar düşüyor.
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31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte 2020 yılının başlarında getirilen ancak sonrasında uzatılan ilave gümrük vergisi %20'ye düşürüldü. Vergilerin düşmesinin ardından da fiyatlar fazlasıyla merak ediliyordu.
Xbox Series'in Fiyatları Düştü
MediaMarkt ve Vatan gibi resmi satış yapan sitelerde şu anda Xbox Series X'in fiyatı 7.499 TL'ye düşmüş durumda. Aynı şekilde Xbox Series S'in fiyatı da 4.499 TL'ye düşmüş durumda.İlginizi Çekebilir Xbox Series X/S, ilk 24 saatte eski Xbox konsollarına göre daha fazla satmış
Vatan Bilgisayar Xbox Series X
Xbox Series X ve Xbox Series S'in ilk açıklanan fiyatı sırayla 7.499 TL ve 4.599 TL'ydi ancak açıklamadan bir gün sonra ilave gümrük vergisinin uzatılmasıyla fiyatlar kaldırılmıştı ve birkaç hafta sonra yeni fiyatlar açıklanmıştı. Hatta başlangıçta Xbox Series X, 9.299 TL'ydi ancak PlayStation 5 tarafından bir yerel fiyatlandırma gelince aynısını Xbox da yapmıştı. Şimdi de fiyatların aynı seviyelere düştüğünü görüyoruz.
Şu an için PlayStation 5 tarafında ne yazık ki stok olmadığı için resmi bir fiyat düşüşü de göremiyoruz. Stoklar güncellendiğinde PlayStation 5'in gerçek fiyatı da belli olacaktır.
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yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş
Bakın bir çok kişi yanlış olarak brüt fiyat olan 500 Euro üzerinden hesap yapıyor. Öyle bir hesap yapsanız ve Türkiye'deki işçi, kira ve nakliye ücretlerinin düşüklüğünü de hesaba katmasanız bile 700 Euro üzeri her fiyat haksızlıktır. Çakallıktır. Şimdi Sony çıkıp o seviyede bir fiyat açıklayacak ve bunlar da geri adım atacak.
Dertleri de akıllarınca Xbox One X'teki kampanya taktiğini yapacaklar. 2 ay sonra 550-600 Euro'ya satıp inanılmaz indirim algısı yapacaklar.
Ama unuttukları bir şey var. Sony 500 Euro civarına PS4 Digital Edition satarsa kimse bu fiyata Series S bile almaz Türkiye'de. Ki Digital Edition için de mevcut vergilerle adil fiyat aşağı yukarı o.
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