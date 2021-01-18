Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL

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Microsoft'un yeni nesil konsollar için çıkarttığı Xbox Series X ve Xbox Series S yaklaşık 2 ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Yurt dışında 500 dolara çıkan ürünler ne yazık ki bizim ülkemizde vergiler ve kur sebebiyle fazlasıyla yüksek bir fiyata çıkmıştı. Şimdi de o fiyatlar tekrar düşüyor.

Ayrıca Bkz. "2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı"

31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte 2020 yılının başlarında getirilen ancak sonrasında uzatılan ilave gümrük vergisi %20'ye düşürüldü. Vergilerin düşmesinin ardından da fiyatlar fazlasıyla merak ediliyordu.

Xbox Series'in Fiyatları Düştü

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MediaMarkt ve Vatan gibi resmi satış yapan sitelerde şu anda Xbox Series X'in fiyatı 7.499 TL'ye düşmüş durumda. Aynı şekilde Xbox Series S'in fiyatı da 4.499 TL'ye düşmüş durumda.

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MediMarkt Xbox Series X

MediaMarkt Xbox Series S

Vatan Bilgisayar Xbox Series X

Amazon Xbox Series X

Xbox Series X ve Xbox Series S'in ilk açıklanan fiyatı sırayla 7.499 TL ve 4.599 TL'ydi ancak açıklamadan bir gün sonra ilave gümrük vergisinin uzatılmasıyla fiyatlar kaldırılmıştı ve birkaç hafta sonra yeni fiyatlar açıklanmıştı. Hatta başlangıçta Xbox Series X, 9.299 TL'ydi ancak PlayStation 5 tarafından bir yerel fiyatlandırma gelince aynısını Xbox da yapmıştı. Şimdi de fiyatların aynı seviyelere düştüğünü görüyoruz.

Şu an için PlayStation 5 tarafında ne yazık ki stok olmadığı için resmi bir fiyat düşüşü de göremiyoruz. Stoklar güncellendiğinde PlayStation 5'in gerçek fiyatı da belli olacaktır.

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