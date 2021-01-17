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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı

    Yine birçok oyunun yayınlanacağı bir yıla giriş yaptık. Microsoft da geçtiğimiz gün 2021 yılı içerisinde yayınlanacak olan ve konsolda yalnızca Xbox konsollarında yayınlanacak olan oyunları listeledi.
    31 dk.
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    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı
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    Geçtiğimiz yıl yeni nesil konsollar çıktığı için özellikle bu yıl oyun anlamında daha dolu bir yıl bekleniyor. Özel oyun konusunda sorunları olan Xbox markasının, bu yıl içerisinde konsolda yalnızca Xbox'a gelecek olan oyunlarının bir listesi yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. ""Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmasına rağmen yalnızca 4 yıldır geliştiriliyordu""

    Listeyi yayınlayan Microsoft ayrıca önemli bir not da ekledi. Bu listede bulacağınız oyunlar yalnızca şu ana kadar duyurulmuş oyunlar. Microsoft, bu oyunlardan daha fazlasını bu yıl bekleyebileceğimizi söylüyor. Bahsi geçen oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

    2021 Oyunları Listesi

    Oyunların isminin üzerinde tıklayarak oyunun fragmanını izleyebileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.



    https://www.vg247.com/2021/01/15/xbox-series-x-s-games-list/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    9 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    16 saat önce
    Xandive

    damn

    16 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Super Meat Boy 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    xboxda oyun yok yaaaww
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