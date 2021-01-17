2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı

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Geçtiğimiz yıl yeni nesil konsollar çıktığı için özellikle bu yıl oyun anlamında daha dolu bir yıl bekleniyor. Özel oyun konusunda sorunları olan Xbox markasının, bu yıl içerisinde konsolda yalnızca Xbox'a gelecek olan oyunlarının bir listesi yayınlandı.

Ayrıca Bkz. ""Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmasına rağmen yalnızca 4 yıldır geliştiriliyordu""

Listeyi yayınlayan Microsoft ayrıca önemli bir not da ekledi. Bu listede bulacağınız oyunlar yalnızca şu ana kadar duyurulmuş oyunlar. Microsoft, bu oyunlardan daha fazlasını bu yıl bekleyebileceğimizi söylüyor. Bahsi geçen oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

2021 Oyunları Listesi

Oyunların isminin üzerinde tıklayarak oyunun fragmanını izleyebileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

https://www.vg247.com/2021/01/15/xbox-series-x-s-games-list/

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