2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı

Geçtiğimiz yıl yeni nesil konsollar çıktığı için özellikle bu yıl oyun anlamında daha dolu bir yıl bekleniyor. Özel oyun konusunda sorunları olan Xbox markasının, bu yıl içerisinde konsolda yalnızca Xbox'a gelecek olan oyunlarının bir listesi yayınlandı.
Ayrıca Bkz. ""Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmasına rağmen yalnızca 4 yıldır geliştiriliyordu""
Listeyi yayınlayan Microsoft ayrıca önemli bir not da ekledi. Bu listede bulacağınız oyunlar yalnızca şu ana kadar duyurulmuş oyunlar. Microsoft, bu oyunlardan daha fazlasını bu yıl bekleyebileceğimizi söylüyor. Bahsi geçen oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz.
2021 Oyunları Listesi
Oyunların isminin üzerinde tıklayarak oyunun fragmanını izleyebileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.
- Adios – 2021
- The Artful Escape – 2021
- The Ascent – 2021
- The Big Con – 2021
- CrossfireX – 2021
- Dead Static Drive – 2021
- Echo Generation – 2021
- ExoMecha – 2021
- Exo One – 2021
- The Gunk – 2021
- Halo Infinite – 2021
- The Last Stop – 2021
- Lake – 2021
- Little Witch in the Woods – 2021
- The Medium – Ocak 28
- Microsoft Flight Simulator – Yaz 2021
- RPG Time – 2021
- Sable – 2021
- Scorn – 2021
- She Dreams Elsewhere – 2021
- Shredders – 2021
- Song of Iron – 2021
- Tunic – 2021
- Twelve Minutes – 2021
- Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – 2021
- Warhammer 40K: Darktide – 2021
- Way to the Woods – 2021
- The Wild at Heart – 2021
https://www.vg247.com/2021/01/15/xbox-series-x-s-games-list/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
wqe
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü