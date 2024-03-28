Tamamen dijital yeni Xbox Series X ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Microsoft’un beyaz ve tamamen dijital Xbox Series X konsolunun üzerinde çalıştığı ortaya çıkartıldı. Xbox Series X konsolunun disk sürücüsü olmayan bu versiyonun halihazırda mevcutta bulunan siyah Xbox Series X ile aynı dış tasarıma sahip olduğu ancak içeride bazı küçük değişikliklerin yapıldığı belirtiliyor.

Dijital Xbox Series X geliyor

Tasarım olarak standart siyah konsola benzeyen, sadece farklı bir renkte ve disk sürücüsü çıkarılmış bir versiyon olarak görülen dijital Xbox Series X konsolu genel olarak donanımsal olarak da çok değişmeyecek. eXputer tarafından paylaşılan bilgilere göre geliştirilmiş bir soğutucu dışında donanımsal fark bulunmayacak.

Tam Boyutta Gör Beyaz renkli dijital Xbox Series X'in Haziran ya da Temmuz ayında çıkacağı ve mevcut 499 dolarlık Xbox Series X’ten 50-100 dolar daha ucuz olacağı iddia edilmişti. Bununla birlikte güvenilir kaynaklar bu konsolun gerçekten var olduğunu ve bir iddiadan fazlası olduğunu söylüyor. Aslında disksiz Xbox Series X konsolunun geliştirilmekte olduğunu geçtiğimiz yıl Microsoft ve FTC arasındaki mahkeme belgelerinde görmüştük. Brooklin olarak adlandırılan o konsolun silindirik bir tasarım (üstteki görsel), 2 TB dahili SSD ve yükseltilmiş Wi-Fi özelliğine sahip olacağı belirtiliyordu.

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O dönemlerde Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, konsol için çok şeyin değiştiğini ve ekipler hazır olduğunda planlarını paylaşacaklarını söylemişti. Ek olarak yeni bir kontrol cihazı görüntüsü bile paylaşılmıştı. Güncel sızıntıyla birlikte önceki değişikliklere göre daha mütevazı bir yenilemeye girişilecek gibi duruyor.

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Tamamen dijital Xbox Series X ortaya çıktı