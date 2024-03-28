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    Anlık Bildirim

    Tamamen dijital yeni Xbox Series X ortaya çıktı

    Sızdırılan yeni görüntüler Microsoft'un beyaz disksiz Xbox Series X konsolunu gün yüzüne çıkarıyor. Öte yandan yeni görüntüler firmanın önceki planlarıyla çelişiyor gibi görünüyor.
    Tamamen dijital Xbox Series X ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Microsoft’un beyaz ve tamamen dijital Xbox Series X konsolunun üzerinde çalıştığı ortaya çıkartıldı. Xbox Series X konsolunun disk sürücüsü olmayan bu versiyonun halihazırda mevcutta bulunan siyah Xbox Series X ile aynı dış tasarıma sahip olduğu ancak içeride bazı küçük değişikliklerin yapıldığı belirtiliyor.

    Dijital Xbox Series X geliyor

    Tasarım olarak standart siyah konsola benzeyen, sadece farklı bir renkte ve disk sürücüsü çıkarılmış bir versiyon olarak görülen dijital Xbox Series X konsolu genel olarak donanımsal olarak da çok değişmeyecek. eXputer tarafından paylaşılan bilgilere göre geliştirilmiş bir soğutucu dışında donanımsal fark bulunmayacak.

    Tamamen dijital Xbox Series X ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Beyaz renkli dijital Xbox Series X'in Haziran ya da Temmuz ayında çıkacağı ve mevcut 499 dolarlık Xbox Series X’ten 50-100 dolar daha ucuz olacağı iddia edilmişti. Bununla birlikte güvenilir kaynaklar bu konsolun gerçekten var olduğunu ve bir iddiadan fazlası olduğunu söylüyor. Aslında disksiz Xbox Series X konsolunun geliştirilmekte olduğunu geçtiğimiz yıl Microsoft ve FTC arasındaki mahkeme belgelerinde görmüştük. Brooklin olarak adlandırılan o konsolun silindirik bir tasarım (üstteki görsel), 2 TB dahili SSD ve yükseltilmiş Wi-Fi özelliğine sahip olacağı belirtiliyordu.

    O dönemlerde Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, konsol için çok şeyin değiştiğini ve ekipler hazır olduğunda planlarını paylaşacaklarını söylemişti. Ek olarak yeni bir kontrol cihazı görüntüsü bile paylaşılmıştı. Güncel sızıntıyla birlikte önceki değişikliklere göre daha mütevazı bir yenilemeye girişilecek gibi duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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