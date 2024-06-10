Microsoft, disksiz tamamen dijital Xbox Series X konsolunu tanıttı

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Tam Boyutta Gör Xbox Games Showcase 2024, muhtemelen son birkaç yıldaki en iyi Microsoft oyun etkinliği olarak kayıtlara geçti. Yeni oyunların ve fragmanların duyurusuyla harmanlanan etkinlikte Xbox Series X konsolunun disksiz tamamen dijital versiyonu da tanıtıldı. Bu versiyon standart Xbox Series X ile aynı donanıma sahip ve aynı performansı sergiliyor.

Disksiz Xbox Series X bu sonbaharda çıkıyor

Yapılan açıklamaya göre beyaz renkli disksiz 1TB Xbox Series X, yine beyaz renkli 1TB Xbox Series S ve diskli özel sürüm 2TB Galaxy Black Xbox Series X bu sonbahar tatil sezonunda piyasaya sürülecek. Microsoft kesin bir çıkış tarihi paylaşmadı.

Kesin çıkış tarihi belirsiz olsa da Microsoft, her üç konsolun da fiyatlarını açıkladı. Disksiz tamamen dijital Xbox Series X, 450 dolar (500€) fiyat etiketine sahip olacak. Xbox Series S 1 TB için 350 dolar (350€) ve Galaxy Black Special Edition Xbox Series X için ise 600 dolar (650€) fiyatlarla alıcı bulacak.

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Bunlarla birlikte yeni 1TB Xbox Series S konsolu görünüşe göre mevcut 1TB Xbox Series S'in yerini alacak zira Microsoft bu ürünün “stoklar tükenene kadar” satın alınabileceğini belirtiyor. Ayrıca dijital Xbox Series X ise bir sürpriz değildi. Yeni sistemin uzun süredir üzerinde çalışıldığı söyleniyordu ve geçtiğimiz aylarda FTC davasında sızdırılmıştı.

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