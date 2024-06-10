Microsoft, disksiz tamamen dijital Xbox Series X konsolunu tanıttı

Disksiz Xbox Series X bu sonbaharda çıkıyor
Yapılan açıklamaya göre beyaz renkli disksiz 1TB Xbox Series X, yine beyaz renkli 1TB Xbox Series S ve diskli özel sürüm 2TB Galaxy Black Xbox Series X bu sonbahar tatil sezonunda piyasaya sürülecek. Microsoft kesin bir çıkış tarihi paylaşmadı.
Kesin çıkış tarihi belirsiz olsa da Microsoft, her üç konsolun da fiyatlarını açıkladı. Disksiz tamamen dijital Xbox Series X, 450 dolar (500€) fiyat etiketine sahip olacak. Xbox Series S 1 TB için 350 dolar (350€) ve Galaxy Black Special Edition Xbox Series X için ise 600 dolar (650€) fiyatlarla alıcı bulacak.
Bunlarla birlikte yeni 1TB Xbox Series S konsolu görünüşe göre mevcut 1TB Xbox Series S'in yerini alacak zira Microsoft bu ürünün “stoklar tükenene kadar” satın alınabileceğini belirtiyor. Ayrıca dijital Xbox Series X ise bir sürpriz değildi. Yeni sistemin uzun süredir üzerinde çalışıldığı söyleniyordu ve geçtiğimiz aylarda FTC davasında sızdırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.