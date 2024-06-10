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    Anlık Bildirim

    Microsoft, disksiz tamamen dijital Xbox Series X konsolunu tanıttı

    Microsoft, Xbox Games Showcase 2024 sırasında yeni oyunlarını resmi olarak duyurdu. Firma aynı zamanda Xbox Series X konsolunun disksiz tamamen dijital versiyonunu da tanıttı.
    Microsoft, disksiz tamamen dijital Xbox Series X’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xbox Games Showcase 2024, muhtemelen son birkaç yıldaki en iyi Microsoft oyun etkinliği olarak kayıtlara geçti. Yeni oyunların ve fragmanların duyurusuyla harmanlanan etkinlikte Xbox Series X konsolunun disksiz tamamen dijital versiyonu da tanıtıldı. Bu versiyon standart Xbox Series X ile aynı donanıma sahip ve aynı performansı sergiliyor.

    Disksiz Xbox Series X bu sonbaharda çıkıyor

    Yapılan açıklamaya göre beyaz renkli disksiz 1TB Xbox Series X, yine beyaz renkli 1TB Xbox Series S ve diskli özel sürüm 2TB Galaxy Black Xbox Series X bu sonbahar tatil sezonunda piyasaya sürülecek. Microsoft kesin bir çıkış tarihi paylaşmadı.

    Kesin çıkış tarihi belirsiz olsa da Microsoft, her üç konsolun da fiyatlarını açıkladı. Disksiz tamamen dijital Xbox Series X, 450 dolar (500€) fiyat etiketine sahip olacak. Xbox Series S 1 TB için 350 dolar (350€) ve Galaxy Black Special Edition Xbox Series X için ise 600 dolar (650€) fiyatlarla alıcı bulacak.

    Bunlarla birlikte yeni 1TB Xbox Series S konsolu görünüşe göre mevcut 1TB Xbox Series S'in yerini alacak zira Microsoft bu ürünün “stoklar tükenene kadar” satın alınabileceğini belirtiyor. Ayrıca dijital Xbox Series X ise bir sürpriz değildi. Yeni sistemin uzun süredir üzerinde çalışıldığı söyleniyordu ve geçtiğimiz aylarda FTC davasında sızdırılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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