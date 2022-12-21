Elektrikli Aehra SUV'un iç mekânı ortaya çıktı: Konsolunda devasa bir katlanır ekran var

Tam Boyutta Gör İtalya merkezli elektrikli araç girişimi Aehra, kısa süre önce henüz adını açıklamadığı crossover modelinin dijital gösterimini yaptı. Dört kapısı da yukarı doğru açılan otomobil bu özelliğiyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Aehra bugün de aracın iç mekânına ilişkin görseller paylaştı.

Yayınlanan görsellerden yola çıkarak Aehra SUV'un yaşam alanının da oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sağlayan detay ise konsolda bulunan büyük katlanır ekran. Ön tarafta konsol boyunca uzanan bu devasa ekran ilk etapta kulağa oldukça garip gelse de kullanım amacına göre iki farklı modu bulunduğunu öğrendiğimizde bu durum biraz daha akla yatkın bir hâl alıyor diyebiliriz.

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Sürüş esnasında bu yekpare tasarıma sahip ekranın büyük bölümü konsolun içerisine gizleniyor. Ekranın sadece üst bölümü görünür şekilde kalıyor ve bu ince alan, dijital gösterge paneli, navigasyon ve diğer medya fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanılıyor. Bu modda, ekranın kenarlarında yanlardaki dijital ekranlardan gelen görüntüyü sürücüye aktaran iki küçük ekran daha bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Araç park hâlindeyken ise ekran tamamen açılıp adeta bir televizyon gibi ön camın büyük bir bölümünü kaplıyor. Bu mod, Aehra SUV'u kullanım amacına göre bir mobil ofis, oyun odası, sinema salonu veya toplantı odasına dönüştürüyor. Bunun dışında konsolun merkezinde temel multimedya fonksiyonları ve klima kontrollerinin yapılabildiği küçük bir ekran daha mevcut. Bununla da yetinmeyen marka, direksiyonun üst kısmına da sürüşle ilgili hız ve menzil gibi temel bilgilerin görülebileceği minik bir ekran yerleştirmiş.

Ultra lüks bir model olarak tanımlanan Aehra SUV'un yaşam alanı dört veya beş koltuklu olarak ayarlanabiliyor. %100 elektrikli bir araç olmanın verdiği avantaj ile düz bir zemine sahip olan otomobilde ön ve arka yolcular için fazlasıyla geniş bir bacak mesafesi sunulduğunu görmekteyiz. Ayrıca uzun yolculuklarda arka koltukları geriye doğru yatırarak daha konforlu bir hâle getirmek de mümkün.

Teknik detayları açıklanmayan Aehra SUV bu aşamada henüz dijital bir konsept ancak şirket gerekli yatırımları aldıktan sonra üretime başlamayı planlıyor. Aehra, Nisan 2023'te ikinci model olarak bir sedan tanıtacak. Teslimatlar ise 2025'in sonlarına doğru planlanmış durumda.

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Konsolunda devasa bir katlanır ekran bulunan otomobil: Aehra SUV