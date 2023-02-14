Deprem bölgesine kurulacak konteyner ve prefabrik yapılarda KDV indirimi

KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indi
OHAL ilan edilen 10 ilde afetzedelerin kullanımı için kurulacak konteyner ve prefabrik yapılarda KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. Bu yapıların üretimi, kurulumu ve teslim işlemlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.
Söz konusu düzenleme, bugün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilan edildi ve bugün yürürlüğe girdi. Kararın 2023 yılı sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah