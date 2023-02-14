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    Anlık Bildirim

    Deprem bölgesine kurulacak konteyner ve prefabrik yapılarda KDV indirimi

    Deprem bölgesine kurulacak konteyner ve prefabrik yapılarda KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Bu düzenlemenin konteyner fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
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    Konteyner ve prefabrik yapılarda KDV indirimi Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlein ardından yüz binlerce konut oturulamaz hale geldi. Depremzedelerin barınması için konteyner ev bağışları yapılmaya ve bu evlerin kurulumuna başlandı. Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile konteyner ve prefabrik yapılara KDV indirimi geldi.

    KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indi

    OHAL ilan edilen 10 ilde afetzedelerin kullanımı için kurulacak konteyner ve prefabrik yapılarda KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. Bu yapıların üretimi, kurulumu ve teslim işlemlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

    Söz konusu düzenleme, bugün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilan edildi ve bugün yürürlüğe girdi. Kararın 2023 yılı sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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