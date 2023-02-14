Deprem bölgesine kurulacak konteyner ve prefabrik yapılarda KDV indirimi

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlein ardından yüz binlerce konut oturulamaz hale geldi. Depremzedelerin barınması için konteyner ev bağışları yapılmaya ve bu evlerin kurulumuna başlandı. Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile konteyner ve prefabrik yapılara KDV indirimi geldi.

KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indi

OHAL ilan edilen 10 ilde afetzedelerin kullanımı için kurulacak konteyner ve prefabrik yapılarda KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. Bu yapıların üretimi, kurulumu ve teslim işlemlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Depremden etkilenen illerde yıkılması gereken bina sayısı 3 sa. önce eklendi

Söz konusu düzenleme, bugün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilan edildi ve bugün yürürlüğe girdi. Kararın 2023 yılı sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi.

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Konteyner ve prefabrik yapılarda KDV indirimi