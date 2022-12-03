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    Fransa açık toplu otoparklara güneş paneli yerleştirme zorunluluğu getirdi

    Kanuni zorunluluk ile artık 80 araçtan fazla olan her otopark, alanının yarısını beş yıl içerisinde güneş panelleri ile kaplayıp enerji üretmek zorunda.        
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    Fransa hali hazırda dünyada elektriğini nükleer enerjiden elde eden önemli bir güç. Öyle ki bu oran son rakamlara göre %70’i bulmuş durumda. Bu nedenle bir yandan eskiyen nükleer enerji santrallerini kapatmak isteyen Fransa diğer yandan da  oluşacak açığı nereden karşılayacağını bulmak zorunda. Üstelik bunu karbon emisyon değerlerini yükseltmeden yapmalı.

    En rahat görünen çözüm olan toplu arazi tipi güneş santrallerinin çeşitli sorunları da yok değil. Mesela arsa bulma ve kiralama masrafları, üretim ile tüketimin farklı yerlerde olması nedeniyle trafo ve nakil hatlarına yapılan yatırımlar sektörü yavaşlatmakta. Şehir içerisinde üretim ise aslında en güzel çözüm. Tüketimin içinde üretim yapmak; arazi, trafo, nakil hatları ve kayıpların önüne geçmekte. Ayrıca yatırımın küçüklüğü sayesinde büyük sermayedarlara gerek duyulmuyor.

    Kapalı otoparklarda güneş enerjisi zorunluluğu Tam Boyutta Gör

    Bu nedenle devlet bu konuda işleri hızlandırmayı planlıyor ve 80-400 araç kapasiteli açık otoparklara 5 yıl, 400 üstüne 3 yıl içinde toplam alanlarının en az %50’sine güneş paneli kurma zorunluluğu getirmiş durumda. Bu sayede toplam 11 GW gücünde lisanssız yatırımın şehir içine yapılması planlanıyor. Türkiye’nin şu anda güneş enerjisindeki kurulu gücünün ekim ayı sonu itibari ile sadece 9.1 GW olduğu düşünülürse yapılacak yatırımın büyüklüğü dikkat çekici.

    Başka bir karşılaştırma ise 11 GW kapasitenin toplam 10 nükleer reaktörüne denk olması  etkileyici. Üstelik bu araçlara gölgelik sağlarken şehir içi ısısının da yükselmesini önleyici bir etkiye sahip. Yatırımı zamanında gerçekleştirmeyenlere ise park yeri başına aylık 50 Euro ceza kesilecek. Yani 80 araçlık bir otopark yılda 48 bin Euro cezaya maruz kalacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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