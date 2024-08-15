Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi: 16 Ağustos itibarıyla geçerli

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti yüzde 37,5 zamla 24 liradan 33 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 399 TL'den 555 TL'ye çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 49 liradan 70 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ise otomobiller için 419 TL'den 585 TL'ye çıktı.
Son zamla birlikte İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu. Malkara-Çanakkale Otoyolu köprü dahil otomobiller için 785 liraya yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.