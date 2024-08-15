Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi: 16 Ağustos itibarıyla geçerli

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Köprü ve otoyol geçiş ücretleri bir kez daha zamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve yap-işlet-devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprüleri kapsayan zam 16 Ağustos Cuma günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti yüzde 37,5 zamla 24 liradan 33 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 399 TL'den 555 TL'ye çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 49 liradan 70 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ise otomobiller için 419 TL'den 585 TL'ye çıktı.

Ferrari'ye bile yenilen Citroen, Avustralya pazarından ayrılıyor 5 sa. önce eklendi

Son zamla birlikte İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu. Malkara-Çanakkale Otoyolu köprü dahil otomobiller için 785 liraya yükseldi.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi!