Koral Elektronik Harp Sisteminin gelişmiş versiyonu geliyor

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Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Törenine katılmak üzere ASELSAN’ın Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan yerleşkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesise girişinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile birlikte şeref defterini imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yerleşke içinde düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleşen gezide yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu.

Erdoğan törende bazı açıklamalarda da bulundu ve yeni ürünleri duyurdu.

Erdoğan, gerçekleştirilen harekatlarda düşman radarlarının tespit edilmesi ve köreltilmesinde KORAL Elektronik Harp Sistemi'nin çok büyük rol oynadığını belirterek, bu sistemin daha gelişmiş versiyonu "Yeni Nesil KORAL" projesinin de bugün başlatıldığını açıkladı.

Yeni sistemin, mevcut KORAL'a göre düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyete sahip olacağını bildiren Erdoğan, KORAL'ın da tanıtım filminin gösterilmesinin ardından devam ettiği konuşmasında, başlatılan yeni proje ve teslimini yaptıkları sistemlerin projelendirmesi, geliştirilmesi ve üretimi için Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN'ı tebrik etti.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-tum-zorluklari-ve-ambargolari-kendi-gucuyle-asabilen-bir-ulke-haline-geldi/2041658

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