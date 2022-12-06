Güney Kore'nin KF-21 savaş uçağında Türk yapımı data link kullanılacak

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Güney Kore tarafından geliştirilen KAI KF-21avcı sınıfı savaş uçağının prototip versiyonu Türk teknoloji şirketi SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen kol içi simülasyon data link sistemi kullanılması için anlaşma sağlanmıştı. Son gelişmeye göre seri üretim versiyonunda da SDT’nin data link sistemi kullanılacak.

Beşinci nesil muharip uçak KAI KF-21’in alt sistemlerinin geliştiricisi LIG Nex1 ile SDT arasındaki data link anlaşmasının kapsamı genişletildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SDT Genel Müdürü Ömer Korkut, şunları söyledi:

“Projede LIG Nex1'in alt yüklenicisi olarak görev yapıyoruz. Bizim data linkin seri üretim projesinde de uçaklarda uçacağı kesinleşti. Bu çok yeni bir haber. Dolayısıyla 2024 yılından itibaren 40 artı 80, toplamda 120 adet daha bu data linkten sipariş bekliyoruz. Bu konudaki teklif çalışmalarımız da devam ediyor. Güney Kore gibi teknoloji geliştiren bir ülkeye hem de 5'inci nesil muharip uçak için alt sistem verebilmek bizim için önemli. Türkiye için de değerli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ihracat başarımız oldu, devam ediyor ve benzer ürünü yine farklı platformlara konumlama konusunda çalışmalarımız devam edecek.”

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KAI KF-21, ilk uçuşunu 19 Temmuz 2022’de yapmıştı. Seri üretimin 2026’da başlaması planlanıyor. 2028’e kadar en az 40, 2032 sonuna kadar 120 adet uçağın Kore Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor. Pakistan Hava Kuvvetleri de 50 adet KF-21 siparişi verdi. Uçağı iki ülke birlikte üretiyor.

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Yurt dışında çeşitli ihracatlar gerçekleştiren SDT, başka bir anlaşmayı ise Pakistan Hava Kuvvetleri ile yaptı. Mart ayında imzalanan anlaşmaya göre Pakistan-Çin ortak yapımı JF-17 uçağında SDT tarafından geliştirilen ACMI podu kullanılacak. Böylece NATO uçağı dışında bir uçağa da ACMI podunun entegrasyonu yapılmış olacak.

Geliştirilen ACMI podunun sahip olduğu özellikleri açısından ender ürünlerden olduğunu vurgulayan Korkut, “ACMI podunu benzer özelliklerle yapan bir ABD bir de İsrail var ama söz konusu ürünler NATO uçaklarında konumlandırılıyor. Biz Pakistan'da bir ilki gerçekleştirip NATO uçağı dışında bir uçağa da bu podu entegre etme konusunda sözleşme imzalamış olduk. JF-17 malumunuz Pakistan-Çin ortak yapımı bir uçak ve biz podumuzu farklı ülkeler tarafından üretilen uçaklara da entegre etme niyetindeyiz. Bu konuda da iş geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor.” dedi.

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