Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testi başarıyla yapıldı

Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından başlatılan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk testi yapıldı. MİDLAS kullanılarak HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi.

Twitter hesabından atış görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS’ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023’te İSTANBUL fırkateynine entegre edilerek DzKK envanterine girecek.” ifadelerini kullandı.

MİDLAS sayesinde Türk donanmasındaki gemilerde ve deniz platformlarında yerli lançer sistemi kullanılarak dışa bağımlılık sonlacak. HİSAR gibi milli füzeler, milli lançer ile ateşlenecek.

Eylül 2023'te Envantere Girecek

MİDLAS ilk olarak Hisar-O'nun denize uyarlanmış versiyonu olan Hisar-D RF füzesi ile kullanılacak. Sonrasında Siper Blok-1, Atmaca ve diğer milli füzeler MİDLAS'tan ateşlenecek. MİDLAS’In İSTİF sınıfı milli fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul gemisine entegre edilmesi ve Eylül 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanıyor. Deniz üslerinin ve limanların korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar yapılıyor.

ABD Ambargo Uyguladı

TCG İstanbul'da ABD yapımı Mark 41 Dikey Lançer Sistemi (Mk41 VLS) kullanılması planlanıyordu ancak 2021 yılında ABD ambargo uyguladı ve TCG Anadolu'da kullanıllmasına izni vermedi Bu gelişmenin ardından MİDLAS projesi hızlandırıldı. Mk41'in yerini alacak yerli lançer sistemi Eylül 2023'te hazır hale gelecek.

Güverte altı dikey atım lançer sistemini dünyada az sayıda ülke tarafından üretiliyor. ROKETSAN tarafındna üretilen MİDLAS sayesinde yabancı ülkelerin ambargolarından ve üreticilerin kısıtlamalarından etkilenmeyeceğiz.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şunları söyledi:

"Özellikle hava savunma füzelerini ilk etapta MİLDAS üzerinden atmayı planlıyoruz. Daha sonra özellikle Atmaca gemisavar füzemizin de MİLDAS üzerinden başarıyla atılması için entegrasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Bu, bize deniz platformlarından kullanabileceğimiz her tür füzeyi, ROKETSAN'ın milli olarak geliştirdiği füzeleri dikey olarak atma olasılığı sağlayacak. Kardeş şirketlerimiz tarafından savaş platformlarımızın Savaş Yönetim Sistemi de milli olarak geliştiriliyor. Orayla entegre bu tür lançer sistemlerinin milli mühimmatları kullanır aşamaya gelmesi bu konuda artık Türkiye'nin tamamen bağımsız olarak hareket etmesinin önünü açmış oluyor.”

Türkiye'ye uygulanan ambargoya değinen İkinci, "Mevcutta kullandığımız sistemlerle ilgili bize konulan kısıtları, ambargoları çok hızlı, Türk mühendisliğinin gücüyle, Türk mühendislik çalışmalarının eseri olarak aşan bir aşamaya geldik. Bu, bizim için aslında en mutlu edici noktalardan bir tanesi." dedi.

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