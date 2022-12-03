Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testi başarıyla yapıldı

    ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. MİDLAS hakkında tüm detaylar haberimizde.
    3
    Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS nedir? MİDLAS Özellikleri Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN tarafından başlatılan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk testi yapıldı. MİDLAS kullanılarak HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi.

    Twitter hesabından atış görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS’ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023’te İSTANBUL fırkateynine entegre edilerek DzKK envanterine girecek.” ifadelerini kullandı.

    MİDLAS sayesinde Türk donanmasındaki gemilerde ve deniz platformlarında yerli lançer sistemi kullanılarak dışa bağımlılık sonlacak. HİSAR gibi milli füzeler, milli lançer ile ateşlenecek.

    Eylül 2023'te Envantere Girecek

    MİDLAS ilk olarak Hisar-O'nun denize uyarlanmış versiyonu olan Hisar-D RF füzesi ile kullanılacak. Sonrasında Siper Blok-1, Atmaca ve diğer milli füzeler MİDLAS'tan ateşlenecek. MİDLAS’In İSTİF sınıfı milli fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul gemisine entegre edilmesi ve Eylül 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanıyor. Deniz üslerinin ve limanların korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar yapılıyor.

    ABD Ambargo Uyguladı

    TCG İstanbul'da ABD yapımı Mark 41 Dikey Lançer Sistemi (Mk41 VLS) kullanılması planlanıyordu ancak 2021 yılında ABD ambargo uyguladı ve TCG Anadolu'da kullanıllmasına izni vermedi Bu gelişmenin ardından MİDLAS projesi hızlandırıldı. Mk41'in yerini alacak yerli lançer sistemi Eylül 2023'te hazır hale gelecek.

    Güverte altı dikey atım lançer sistemini dünyada az sayıda ülke tarafından üretiliyor. ROKETSAN tarafındna üretilen MİDLAS sayesinde yabancı ülkelerin ambargolarından ve üreticilerin kısıtlamalarından etkilenmeyeceğiz.

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şunları söyledi:

    "Özellikle hava savunma füzelerini ilk etapta MİLDAS üzerinden atmayı planlıyoruz. Daha sonra özellikle Atmaca gemisavar füzemizin de MİLDAS üzerinden başarıyla atılması için entegrasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Bu, bize deniz platformlarından kullanabileceğimiz her tür füzeyi, ROKETSAN'ın milli olarak geliştirdiği füzeleri dikey olarak atma olasılığı sağlayacak. Kardeş şirketlerimiz tarafından savaş platformlarımızın Savaş Yönetim Sistemi de milli olarak geliştiriliyor. Orayla entegre bu tür lançer sistemlerinin milli mühimmatları kullanır aşamaya gelmesi bu konuda artık Türkiye'nin tamamen bağımsız olarak hareket etmesinin önünü açmış oluyor.”

    Türkiye'ye uygulanan ambargoya değinen İkinci, "Mevcutta kullandığımız sistemlerle ilgili bize konulan kısıtları, ambargoları çok hızlı, Türk mühendisliğinin gücüyle, Türk mühendislik çalışmalarının eseri olarak aşan bir aşamaya geldik. Bu, bizim için aslında en mutlu edici noktalardan bir tanesi." dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

    Profil resmi
    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız