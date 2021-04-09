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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10

    Hem sinema sektörünün hem de korku filmlerinin en popüler yapımlarından biri olan Testere serisinin dokuzuncusu yayınlanmadan onuncu filmi duyuruldu.
    09 Nisan 2021, 17:30 (4 gün)
    9,4b
    1
    13
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10
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    İlk filmleri ile izleyicilerin ilgisini ve beğenesini kazanan popüler film serisi Testere ya da orijinal ismi ile Saw'un devam filmi duyuruldu.

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    Production Weekly'nin haberine göre Testere serisinin dokuzuncu filmi yayınlanmadan onuncu film için çalışmalara başlandı. Twisted Pictures ve Lionsgate'in yapım şirketi olarak projede bulunduğu söyleniyor. Ne yazık ki yeni film ile ilgili hiçbir ayrıntı paylaşılmadı ancak yapım sürecinin henüz çok başında olduklarını tahmin edebiliriz.

    Testere serisinni dokuzuncu filmi olan Spiral: From the Book of Saw ya da Türkçesi ile Spiral: Testere Devam Ediyor ise şu anda vizyon tarihini bekliyor. 

    Spiral: From the Book of Saw'un vizyon tarihi 14 Mayıs 2021. Filmin yönetmenliğini Darren Lynn Bousman, senaristliğini ise Josh Stolberg ve Pete Goldfinger üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Rock, Morgan David Jones, Samuel L. Jackson, Ali Johnson, Dan Petronijevic, Edie Inksetter, Christopher Tai ve Max Minghella bulunuyor.

    Spiral: From the Book of Saw'un fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://screenrant.com/saw-10-development-report/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Testere serisi güzel başlasa da Testere 3 ile serinin korku, kurgu, zeka ve gerilimini yerini, alenen şiddet, işkence, kan, revan ve sado mazoşizme bıraktığı anda bıraktım seriyi izlemeyi. Bu kadar kan ve işkenceye meraklı olsak mezbahaya gideriz, iyice abartıyorlar, işin dozunu kaçırıyorlar, saçmalıyorlar bazen.
    Testere serisi güzel başlasa da Testere 3 ile serinin korku, kurgu, zeka ve gerilimini yerini, alenen şiddet, işkence, kan, revan ve sado mazoşizme bıraktığı an...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    strathmorea (alper ozan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence artık elektrikli testereye geçerek günümüz teknolojisine ayak uydurmalılar. Olmaz öyle.
    Yanıtla +5
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    brnk (Burak Demirbas) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Haftada bir duyruluyor :D
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Seri bozulsa da merak ediyor ve bakıyoruz. Samuel abimiz de dönemin en meşhur konuk oyuncusu.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Film çok güzel mesajlar veriyor bence beğenerek izledim bütün serisini. Korkunç ama yine de güzel
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İstedikleri kadar çeksinler hayatta izlemem.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel olsa da uzata uzata boku çıkarılan seri. Ayrıca bu filme Testere 10 denmesi de ne kadar doğru bilinmez. Oyuncular komple değişmiş, filmin adı değişmiş. Bunun için Saw Remake demiyorlar mıydı? Öyle hatırlıyorum.
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    D Dellialli 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    samuel reis yaşlanmış :(
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    YOURMOVE 4 gün ( Mesaj Silindi )
    7.671.283 görüntüleme • 30 Mar 2021
    Yanıtla +1
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Korku filmi demezler mi bi de. Sırf mide bulantısı. Eee psikopat çok olunca talepte çok oluyo böyle çöp bir filme.
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    strathmorea (alper ozan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence artık elektrikli testereye geçerek günümüz teknolojisine ayak uydurmalılar. Olmaz öyle.
    Yanıtla +5
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    AdilOlmayanYıldırım 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3 ten sonra sayamamışım onu anladım.
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    monacomen 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Testere serisi güzel başlasa da Testere 3 ile serinin korku, kurgu, zeka ve gerilimini yerini, alenen şiddet, işkence, kan, revan ve sado mazoşizme bıraktığı anda bıraktım seriyi izlemeyi. Bu kadar kan ve işkenceye meraklı olsak mezbahaya gideriz, iyice abartıyorlar, işin dozunu kaçırıyorlar, saçmalıyorlar bazen.
    Yanıtla +9
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    9397 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    spiral: from the book of saw, saw 9 ve
    8 etiket daha saw 10 testere 9 testere 10 yeni film duyuruldu detaylar ne zaman Bilim ve Teknoloji
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