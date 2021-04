Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10

Tam Boyutta Gör

İlk filmleri ile izleyicilerin ilgisini ve beğenesini kazanan popüler film serisi Testere ya da orijinal ismi ile Saw'un devam filmi duyuruldu.

Production Weekly'nin haberine göre Testere serisinin dokuzuncu filmi yayınlanmadan onuncu film için çalışmalara başlandı. Twisted Pictures ve Lionsgate'in yapım şirketi olarak projede bulunduğu söyleniyor. Ne yazık ki yeni film ile ilgili hiçbir ayrıntı paylaşılmadı ancak yapım sürecinin henüz çok başında olduklarını tahmin edebiliriz.

Testere serisinni dokuzuncu filmi olan Spiral: From the Book of Saw ya da Türkçesi ile Spiral: Testere Devam Ediyor ise şu anda vizyon tarihini bekliyor.

Spiral: From the Book of Saw'un vizyon tarihi 14 Mayıs 2021. Filmin yönetmenliğini Darren Lynn Bousman, senaristliğini ise Josh Stolberg ve Pete Goldfinger üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Rock, Morgan David Jones, Samuel L. Jackson, Ali Johnson, Dan Petronijevic, Edie Inksetter, Christopher Tai ve Max Minghella bulunuyor.

Spiral: From the Book of Saw'un fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

