Testere 10 filmi gişede serinin en iyi başlangıcını yaptı

Testere serisinin onuncu bölümü gişede başarılı bir başlangıç yaptı. Film, ABD'de 18 milyon dolar hasılat elde ederek 2010 yılından bu yana serinin açılış haftasındaki rekorunu kırdı. Gösterime girdiği ilk hafta sonuçlarında, sekizinci bölümü ve Spiral'i geride bıraktı.
Testere 10 (Saw X) ayrıca uluslararası gişede 11.3 milyon dolar gelir elde etti. Böylelikle devam filminin dünya genelindeki hasılatı 29 milyon doların üzerine çıktı. Eleştirmenlerden yüksek not alan filmin yapım maliyetinin sadece 13 milyon dolar olduğunu hatırlatalım.
Toplam hasılatta serinin rekorunu kırması zor
Başarılı bir başlangıca rağmen onuncu bölümün gişe hasılatı açısından Testere serisinin rekorunu kırması pek olası görünmüyor. Bu rekor, 164.8 milyon dolarla Testere 3 filmine ait.
Hafta sonunun bir diğer önemli gösterimi Gareth Edwards'ın The Creator filmi oldu. Bilimkurgu türündeki yapım dünya genelinde 32.3 milyon dolarlık bir açılışla gişe macerasına başladı. ABD'de ise gişede 14 milyon dolar elde ederek biraz sönük bir giriş yaptı. The Creator, 80 milyon dolarlık yapım bütçesiyle dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.