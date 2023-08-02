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    Testere 10, serinin en uzun filmi olacak: İşte fragmanı

    Korku ve gerilim tutkunlarını heyecanlandıracak Testere 10 filminin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen Kevin Greutert yeni bölümün serinin bugüne kadarki en uzun filmi olacağını söyledi.
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    Testere 10, serinin en uzun filmi olacak: İşte fragmanı Tam Boyutta Gör

    John Kramer (Jigsaw), popüler korku serisinin yeni bölümü Testere 10 (Saw X) ile bu sonbaharda beyaz perdeye geri dönüyor. Yönetmen Kevin Greutert'e göre film, serinin en iddialı bölümlerinden biri olmakla kalmayıp muhtemelen bugüne kadarki en uzun filmi olacak.

    Testere serisinin altıncı ve yedinci filmlerini yöneten Grothert, Testere 10 fragmanının ilk kez gösterildiği Midsummer Scream 2023 konferansında yaptığı konuşmada "Bu film öncekilerden çok daha büyük. En epik film olduğunu söyleyebilirim ve göz korkutucu görünebilir ama bence serinin en uzun filmi" ifadelerini kullandı.

    En uzun film Testere 3

    Deneyimli yönetmen, filmin uzun olmasının ne kadar iyi yapıldığının bir kanıtı olduğunu belirtti. Serideki filmlerin çoğu yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor. Testere serisinin en uzun filminin 1 saat 48 dakika süren Testere 3 olduğunu hatırlatalım. Hemen arkasından 5 dakika daha kısa olan orijinal film geliyor.

    Testere 10, serinin en uzun filmi olacak: İşte fragmanı

    Açıkçası, serideki hiçbir film günümüz standartlarına göre fazla uzun sayılmaz. Dolayısıyla Testere 10 süre bakımından önceki filmleri geride bırakcak olsa da üç saatlik Oppenheimer gibi yapımların yanında yine kısa kalacak. Film ülkemizde, 20 Ekim'de vizyona girecek.

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    maygar 2 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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