Koronavirüs aşısı 28 gün arayla uygulanacak

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Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği koronavirüs aşılarının ilk bölümü dün sabah Türkiye’ye geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, aşıların dağıtım ve uygulanışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşılar TİTCK tarafından rastgele seçilip test edilecek. Olumlu bulunması durumunda Acil Kullanım Onayı verilecek ve aşılama maratonu başlayacak. Bilim Kurulu tarafından alınan alınana karara göre aşılar 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak. Çinli koronavirüs aşısının Faz 3 deneme çalışmaları Türkiye’de yapılmış ve gönüllülere 14 gün arayla iki doz halinde uygulanmıştı. Bu defa iki doz arasında daha uzun aralık olacak.

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Aşı takviminin ilk basamağında sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişiler var. Bu kişilere ilk aşılar yapılacak. Sonrasında sağlık riski ve bulaştırma riskine göre diğer vatandaşlara aşı yapılacak. Aşı takvimi önümüzdeki günlerde detaylıca açıklanacak. Aşılama önceliğinde bilim kurulunun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacak.

Nerede aşı olacağız?

Öncelik grubundaki kişilere SMS, çağrı vb. yolla bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme yapılan kişiler MHRS (Merkezi Randevu Sistemi) üzerinden aile hekimi veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yapabilecek.

Vatandaşlar konumlarına göre risk sıralamasını Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan web sitesinden takip edebilecek. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek.

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