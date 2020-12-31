Koronavirüs aşısı 28 gün arayla uygulanacak

Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği koronavirüs aşılarının ilk bölümü dün sabah Türkiye’ye geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, aşıların dağıtım ve uygulanışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Aşılar TİTCK tarafından rastgele seçilip test edilecek. Olumlu bulunması durumunda Acil Kullanım Onayı verilecek ve aşılama maratonu başlayacak. Bilim Kurulu tarafından alınan alınana karara göre aşılar 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak. Çinli koronavirüs aşısının Faz 3 deneme çalışmaları Türkiye’de yapılmış ve gönüllülere 14 gün arayla iki doz halinde uygulanmıştı. Bu defa iki doz arasında daha uzun aralık olacak.İlginizi Çekebilir Türkiye'de 20 gönüllüye koronavirüs aşısı uygulandı: Ciddi yan etki yok
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Aşı takviminin ilk basamağında sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişiler var. Bu kişilere ilk aşılar yapılacak. Sonrasında sağlık riski ve bulaştırma riskine göre diğer vatandaşlara aşı yapılacak. Aşı takvimi önümüzdeki günlerde detaylıca açıklanacak. Aşılama önceliğinde bilim kurulunun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacak.
Nerede aşı olacağız?
Öncelik grubundaki kişilere SMS, çağrı vb. yolla bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme yapılan kişiler MHRS (Merkezi Randevu Sistemi) üzerinden aile hekimi veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yapabilecek.
Vatandaşlar konumlarına göre risk sıralamasını Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan web sitesinden takip edebilecek. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek.
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız. ”