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    Koronavirüs bir dünya devini daha yıktı

    Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Hertz, koronavirüs salgını nedeniyle kiralama faaliyetleri dibe vurunca borçlarını ödeyemez hale geldi ve konkordato ilan etti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs bir dünya devini daha yıktı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın eve kapanması özellikle ulaşım sektörünü derinden etkiliyor. Uçak, otobüs, kişisel araçlar, kiralık araçlar gibi sektörler iki aydan fazla bir süredir hareketsiz ve bu da büyük zarara yol açıyor.

    Hertz konkordato ilan etti

    Dünyanın en büyük kiralık araç şirketlerinden birisi olan Hertz, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüst düşüş gösteren kiralama faaliyetleri sonrasında büyük bir zarara girdi ve konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

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    100 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Hertz, ilk faaliyetine 10 adet Ford Model T aracı ile başlamıştı. Dünya çapında 12400 noktası olan Hertz, 568 bin araca sahip. Firmanın faaliyetlerinin yüzde 30 civarı hava limanlarında konuşlanmış durumda.

    Aslında Hertz yaklaşık 5 yıldır mali olarak sıkıntılarla boğuşuyordu. Bugüne kadar 12000 kişi işten çıkarılırken 4 bin kişiye daha çıkışları verilecekti. Yeniden yapılanma sonrasında borçlarını biraz ödemeyi planlayan Hertz salgın nedeniyle darbe yiyince ayağa kalkamaz oldu. Özellikle hava limanlarında trafiğin yüzde 94 azalması en büyük etken durumda.

    Koronavirüs bir dünya devini daha yıktı
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    Firma yaklaşık 19 milyar doları bulan borçlarını ödeyemeyeceğini bildirerek konkordato istedi. Alacaklılara karşı koruma talep eden firma böylece faaliyetlerine devam etmeyi ve yavaş yavaş borçlarını kapatmayı planlıyor.

    Hertz’in iflasın eşiğine gelmesi araç kiralama sektörünün zincirleme bir çöküşe sebep olabileceğini gösteriyor. Sadece ABD’de araç kiralama firmaları geçen yıl 1.7 milyon adet araç satın almıştı. Bu yıl ise talep yerlerde sürünüyor. Hertz yıl boyunca hiç araç satın almayacağını duyurmuştu. Bu arada Mart ayından bu yana hisse satın alarak en büyük hissedar haline gelen Carl Icahn’ın elindeki hisselerin değeri yüzde 60 düşmüş durumda.



    https://edition.cnn.com/2020/05/22/business/hertz-bankruptcy/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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