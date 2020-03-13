Koronavirüs nedeniyle WWDC 2020 etkinliği de iptal edildi, sadece internetten yayınlanacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle global teknoloji fuarları birbiri ardına iptal ediliyor. MWC 2020, Google I/O 2020, F8 2020 fuarlarının ardından WWDC 2020 etkinliği de iptal edildi.

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Normalde Haziran başlarında düzenlenen WWDC etkinliğinde macOS, iOS, iPad OS, tvOS, watchOS işletim sistemlerinin yeni sürümleri sahneye çıkıyordu. Dünya çapından pek çok geliştiricinin katıldığı etkinlikte ortalama 6000 katılım oluyordu.

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Bu yıl da WWDC 2020 etkinliği San Jose şehrindeki McEnery Toplantı Merkezi’nde gerçekleştirilecekti ancak Kaliforniya eyaleti 250 kişi üzerindeki etkinliklerin iptal edilmesi ile ilgili bir karar yayınladı. Bu bakımdan WWDC 2020 etkinliğinin düzenlenmesi ihtimali kalmadı.

Apple bunun yerine duyuruları canlı yayınla internet üzerinden yapmayı kararlaştırdı. İşletim sistemi duyurularının yanı sıra Apple ekosistemi ile ilgili yenilikler de oturum olarak internet üzerinden verilecek. Apple önümüzdeki günlerde tam program ile ilgili detayları paylaşacak.

https://www.engadget.com/2020/03/13/apple-wwdc-2020-online-only-coronavirus/

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