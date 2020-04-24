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    Koronavirüs salgını Google'ı da vurdu: İşe alımlar donduruluyor

    Koronavirüs pandemisinin etkisi tüm dünyada devam ederken, CNBC'nin yeni bir raporu Google'ın da COVID-19 virüsünden etkilendiğini ve yeni önlemler aldığını ortaya koyuyor.
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    Zamazingo
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs salgını Google'ı da vurdu: İşe alımlar donduruluyor
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    CNBC, ABD ekonomisinin ve ABD'li şirketlerin bütçesini etkileyen yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Google'ın aldığı yeni kararları ele geçirdi. Şirket çalışanlarına gönderdiği mektupla, uygulamaya koyduğu radikal önlemleri sıraladı.

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    İşten çıkarma olmayacak

    Google geçtiğimiz Çarşamba günü pazarlama personeline gönderdiği mektupla birlikte, şirketin pazarlama bütçesini yarıya indirmeyi ve yeni ve sözleşmeli çalışanların işe alınmasını yasaklamayı planladığını açıkladı. Şirket temsilcisi, bazı departmanların bütçelerinin yarı yarıya azaldığını doğruladı, ancak bu kararın hala tartışma aşamasında olduğunu ve tüm departmanları etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

    Koronavirüs salgını Google'ı da vurdu: İşe alımlar donduruluyor
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    CNBC'ye yapılan açıklamada: "Geçen hafta belirttiğimiz gibi, 2020'nin geri kalanına yönelik yatırım planlarımızın önceliklerini yeniden değerlendiriyoruz ve planlanan önemli pazarlama etkinliklerine odaklanmayı planlıyoruz." ifadeleri yer alırken, Google temsilcisi şirkette toplu işten çıkarılmalar yaşanacağını ise reddetti. Google, COVID-19 pandemisi patlak vermeden önce, bir önceki yıla göre pazarlama harcamalarında artış bekliyordu.



    https://www.cnbc.com/2020/04/23/google-to-cut-marketing-budgets-hiring-freeze-expected.html?&qsearchterm=google Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 34 dk.
    Korona herkesi vurdu
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