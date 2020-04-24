Koronavirüs salgını Google'ı da vurdu: İşe alımlar donduruluyor

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CNBC, ABD ekonomisinin ve ABD'li şirketlerin bütçesini etkileyen yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Google'ın aldığı yeni kararları ele geçirdi. Şirket çalışanlarına gönderdiği mektupla, uygulamaya koyduğu radikal önlemleri sıraladı.

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İşten çıkarma olmayacak

Google geçtiğimiz Çarşamba günü pazarlama personeline gönderdiği mektupla birlikte, şirketin pazarlama bütçesini yarıya indirmeyi ve yeni ve sözleşmeli çalışanların işe alınmasını yasaklamayı planladığını açıkladı. Şirket temsilcisi, bazı departmanların bütçelerinin yarı yarıya azaldığını doğruladı, ancak bu kararın hala tartışma aşamasında olduğunu ve tüm departmanları etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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CNBC'ye yapılan açıklamada: "Geçen hafta belirttiğimiz gibi, 2020'nin geri kalanına yönelik yatırım planlarımızın önceliklerini yeniden değerlendiriyoruz ve planlanan önemli pazarlama etkinliklerine odaklanmayı planlıyoruz." ifadeleri yer alırken, Google temsilcisi şirkette toplu işten çıkarılmalar yaşanacağını ise reddetti. Google, COVID-19 pandemisi patlak vermeden önce, bir önceki yıla göre pazarlama harcamalarında artış bekliyordu.

https://www.cnbc.com/2020/04/23/google-to-cut-marketing-budgets-hiring-freeze-expected.html?&qsearchterm=google

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