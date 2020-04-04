Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu

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Koronavirüs salgını ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Yapılan testlerin sayısı arttıkça salgında enfekte olan insanların sayısı da günden güne artıyor. 4 Nisan itibariyle son vaka sayıları da geldi.

4 Nisan koronavirüs rakamları

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 19664 test yapıldı. Test sayıları artık 20 bin seviyesine ulaşmış durumda. Bu testlerde 3013 yeni vakaya rastlandı. Bugüne kadar yapılan test sayısı 161380 olurken toplam vaka sayısı da 23934 oldu.

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Ne yazık ki kronik hasta veya yaşlı vatandaşlarımızı bu savaşta kaybediyoruz. Son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 501 oldu. Yoğun bakımda yatan sayısı 1311 iken entube hasta sayısı da 909 olarak seyrediyor.

Rakamlarda sevindirici bir gelişme ise sadece 1 günde 302 hastanın iyileşmiş olması. Böylece toplamda 786 kişi iyileşmiş oldu. Umarız ülkemizde uygulanan alternatif ilaç ve tedavi yöntemleri başarılı olmuştur ve iyileşen sayısı katlanarak artmaya devam eder.

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