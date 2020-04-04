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    Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu

    4 Nisan itibariyle koronavirüs salgınında ilk kez 20 bin günlük test sayısına ulaşıldı. Yeni vaka sayısı yine ilk kez 3000 rakamını geçerken ölü sayısı da 76 oldu.
    4 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu
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    Koronavirüs salgını ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Yapılan testlerin sayısı arttıkça salgında enfekte olan insanların sayısı da günden güne artıyor. 4 Nisan itibariyle son vaka sayıları da geldi.

    4 Nisan koronavirüs rakamları

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 19664 test yapıldı. Test sayıları artık 20 bin seviyesine ulaşmış durumda. Bu testlerde 3013 yeni vakaya rastlandı. Bugüne kadar yapılan test sayısı 161380 olurken toplam vaka sayısı da 23934 oldu.

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    Ne yazık ki kronik hasta veya yaşlı vatandaşlarımızı bu savaşta kaybediyoruz. Son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 501 oldu. Yoğun bakımda yatan sayısı 1311 iken entube hasta sayısı da 909 olarak seyrediyor.

    Rakamlarda sevindirici bir gelişme ise sadece 1 günde 302 hastanın iyileşmiş olması. Böylece toplamda 786 kişi iyileşmiş oldu. Umarız ülkemizde uygulanan alternatif ilaç ve tedavi yöntemleri başarılı olmuştur ve iyileşen sayısı katlanarak artmaya devam eder.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    murdocklawless (Murdock Lawless) 4 gün en beğenilen savcınız
    hala sokağa çıkma yasağı ilan etmiyorlar. peh.
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    savcınız 4 gün murdocklawless
    20-65 yaş arası muhtemelen ölümsüz hocam :)
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    otuz3 (Sezgin Sencer) 4 gün
    Dunyada ilk 10a girmeyi basardik

    Acaba varos mahallelerdeki basiretsizlik ve multecilerin ic ice durup kolkola gezmesine ragmen gene bir kez daha anladikki dirayetli bir milletmisiz
    Dunyada ilk 10a girmeyi basardik Acaba varos mahallelerdeki basiretsizlik ve multecilerin ic ice durup kolkola gezmesine ragmen gene bir kez daha anladi...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    savcınız 4 gün otuz3
    İlk 10'a girdik mi hocam?
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    otuz3 (Sezgin Sencer) 1 gün
    Bugune kadar yasak koymadilarsa bari serbest biraksinlar su ana kadar olan olmus
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    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    bu salgına tek çözüm yasak
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    -Blue- 3 gün yeni yorumcu
    Şu salgına bir çözüm bulurlar artık umarım
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    Jwwjshdudhdhd 4 gün yeni yorumcu
    Avrupayı öven troller nerede? Virüsten kavruluyor amarika ve avurpa. Sayılar ALLAH in izniyle düşüşe geçti. Ölen vatandaşlara ALLAHtan rahmet diliyorum. Devletin sıkı önlemleri sayesinde halk rahat etti. ALLAH razı olsun devletimizden. Nankörlüğü kesin burasi MÜSLÜMAN ülke! Zaman birlik zamanı. Yardımınızı yapın aşalım birlikte bu virüsü...
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    otuz3 (Sezgin Sencer) 4 gün
    Dunyada ilk 10a girmeyi basardik

    Acaba varos mahallelerdeki basiretsizlik ve multecilerin ic ice durup kolkola gezmesine ragmen gene bir kez daha anladikki dirayetli bir milletmisiz
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    savcınız 4 gün otuz3
    İlk 10'a girdik mi hocam?
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    savcınız 4 gün
    oranlarsak her 100 kişiden 15'i Covid-19. Umarım en erken şekilde en az kayıpla atlarız.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 4 gün savcınız
    hala sokağa çıkma yasağı ilan etmiyorlar. peh.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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