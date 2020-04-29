Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttı

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Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında bir süredir yatay seyire geçen vaka sayıları bugün yükselişe geçti. Son 24 saatte yapılan testler artarken hayatını kaybedenlerin sayısında ise azalma devam ediyor.

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan verilere göre son 24 saatte 43498 test yapıldı ve 2936 yeni vakaya rastlandı. Vaka sayısının düne göre biraz keskin bir artış yaşadığı görülüyor. Toplam test sayısı 1 milyona dayanırken vaka sayısı da 117589 oldu.

Ölüm rakamları umut vermeye devam ediyor. Bugün 89 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 3081 oldu. Yoğun bakımda 1574 hasta yatarken entübe olanların sayısı da 831 oldu.

Diğer taraftan iyileşen sayısı artmaya devam ediyor. Bugün 5231 iyileşen sayısı ile birlikte toplam iyileşen sayısı 44040 oldu. Böylece aktif vaka sayısı da 73500 civarına geriledi.

https://covid19.saglik.gov.tr/#

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