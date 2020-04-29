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    Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttı

    29 Nisan itibariyle ülkemizde 43498 test yapılırken 2936 yeni vakaya rastlandı. 89 kişi vefat ederken iyileşen sayısı 5231 oldu. Mayıs ayında biraz daha dikkat gerekiyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttı
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    Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında bir süredir yatay seyire geçen vaka sayıları bugün yükselişe geçti. Son 24 saatte yapılan testler artarken hayatını kaybedenlerin sayısında ise azalma devam ediyor.

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    29 Nisan koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan verilere göre son 24 saatte 43498 test yapıldı ve 2936 yeni vakaya rastlandı. Vaka sayısının düne göre biraz keskin bir artış yaşadığı görülüyor. Toplam test sayısı 1 milyona dayanırken vaka sayısı da 117589 oldu.

    Ölüm rakamları umut vermeye devam ediyor. Bugün 89 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 3081 oldu. Yoğun bakımda 1574 hasta yatarken entübe olanların sayısı da 831 oldu.

    Diğer taraftan iyileşen sayısı artmaya devam ediyor. Bugün 5231 iyileşen sayısı ile birlikte toplam iyileşen sayısı 44040 oldu. Böylece aktif vaka sayısı da 73500 civarına geriledi.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 1 sa.
    Ekrem umarım korona kaparsın
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    Brother ToLGa 1 sa.
    Ben İtalya'dan beter tablo bekliyordum ama bizim milletin canı tatlıdır bakma sen zaten kadınlarımız genelde temizdir , bence şuana kadar ki tablo çok iyi
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    gun (Gün Oksay) 2 sa.
    Bu arada dalgalanma olacak geçen hafta sokakta bayağı bir yoğunluk vardı.



    Bence taa ki virüs erişebileceği kişileri tüketinceye kadar.
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    Berringer (Ahmet ) 1 sa. gun
    Dalgalanma olabilir vatandaşta bir gevşeme söz konusu ama şuan için bir artış yok yüzdesel olarak
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    GwynBleidd48 2 sa.
    2.dalga mı geliyor
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 2 sa.
    Vefat edenlerin de çıkartılması gerekir aktif vaka sayısında. O nedenle daha düşük aktif vaka sayısı var ve dün zaten 72852 idi aktif vaka.
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    Berringer (Ahmet ) 2 sa.
    tarama sayısına göre düşüş var yüzdesel olarak bir artış söz konusu değil
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 sa. Berringer
    Neresi yanlis. Adam vaka sayisi artmis demis. Dune gore artmadi mi. Artti. Editor otan artti ya da yuzde degisti mi demis. Hayir. O zaman nesi yanlis haberin.
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