Depremde çıkan molozun korkutucu miktarı: İşte unutulmaması gereken gerçekler

- 1999 depreminden 10 kat daha fazla moloz
- Toksinler insanları hasta edebilir
- Depremin maliyeti
- Yıkılan binalarla Manhattan adasının yaklaşık yedi katı bina inşa edilebilir
- Bu zehirli toksinler nereden kaynaklanıyor?
- Yorumlar
1999 depreminden 10 kat daha fazla moloz
Depremin geride bıraktığı enkazın hacmi, diğer büyük felaketlerle karşılaştırıldığında bile muazzam bir boyutta. Birleşmiş Milletler felaketin 1999'daki Gölcük depreminden en az 10 kat daha fazla moloz ürettiğini tahmin ediyor.
Çok sayıda rapor gösteriyor ki bazı bölgelerde insanlar enkaz dağlarını temizlemek için koşuşturdu ve binaların içindekileri gelişigüzel boşalttı. Uzmanlar, toksik kirlenmeden kaynaklanan 'ikincil bir felaketin' depremlerden bile daha şiddetli olabileceğini söylüyor. Türkiye Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, yaptığı açıklamada "İyimser bir tahminle 3 milyon insanın hasta olacağını söyleyebilirim" dedi.
Toksinler insanları hasta edebilir
BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, 1,7 milyon nüfuslu ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin bir parçası olan Hatay, tarımsal üretim ve gıda endüstrisi için kritik öneme sahip ve tek başına Türkiye'nin tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 14,5'ini oluşturuyor. Öte yandan 2 Mayıs verilerine göre enkazın yüzde 70'inden fazlası taşınmış ve ildeki yaklaşık 500 ilçeden 82'sinde aktif çalışma sürüyor.
Türk Tabipler Birliği heyetinin başkanı Ali Kanatlı, "Solunum yolu hastalıkları, göz hastalıkları, astım atakları, alerjik reaksiyonlar ve akciğer hastalıkları artacak. Önümüzdeki yıllarda bu sorunlarla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.
Depremin maliyeti
Türkiye’ye göre bölgedeki depremlerin maliyeti 103 milyar dolardan fazla, yani Türkiye'nin 2021 GSYH'sinin sekizde biri. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Mart ayında yaptığı açıklamaya göre, etkilenen bölgelerde 300.000'den fazla bina yıkıldı, yıkılması gerekti veya orta derecede hasar gördü.
Yıkılan binalarla Manhattan adasının yaklaşık yedi katı bina inşa edilebilir
BM Kalkınma Programı (UNDP), yıkım sonucu ortaya çıkan moloz hacminin 100 milyon metreküpü aşacağını, bunun da 2010 yılında Haiti'yi vuran büyük depremin bıraktığı hacmin yaklaşık 10 katı olduğunu söylüyor. Eğer molozların tamamı üst üste yığılırsa, her biri Mısır, Giza'daki Büyük Piramit büyüklüğünde 38 devasa yığına eşdeğer oluyor.
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.