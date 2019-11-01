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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto analisti, Bitcoin'in kolayca %991 artabileceğini iddia etti

    Albright Investment Group'un (AIG) kurucusu, Bitcoin'in yerini sağlamlaştırdığını ve şu anda çok daha yüksek bir fiyat aralığına geçmek için hazır olduğunu söylüyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kripto analisti, Bitcoin'in kolayca %991 artabileceğini iddia etti
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    Victor Dergunov, Bitcoin’in şu anki fiyatı olan 9,158 dolardan yaklaşık %991 oranında kolayca fırlayabileceğini söyledi. Bitcoin'in son dalgalanmasını çok uzun bir top oyununun ikinci etabına benzetti ve bu çok yıllı dalganın sona ermesinden önce Bitcoin'in çok daha yükseğe çıkacağını belirtti.

    Daha önceki açıklamalarında, bir sonraki ayı piyasasından önce Bitcoin'in 76,000-100,000 dolar seviyesine yükseleceğini iddia eden Dergunov, temkinli bir tahminle Bitcoin'in önümüzdeki 2-5 yıl aralığında 50,000 dolar ile 100,000 dolar arasında işlem görebileceğini söyledi.

    Tahminlerindeki bu iyimserliğin altında, Çin'in kriptoya karşı olan olumlu hamlelerinin payının büyük olduğunu belirtti. 

    Ayrıca Bkz. "Johannesburg, Bitcoin fidye ödemesini reddetti"

    AIG'in kurucusu, aynı zamanda Litecoin, Dash, Zcash ve Monero dahil olmak üzere birçok altcoin için yüksek vadeli işlemleri de öngörüyor. Özellikle Ripple'ın daha fazla finansal kurum tarafından kabul görmesi halinde, gelecekte daha fazla patlayabileceğini açıkladı. 

    Bütün bunlara ve yükseliş eğilimine rağmen, Dergunov, kripto paralara yatırım yapmanın son derece riskli olduğunu söylemeden geçmiyor ve hükümet yasakları, borsalar ve başka görünmez tehlikelerin hem Bitcoin hem de altcoin piyasasında çökmeye neden olabileceğini sözlerine ekliyor.

    Bu arada, analist Josh Rager, Bitcoin'in kısa vadede geri çekilme riski altında olduğunu söyledi. BTC'nin kayda değer bir düşüş ivmesine girmemesi için 8,800 doların üzerinde tutunması gerektiğini söyledi. İleri yönlü ivme kazanmak için, BTC'nin yaklaşık 9.550 dolar seviyesini kırması gerektiğini söyledi.

    Sorumluluk reddi beyanı: Bu bir alım satım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek riskli yatırımlardır. Haber içeriği editörün, şahısların veya şirketlerin kendi görüşleridir. Her yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğundadır. Donanımhaber ve içerik yazarı, kimsenin kişisel yatırım kararından dolayı sorumlu tutulamaz.



    https://dailyhodl.com/2019/10/31/crypto-analyst-calls-991-bitcoin-btc-boom-conservative-forecasts-future-of-xrp-litecoin-dash-zcash-and-monero/ Yorum Yaz
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    Like a Sir 3 hf. en beğenilen
    küsürlü sallıyim de anlaşılmasın.
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    kimi1275 2 hf.
    Binance borsasında hesap açmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:
    binance.com/...
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    DH Misafiri 2 hf.
    7300 den 11000 zorladı neyi saçma geliyor size sazan avı değil yükseliş trendinde
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    DH Misafiri 2 hf.
    Hngi balina bu riski goze alir arkadas :)) balina para kazanmak ister kaybetmek degil. bi yandan kaldiracli borsalar longları, shortları patlatiyor kisaca imkansiz.
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    TheShadow 3 hf.
    sazan.avi
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    AtiMX4 3 hf.
    Ne insanlar kazanacağım diye evini arabasını sattı sonra malikane sahibi oldu, ne insanlar elindekini avucundakini yatırdı yerin dibine battı:) dikkat edin yani.
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    kayamtky 3 hf.
    Emeksiz para kazanmanın yeni yolu.
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    Like a Sir 3 hf. en beğenilen
    küsürlü sallıyim de anlaşılmasın.
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