Kripto analisti, Bitcoin'in kolayca %991 artabileceğini iddia etti

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Victor Dergunov, Bitcoin’in şu anki fiyatı olan 9,158 dolardan yaklaşık %991 oranında kolayca fırlayabileceğini söyledi. Bitcoin'in son dalgalanmasını çok uzun bir top oyununun ikinci etabına benzetti ve bu çok yıllı dalganın sona ermesinden önce Bitcoin'in çok daha yükseğe çıkacağını belirtti.

Daha önceki açıklamalarında, bir sonraki ayı piyasasından önce Bitcoin'in 76,000-100,000 dolar seviyesine yükseleceğini iddia eden Dergunov, temkinli bir tahminle Bitcoin'in önümüzdeki 2-5 yıl aralığında 50,000 dolar ile 100,000 dolar arasında işlem görebileceğini söyledi.

Tahminlerindeki bu iyimserliğin altında, Çin'in kriptoya karşı olan olumlu hamlelerinin payının büyük olduğunu belirtti.

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AIG'in kurucusu, aynı zamanda Litecoin, Dash, Zcash ve Monero dahil olmak üzere birçok altcoin için yüksek vadeli işlemleri de öngörüyor. Özellikle Ripple'ın daha fazla finansal kurum tarafından kabul görmesi halinde, gelecekte daha fazla patlayabileceğini açıkladı.

Bütün bunlara ve yükseliş eğilimine rağmen, Dergunov, kripto paralara yatırım yapmanın son derece riskli olduğunu söylemeden geçmiyor ve hükümet yasakları, borsalar ve başka görünmez tehlikelerin hem Bitcoin hem de altcoin piyasasında çökmeye neden olabileceğini sözlerine ekliyor.

Bu arada, analist Josh Rager, Bitcoin'in kısa vadede geri çekilme riski altında olduğunu söyledi. BTC'nin kayda değer bir düşüş ivmesine girmemesi için 8,800 doların üzerinde tutunması gerektiğini söyledi. İleri yönlü ivme kazanmak için, BTC'nin yaklaşık 9.550 dolar seviyesini kırması gerektiğini söyledi.

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https://dailyhodl.com/2019/10/31/crypto-analyst-calls-991-bitcoin-btc-boom-conservative-forecasts-future-of-xrp-litecoin-dash-zcash-and-monero/