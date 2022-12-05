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    Kripto borsası Swyftx, çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkardı

    FTX başta olmak üzere ve kripto para borsalarının iflasa sürüklenmesi, diğer kripto para borsalarında endişeye yol açtı. Avustralya merkezli kripto para borsası Swyftx çalışanlarını işten çıkarıyor.
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    Kripto borsası Swyftx, çalışanlarının yaklaşık yarısını çıkardı Tam Boyutta Gör

    Avustralyalı kripto para borsası Swyftx en kötü senaryolara hazırlıklı olma amacıyla çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkardı. 90 kişinin işsiz kalmasına neden olan kararın FTX’in çökmesi ve gelecek sene için düşük ticaret hacmi beklentisi dolayısıyla alındığı ifade ediliyor.

    Kripto para borsası Swyftx, kripto kışını atlatmaya çalışırken personelinin yüzde 40’ını işten çıkardı. Swyftx, son düzenleyicisi dosyasına göre, hızla düşen kripto fiyatları nedeniyle karında yüzde 23’lük bir düşüş yaşadı. Swyftx, iflas eden FTX borsasına doğrudan maruz kalmamış olsa da şirketin çöküşünün tetiklediği güven krizinden etkilendi.

    Tüm kripto para birimleri, bazı eleştirmenlerin kripto paranın sonu olabileceğine inandığı FTX imparatorluğunun ani çöküşünden sarsılıyor. Yaklaşık 30.000 Avustralyalı, 32 milyar dolarlık devin düşüşünden etkilendi. Swyftx, sorunlu FTX borsasına doğrudan maruz kalmasa da, şirketin çöküşünün tetiklediği bir güven kriziyle sarsıldı.

    Son olarak Swyftx’in son yasal başvurusuna göre, hızla düşen kripto fiyatları nedeniyle kârında yüzde 23’lük bir düşüş yaşadı.

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    K
    kaptan5656 4 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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