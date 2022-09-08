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    Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile dalga geçti

    Steve Jobs'ın 24 yaşındaki kızı Eve, Apple'ın dün akşam tanıttığı iPhone 14 modelini tiye alan bir paylaşım yaptı. Bir diğer gönderme ise Samsung'dan geldi.     
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    Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile dalga geçti
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    Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın 24 yaşındaki kızı Eve Jobs, Instagram hesabından iPhone 14 ile bir önceki modele benzerliği nedeniyle dalga geçti.

    Eve, Instagram hesabından paylaştığı hikayesine "Apple'ın bugünkü duyurusundan sonra iPhone 13'ü iPhone 14 ile değiştiriyorum" diye yazan ve ekose gömlek giyen bir adamın aynı ekose gömleklerden bir tane daha aldığı için sevindiğini gösteren bir caps ekledi.

    Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile dalga geçti
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    Bir gönderme de Samsung'dan geldi

    Steve Jobs'un varisi, lansman sonrası yaptığı bu paylaşımla birlikte şirketin en yeni akıllı telefon modeline biraz gölge düşürerek tepki verdi ve yeni modelin eskisinden farklı olmadığını ima etti. Öte yandan Apple'a bir gönderme de en büyük rakibi Samsung şirketinden geldi.

    Şirket resmi Twitter hesabından attığı "Katlandığında bize haber verin." şeklinde bir tweet'le, Apple'ın henüz katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürmemiş olmasına göndermede bulundu.

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    serdarzero 1 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 21 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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