Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile dalga geçti

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın 24 yaşındaki kızı Eve Jobs, Instagram hesabından iPhone 14 ile bir önceki modele benzerliği nedeniyle dalga geçti.
Eve, Instagram hesabından paylaştığı hikayesine "Apple'ın bugünkü duyurusundan sonra iPhone 13'ü iPhone 14 ile değiştiriyorum" diye yazan ve ekose gömlek giyen bir adamın aynı ekose gömleklerden bir tane daha aldığı için sevindiğini gösteren bir caps ekledi.
Bir gönderme de Samsung'dan geldi
Steve Jobs'un varisi, lansman sonrası yaptığı bu paylaşımla birlikte şirketin en yeni akıllı telefon modeline biraz gölge düşürerek tepki verdi ve yeni modelin eskisinden farklı olmadığını ima etti. Öte yandan Apple'a bir gönderme de en büyük rakibi Samsung şirketinden geldi.
Şirket resmi Twitter hesabından attığı "Katlandığında bize haber verin." şeklinde bir tweet'le, Apple'ın henüz katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürmemiş olmasına göndermede bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler