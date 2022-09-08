Tam Boyutta Gör

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın 24 yaşındaki kızı Eve Jobs, Instagram hesabından iPhone 14 ile bir önceki modele benzerliği nedeniyle dalga geçti.

iPhone 14 Plus tanıtıldı! İşte iPhone 14 özellikleri ve fiyatı 18 sa. önce eklendi

Eve, Instagram hesabından paylaştığı hikayesine "Apple'ın bugünkü duyurusundan sonra iPhone 13'ü iPhone 14 ile değiştiriyorum" diye yazan ve ekose gömlek giyen bir adamın aynı ekose gömleklerden bir tane daha aldığı için sevindiğini gösteren bir caps ekledi.

Tam Boyutta Gör

Bir gönderme de Samsung'dan geldi

Steve Jobs'un varisi, lansman sonrası yaptığı bu paylaşımla birlikte şirketin en yeni akıllı telefon modeline biraz gölge düşürerek tepki verdi ve yeni modelin eskisinden farklı olmadığını ima etti. Öte yandan Apple'a bir gönderme de en büyük rakibi Samsung şirketinden geldi.

Şirket resmi Twitter hesabından attığı "Katlandığında bize haber verin." şeklinde bir tweet'le, Apple'ın henüz katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürmemiş olmasına göndermede bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile dalga geçti