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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu

    NFT çılgınlığına dünya devi kripto para borsası Binance de katılıyor. Binance, NFT alım satım platformu açacak.
    27 Nisan 2021, 19:00 (4 sa.)
    689
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu
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    İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, NFT çılgınlığına dahil olmaya hazırlanıyor. Kripto para ekosisteminde son 6 ayın en önemli gündem maddelerinden biri olan NFT’ler (Non-Fungible Tokens), ünlülerin ve dev şirketlerin kendi NFT’lerini çıkaracağını duyurmasıyla popülaritesini günbegün arttırmaya devam ediyor. 

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    Binance çok kısa bir süre önce, kullanıcıların NFT oluşturabilecekleri, alıp satabilecekleri NFT platformunu tanıtmaya hazırlandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre platformun Haziran ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple ve Microsoft hisseleri de Binance’de listeleniyor"

    Binance, birinci sınıf segmentin büyük müzayedelerin gelirlerinden %10’luk bir kesinti yapacağını ve %90’ının sanatçılara gideceği açıklandı. Binance, günlük alım satım piyasasından %1 “işlem ücreti” alırken, içerik oluşturucular sürekli olarak %1 telif hakkı alacak. Konuyla alakalı olarak Binance’in NFT projesi başkanı Helen Hai, şu ifadeleri kullandı:

    “Amacımız, Binance blockchain altyapısı ve topluluğu tarafından desteklenen en hızlı ve en ucuz çözümlerden yararlanarak dünyanın en büyük NFT ticaret platformunu en iyi NFT oluşturma, satın alma ve takas deneyimini sağlamaktır.”



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    nu NFT aslında en büyük kripto vurgunu bence.. patladığında insanlar havaya para verdiklerini anlayacaklar....
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