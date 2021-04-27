Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu

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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, NFT çılgınlığına dahil olmaya hazırlanıyor. Kripto para ekosisteminde son 6 ayın en önemli gündem maddelerinden biri olan NFT’ler (Non-Fungible Tokens), ünlülerin ve dev şirketlerin kendi NFT’lerini çıkaracağını duyurmasıyla popülaritesini günbegün arttırmaya devam ediyor.

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Binance çok kısa bir süre önce, kullanıcıların NFT oluşturabilecekleri, alıp satabilecekleri NFT platformunu tanıtmaya hazırlandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre platformun Haziran ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

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Binance, birinci sınıf segmentin büyük müzayedelerin gelirlerinden %10’luk bir kesinti yapacağını ve %90’ının sanatçılara gideceği açıklandı. Binance, günlük alım satım piyasasından %1 “işlem ücreti” alırken, içerik oluşturucular sürekli olarak %1 telif hakkı alacak. Konuyla alakalı olarak Binance’in NFT projesi başkanı Helen Hai, şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız, Binance blockchain altyapısı ve topluluğu tarafından desteklenen en hızlı ve en ucuz çözümlerden yararlanarak dünyanın en büyük NFT ticaret platformunu en iyi NFT oluşturma, satın alma ve takas deneyimini sağlamaktır.”

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