Apple ve Microsoft hisseleri de Binance’de listeleniyor

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Kripto para borsaları artık dünyaca ünlü önemli hisselerin alınıp satıldığı bir ortam haline geliyor. Bir süre önce Coinbase borsasının COIN hissesini ve Tesla hissesini coin olarak alış verişe sunan Binance 3 yeni hisse daha ekliyor.

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Apple, Microsoft ve MicroStrategy

Düzenleyici kurallar çerçevesinde hisse satışı yapmaya başlayan Binance, bir hissenin o anki değerini temsil eden kripto paralar üretiyor ve ticarete sunuyor. Böylece hissenin değeri değiştikçe borsaya da yansıyor.

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Binance hisse satışları dünyanın farklı noktasında olup da ünlü şirketlerin hisselerine kolay erişimi olmayan yatırımcıları hedefliyor. Böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde istediği hisseyi alıp satabiliyor.

Bugün itibariyle Bitcoin varlıklarıyla ünlenen MicroStrategy’nin hisseleri MSTR simgesiyle Binance üzerinde listeleniyor. Çarşamba günü Apple hisseleri AAPL olarak listelenecek. Cuma günü de Microsoft hisseleri MSFT adıyla listeleniyor. Çin, Türkiye ve ABD kurallar gereği ne yazık ki erişime kapalı.

https://www.binance.com/en/support/announcement/68f6ebadb16045e297db4a644d795dcc

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