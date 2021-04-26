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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ve Microsoft hisseleri de Binance’de listeleniyor

    COIN ve Tesla hisselerinin ardından Apple, Microsoft ve MicroStrategy hisseleri de Binance borsası üzerinde ticarete açılıyor. Değerler anlık olarak takip edilecek.
    26 Nisan 2021, 18:30 (9 sa.)
    1,8b
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5

    Apple ve Microsoft hisseleri de Binance’de listeleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para borsaları artık dünyaca ünlü önemli hisselerin alınıp satıldığı bir ortam haline geliyor. Bir süre önce Coinbase borsasının COIN hissesini ve Tesla hissesini coin olarak alış verişe sunan Binance 3 yeni hisse daha ekliyor.

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    Apple, Microsoft ve MicroStrategy

    Düzenleyici kurallar çerçevesinde hisse satışı yapmaya başlayan Binance, bir hissenin o anki değerini temsil eden kripto paralar üretiyor ve ticarete sunuyor. Böylece hissenin değeri değiştikçe borsaya da yansıyor.

    Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"

    Binance hisse satışları dünyanın farklı noktasında olup da ünlü şirketlerin hisselerine kolay erişimi olmayan yatırımcıları hedefliyor. Böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde istediği hisseyi alıp satabiliyor.

    Bugün itibariyle Bitcoin varlıklarıyla ünlenen MicroStrategy’nin hisseleri MSTR simgesiyle Binance üzerinde listeleniyor. Çarşamba günü Apple hisseleri AAPL olarak listelenecek. Cuma günü de Microsoft hisseleri MSFT adıyla listeleniyor. Çin, Türkiye ve ABD kurallar gereği ne yazık ki erişime kapalı.



    https://www.binance.com/en/support/announcement/68f6ebadb16045e297db4a644d795dcc
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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    P pcpcpcpc 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alamadığımızdan haberim olduğu iyi oldu :)
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    3 3erkay98 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin ve Türkiye’de alınamıyor sadece şaka gibi
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    voodoo child (voodoo child) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    alamamizin sebebi nedir tam olarak? bilen varsa aydinlanalim...
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    asig (halit bYAR) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    bnb
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    ti7800 (Eddie Morra) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz alamıyoruz ki ne anladık. Girdim baktım yoktu.
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    F filarmoni 8 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    "....is not available for residents in Mainland China, Turkey, the United States and other restricted jurisdictions as finally determined by CM-E." Türkiye'den alınamayacağını yazmışlar.

    https://www.binance.com/en/support/articles/68f6ebadb16045e297db4a644d795dcc
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