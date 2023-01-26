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    Kripto para borsası Digital Surge iflasın eşiğinden döndü

    FTX'te 20 milyon dolar üzerinde kripto parası bulunan Digital Surge, iflasın eşiğinden kurtularak müşterilerine para iadesi yapmaya başladı. Beş yıllık kurtarma planını açıkladı.
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    Kripto para borsası Digital Surge iflasın eşiğinden döndü Tam Boyutta Gör

    Avustralya merkezli kripto para borsası Digital Surge, iflas eden FTX‘te milyonlarca dolarlıklık kripto parası olmasına rağmen çöküşten kıl payı kurtuldu. Digital Surge, 16 Kasım’dan bu yana varlıkları dondurulan 22 bin 545 müşterisine para iadesi yapmaya başladı. Borsa ayrıca, faaliyetlerine devam etmek için 5 yıllık bir kurtarma planı açıkladı. Digital Surge’in FTX’te kilitli toplam 23,4 milyon dolar dijital varlığı bulunuyordu.

    Avustralya merkezli kripto borsası Digital Surge, FTX‘te sıkışan kripto varlıklarına rağmen ayakta kalmayı başardı. Digital Surge, FTX’te kilitli kalan 23,4 milyon dolarlık kripto varlığına rağmen faaliyetlerine devam edebilecek. 

    8 Aralık’ta kullanıcılara iletilen plana göre borsa, ilişkili bir işletme olan Digico’dan 885 bin dolara yakın kredi alacak. Borsanın faaliyete devam etmesi için bu kredi kullanılacak. Business News Australia’da yer alan bir haberde, müşterilere kripto para ve itibari para ile geri ödeme yapılacağı bildirildi. Müşterilere gönderilen e-posta'da şirketin Digico’dan 884 bin dolar kredi alacağı ve platformun ticaretine kaldığı yerden devam edebileceği belirtildi.

    2017’de kurulan Brisbane merkezli kripto para borsası, FTX kriziyle birlikte zor zamanlar geçirdi. FTX’in iflas başvurusunda bulunması ve FTX Avustralya’nın lisansının askıya alınması ile birlikte Digital Surge, bir süreliğine para çekme ve mevduat işlemlerini dondurmuştu. FTX'in iflas etmesi, kripto para sektöründe büyük sarsıntılara yol açtı.

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    V
    vixx 2 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 21 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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