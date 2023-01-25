Avrupa Birliği kripto para tutan bankalara sermaye şartı getiriyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Parlamentosu’na bağlı Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, bankaların risklere karşı ellerindeki kripto varlıkları tamamen karşılamaya yetecek kadar sermaye tutmaları şartını getirecek düzenlemeyi onayladı. Komitede kabul edilen uluslararası Basel III anlaşması ile kripto para hizmeti sunan bankalara katı kurallar geliyor.

Kripto para miktarı kadar sermaye bulundurma zorunluluğunun yanı sıra, kripto hizmetleri ve risk yönetimleri hakkında detaylı açıklama yapılması zorunluluğu getiriliyor.

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Düzenleme hakkında açıklamada bulunan Markus Ferber, “Bankaların elinde tuttukları kripto para miktarı kadar euro cinsinden öz sermaye tutmaları gerekecek. Bu tür sermaye zorunlulukları, kripto dünyasındaki istikrarsızlığın getirdiği olumsuz durumların finansal sistemlere yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Son birkaç yıl içinde kripto varlıkların yüksek riskli yatırımlar olduğunu gördük.” dedi.

Söz konusu düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra AB üyesi ülkelerin ortak bir metin üzerinde müzakere ederek metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

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Avrupa Birliği kripto para tutan bankalara sermaye şartı getiriyo