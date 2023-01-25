Avrupa Birliği kripto para tutan bankalara sermaye şartı getiriyor

Kripto para miktarı kadar sermaye bulundurma zorunluluğunun yanı sıra, kripto hizmetleri ve risk yönetimleri hakkında detaylı açıklama yapılması zorunluluğu getiriliyor.
Düzenleme hakkında açıklamada bulunan Markus Ferber, “Bankaların elinde tuttukları kripto para miktarı kadar euro cinsinden öz sermaye tutmaları gerekecek. Bu tür sermaye zorunlulukları, kripto dünyasındaki istikrarsızlığın getirdiği olumsuz durumların finansal sistemlere yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Son birkaç yıl içinde kripto varlıkların yüksek riskli yatırımlar olduğunu gördük.” dedi.
Söz konusu düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra AB üyesi ülkelerin ortak bir metin üzerinde müzakere ederek metin üzerinde anlaşması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?