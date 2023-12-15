Kripto para borsası Gate TR'den birinci yıl değerlendirmesi

Tam Boyutta Gör Dünya çapında hizmet veren kripto para borsası Gate.io’nun Türkiye’de hizmet veren yerel kripto para borsası Gate TR, bir yaşını doldurdu. 2022’nin Kasım ayında faaliyetlerine başlayan borsa, 2013 yılında tanıtım çalışmalarına başladı ve son 6 ayda büyüme elde etti.

Gate TR’nin aktif kullanıcı sayısı son 6 ayda yüzde 186 kullanıcı artışıyla 56 bin kullanıcıya ulaştı. İşlem hacmi ise son 6 ayda yüzde 113 arttı.

Gate TR’nin birinci yılını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, bir yılda yapılan çalışmaları ve 2024 odaklarını açıkladı.

2013'te kurulan Gate.io, CoinMarketCap verilerine göre dünyanın en büyük 10 kripto para borsası arasında yer alıyor ve bu yıl onuncu yaşını kutluyor. İşlem hacmi, yatırım aracı seçenekleri ve 1.700'ü aşkın kripto para biriminde işlem yapma olanağıyla farklılaşan Gate.io, %100 rezerv kanıtı sağlamayı taahhüt eden ilk ana akım borsalardan biri olarak güvenlik konusunu da sektördeki pek çok oyuncudan daha çok önemsiyor. Basın toplantısında Gate TR’nin rezerv miktarı gösterildi ve kullanıcıların yatırımından daha fazla miktarda rezerv olduğuna dikkat çekildi.

Tam Boyutta Gör Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Gate.io, küresel çapta sevilen ve 2013'ten bu yana kesintisiz faaliyet gösteren, marka değeri güçlü bir kripto para borsası. Yerelleştirilmiş hizmet anlayışı, bu marka değeriyle ve aktif iletişim çalışmalarıyla bir araya geldiğinde, Gate TR için Türkiye pazarında hızlı bilinirlik artışı kaçınılmaz oldu” dedi.

Samimiyet vurgusu yapan Kafkas Sönmez, “Yatırımcıları kullanıcı değil, dostlarımız olarak görüyoruz. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusun yoğun, teknoloji benimsemesinin yüksek, yatırım araçlarına ilginin zirvede olduğu bir pazarda Gate TR’nin yeni nesil finansal evrenini anlatmanın yolunun, samimiyet ve topluluk odaklı bir yaklaşımdan geçtiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

“Ekosistem buluşmalarını önemsiyoruz”

Türkiye kripto sahnesi, 2023 boyunca dünyanın dört bir yanından kripto ekosisteminin önde gelen isimlerini misafir ettiği, küresel borsaların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Blockchain Istanbul Week, BlockchainX Istanbul ve Synopsis Istanbul gibi önemli blokzinciri ve kripto etkinliklerinde yer aldıklarını dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Gate TR olarak ülkemizdeki kripto meraklılarını, teknoloji gazetecilerini, blokzinciri ve merkeziyetsiz finans odaklı içerik üreticilerini önemsiyor, sektörün kanaat önderleriyle temas kurabileceğimiz tüm fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikler, hem Gate TR’nin farklılaştığı noktaları ve inovatif ürünlerini ekosisteme tanıtmak hem de toplulukla kurduğumuz bağı güçlendirmek için önemli. Gate TR olarak yalnızca mevcut etkinliklerle katılmakla kalmıyor, özel etkinlikler de düzenliyoruz.” dedi.

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“Kriptonun dayanışmadaki rolünü depremde ortaya koyduk”

Gate.io'nun küresel bir vizyonla blokzincirinin toplumsal fayda için de etkili bir araç olabileceğini kanıtlayan Gate Charity girişiminin Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depreminde de aktif olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, “Teknoloji şirketlerinin, sahip oldukları gücü herkes için en iyi olanı desteklemek için kullanması gerektiğine inanıyoruz. Kripto ve blokzinciri, dayanışma için güvenli ve verimli bir araç olabiliyor ki bunu 6 Şubat depremlerinde ispatladık” dedi.

Gate Charity’nin depremin hemen ardından 1 milyon TL’lik bağış fonu oluşturduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, “Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye ayni yardımlarda da bulunduk. Özel bir NFT projesine imza atarak topluluğun gücünü iyiliğe dönüştürmeye aracı olduk. Öte yandan Sinemasal ile işbirliğine giderek Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir çocuk kampüsü kurulması için kolları sıvadık. Bahar ve yaz döneminde Samandağ sınırları içinde 42 köy, 11 konteyner kent, 7 çadırkent yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz sinema, tiyatro etkinlikleri ve konserlerle 100 bini aşkın kişinin iyileşme sürecine katkıda bulunduk. Samandağ’daki kampüsün açılışını da anlamlı bir günde, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirdik. Gate Charity desteğiyle, bölgedeki çocuklara hediyeler dağıttık” diye konuştu.

“2024’te odağımızda Web3 var”

Gate.io’nun küresel büyüme stratejisi kapsamında Türkiye’yi stratejik bir nokta olarak gördüğüne dikkat çeken Kafkas Sönmez, 2023 değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Gate TR ile birinci yılımızı güçlü bir topluluk ve beklentileri aşan bir bilinirlik performansıyla tamamlıyoruz. 2023’ün son çeyreğinde Gate.io olarak da Web3’ün potansiyelini öne çıkarmak için harekete geçtik. Web3’e tek tuşla geçişi mümkün kılan, yenilikçi Web3 odaklı ürünleriyle kripto ve merkeziyetsiz finansa açılan bir kapı olarak konumlanan Gate.io olarak, yeni yılda odağımızda Web3 ve buna bağlı gelişen teknolojiler olacak. Uzman ve fedakar ekibimiz, bize gönülden bağlı topluluğumuz ve blokzinciri ekosisteminin hız kesmeyen temposuyla, yeni yılda da kripto yatırımcılarının yanında olmaya devam edeceğiz.”

2024, Türk kripto ekosistemi için regülasyon yılı olacak

Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, Türkiye'de son dönemde tekrar manşetlere taşınan kripto regülasyonuna ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı. Sönmez, Türkiye’de tüm paydaşların ortaklaşa bir regülatif çerçeve oluşturmasının yerel piyasayı canlandıracağını, küresel borsaların dikkatini çekeceğini ve kullanıcı nezdinde de güven oluşturacağını vurguladı.

Kriptoya ilişkin regülasyonları finansal teknolojilerdeki regülasyonlarla karşılaştıran Kafkas Sönmez, “Fintekler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geleneksel çözümlere teknolojinin gücüyle daha rekabetçi çözümler sunmak için ortaya çıktı. Bu süreçte Türkiye finans otoritelerinin yapıcı düzenleme çalışmaları, rekabeti teşvik ederken sektörü büyüttü. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin yayımladığı son veriler, Türkiye’de aktif 672 fintek olduğunu gösteriyor. Bu büyüklükte regülasyonların payı yadsınamaz” dedi.

Küresel yatırım topluluğu gözünde güveni inşa etmenin istikrarlı adımlarla, net bir stratejiyle mümkün olduğuna dikkat çeken Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Ülkemiz, yapıcı regülasyon çabalarıyla bu konudaki taahhüdünü doğruluyor. Kapsamlı ve üzerinde uzlaşılan bir yasal çerçeve, halihazırda Türkiye’yi Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkas ülkeleri gibi bölgelerde genişlemek için merkez olarak gören küresel kripto para borsalarının da dikkatini çekecek. Bu durum ülkemizde yabancı yatırımları artırırken, zaten kripto adaptasyonu açısından lider olan Türkiye’de, yatırımcı topluluğunun kripto benimsemesini de hızlandıracak. Ayrıca Türkiye’deki geleneksel finans sektörü oyuncuları, varlık yönetimi şirketleri, kripto varlıkları da yüksek değerli yatırımcılarına sunabilir hale gelecek.”

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Kripto para borsası Gate TR'den birinci yıl değerlendirmesi