Tam Boyutta Gör Cameron ve Tyler Winklevoss’un borsası Gemini, başlarda Birleşik Krallık’a yönünü çevirmişken, şu sıralarda Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) lisans almak için çalışmalar yürütüyor. Gemini, lisansı alma nedeni olarak vatandaşlar arasında kripto para birimlerine yönelik artan ilgiyi ve BAE düzenleyicileri ile yapılan olumlu görüşmeleri gösterdi.

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Winklevoss ikizleri, ülkedeki borsa operasyonlarını nereye dayandıracaklarına henüz karar vermedi. Bunun yanında yeni Gemini genel merkezinin hem Abu Dabi’de hem de Dubai’de kurulabileceğini düşünüyor.

Gemini CEO’su Tyler Winklevoss, BAE’den lisans alma konusunda şu şekilde açıklama yaptı:

“Düzenleyiciler ile burada yaptığımız görüşmeler bizi çok cesaretlendirdi. BAE’yi kripto için bir yuva ve bir merkez haline getirme ve en önemlisi, hem tüketicileri hem de bir şirketin yenilik yapma yeteneğini koruyan, birbirine bağlayan düşünceli düzenlemeleri yürürlüğe koyma çabası var”

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Kripto para borsası Gemini bir ülkede daha lisans alacak