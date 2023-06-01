Kripto para borsası Gemini bir ülkede daha lisans alacak

Winklevoss ikizleri, ülkedeki borsa operasyonlarını nereye dayandıracaklarına henüz karar vermedi. Bunun yanında yeni Gemini genel merkezinin hem Abu Dabi’de hem de Dubai’de kurulabileceğini düşünüyor.
Gemini CEO’su Tyler Winklevoss, BAE’den lisans alma konusunda şu şekilde açıklama yaptı:
“Düzenleyiciler ile burada yaptığımız görüşmeler bizi çok cesaretlendirdi. BAE’yi kripto için bir yuva ve bir merkez haline getirme ve en önemlisi, hem tüketicileri hem de bir şirketin yenilik yapma yeteneğini koruyan, birbirine bağlayan düşünceli düzenlemeleri yürürlüğe koyma çabası var”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)