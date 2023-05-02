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    Kripto para borsası Poloniex’e ABD'den yaptırım cezası!

    Justin Sun‘ın sahibi olduğu kripto para borsası Poloniex, ABD'nin yaptırımlarına uymadığı için para cezasına çarptırıldı.                                              
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    Kripto para borsası Poloniex’e ABD'den yaptırım cezası! Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsası Poloniex‘in ABD operasyonu Poloniex LLC, yaptırım ihlali iddialarına yönelik ceza ödemeyi kabul etti. Buna göre borsa, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’ne (OFAC) 7,59 milyon dolar ödeyecek. OFAC’tan yapılan açıklamada, borsanın yaptırıma tabi tutulan Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye’den kullanıcıların işlem yapmasına izin verdiği bildirildi.

    Kripto dünyasının fenomen isimlerinden Justin Sun‘ın borsası Poloniex, ABD’ye ceza ödeyecek. Borsa, yaptırım ihlalleri nedeniyle 7,6 milyon dolarlık cezayı kabul etti. Borsada ABD‘nin yaptırım uyguladığı İran, Sudan, Suriye gibi ülkelerden kullanıcıların işlem yaptığı belirtildi.

    Konu ile ilgili yapılan açıklamada, borsanın Ocak 2014 ile Kasım 2019 yılları arasında yaptırım programlarını 66 bin kez ihlal ettiği belirtildi. Bu süreçte 15 bin dolara kadar işlem yapılmasına izin verildi. OFAC, borsanın uyum programı çerçevesinde ilgili ülkelerdeki bağlantılı hesapları kısıtlamak için çaba gösterdiğini belirtti.

    Poloniex borsası, Tron’un kurucusu Justin Sun‘ın desteklediği bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor. Daha önce borsa, stablecoin şirketi Circle’a aitti. Circle, Poloniex’i 2018 yılında satın almış ve iki yıldan daha kısa süre içinde satmıştı.

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    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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