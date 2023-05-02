Kripto para borsası Poloniex’e ABD'den yaptırım cezası!

Kripto dünyasının fenomen isimlerinden Justin Sun‘ın borsası Poloniex, ABD’ye ceza ödeyecek. Borsa, yaptırım ihlalleri nedeniyle 7,6 milyon dolarlık cezayı kabul etti. Borsada ABD‘nin yaptırım uyguladığı İran, Sudan, Suriye gibi ülkelerden kullanıcıların işlem yaptığı belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, borsanın Ocak 2014 ile Kasım 2019 yılları arasında yaptırım programlarını 66 bin kez ihlal ettiği belirtildi. Bu süreçte 15 bin dolara kadar işlem yapılmasına izin verildi. OFAC, borsanın uyum programı çerçevesinde ilgili ülkelerdeki bağlantılı hesapları kısıtlamak için çaba gösterdiğini belirtti.
Poloniex borsası, Tron’un kurucusu Justin Sun‘ın desteklediği bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor. Daha önce borsa, stablecoin şirketi Circle’a aitti. Circle, Poloniex’i 2018 yılında satın almış ve iki yıldan daha kısa süre içinde satmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah