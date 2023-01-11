Tam Boyutta Gör Zor durumdaki kripto şirketi olan Zipmex ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, sorunlu kripto para borsası Zipmex için yeni bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Bloomberg’in haberine göre SEC, 28 Aralık’ta Zipmex Tayland CEO’su Akalarp Yimwilai’ye bazı faaliyetlerin kripto varlık kurallarını ihlal ediyor olabileceğine ilişkin bir mektup iletti. Şirketin "izinsiz" bir kripto varlık fonu yöneticisi olarak faaliyet göstermiş olabileceğini bildiren SEC, Zipmex’e 12 Ocak’a kadar süre verdi. İncelemenin ana konusunun 2020’den beri yatırımcılara yüksek getiri olanağı tanıyan ZipUP ve ZipUP+ programlarıyla ilgili olduğu ifade ediliyor.

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Kripto para borsası Zipmex, yerel kuraları ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altına alındı. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) devralınma sürecinde olan iflasın eşiğindeki Zipmex‘i incelemeye başladığı bildirildi. Zipmex’in belirli kripto varlık ürünlerinde yerel kuralları ihlal edip etmediği araştırılıyor.

Kripto para borsası Zipmex’in şu anda Thoresen Thai Agencies PCL’in bir yan kuruluşu olan V Ventures tarafından yaklaşık 100 milyon dolara satın alınma sürecinde olduğu belirtiliyor. Borsanın izinsiz faaliyet gösterdiği ispat edilirse, ceza ile karşı karşıya kalması muhtemel görünüyor. Zipmex’in yaşadığı maddi zorluk ise Babel Finance ile olan ilişkisinden kaynaklanıyor.

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Kripto para borsası Zipmex’e kural ihlali incelemesi!