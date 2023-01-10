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    Fransa’da Influencer’lar kripto para tanıtımı yapamayacak

    Fransa'da Influencer’ların kripto para tanıtımlarını yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı. Tasarı, Şubat ayında Ulusal Meclis tarafından incelenecek.                        
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    Fransa’da Influencer’lar kripto para tanıtımı yapamayacak Tam Boyutta Gör
    Kripto para sektöründe birçok alanda düzenleme çalışmaları yapılmaya çalışılıyor. Fransa, kripto para reklamlarına düzenleme getirmek için harekete geçildi. Kripto paraların Influencer‘lar tarafından tanıtımını yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı.

    Düzenleme yasalaşırsa tüketici için kayıp riski içeren finansal yatırımlar ve dijital varlıkların sosyal medyadaki tanıtımı yasaklanacak. Yani Influencer’lar herhangi bir ücret karşılığı kripto projesi tanıtımı yapamayacak. "Sponsorlu içerik" ifadeler içeren tanıtımlara dahi tolerans gösterilmeyecek

    Arthur Delaporte ve Boris Vallaud tarafından hazırlanan yasa tasarısı ile Influencer’ların sosyal medyadaki faaliyetlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor. Tasarı ile Influencer’lar için ‘yeni bir işçi biçimi’ tanımlanacak ve faaliyetleri düzenlenecek. Tasarı kapsamında, ücret karşılığı yayınlanan bazı içeriklerin yasaklanabileceği belirtiliyor.

    Söz konusu tasarı, 1 Şubat’ta Ulusal Meclis’in Ekonomik İşler Komisyonu’na sunulacak ve 9 Şubat’ta Meclis’te milletvekilleri tarafından oylanacak. Tasarı, milletvekillerince kabul edildiği takdirde Senato’ya gelecek. İki tarafın onay vermesi halinde ise teklif yürürlüğe girecek. Diğer yandan yasa tasarısının son şeklini almadığı ve bazı değişikliklerin yapılabileceği de ifade ediliyor.

    İhlal durumunda ise Influencer’lar 5 yıl hapis cezası ve 375 bin euro idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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