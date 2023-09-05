Stake bahis platformu hacklendi, 41 milyon dolar çalındı

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının en önemli bahis ve kumarhane platformlarından birisi haline gelen Stake, hafta başında siber saldırıya uğradığını duyurdu. Platformun sıcak cüzdanlarından yüklü miktarda para çekildi.

Stake platformu hacklendi

Hafta başında cüzdanlardan anormal kripto para çıkışı olduğunu fark eden Stake yönetimi hemen para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı. Yapılan araştırmanın ardından yaklaşık 5 saat sonra sistem normale döndü.

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Saldırganlar 15.7 milyon dolarlık Ethereum, 7.8 milyon dolarlık Matic ve 17.8 milyon dolarlık BNB olmak üzere toplamda 41.3 milyon dolarlık varlığı dışarı çıkardı. Firma borsalarla iletişime geçse de saldırganların Tornado Cash gibi sitelerde izlerini kaybettirdikleri tahmin ediliyor. Şimdilik kullanıcılara ait cüzdanların güvende olduğu belirtildi.

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