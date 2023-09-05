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    Anlık Bildirim

    Stake bahis platformu hacklendi, 41 milyon dolar çalındı

    Stake platformunun sistemine sızan siber saldırganlar toplamda 41.3 milyon dolarlık kripto varlığı çaldı. Müşteri fonlarının şimdilik güvende olduğu açıklandı.  
    Stake Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasının en önemli bahis ve kumarhane platformlarından birisi haline gelen Stake, hafta başında siber saldırıya uğradığını duyurdu. Platformun sıcak cüzdanlarından yüklü miktarda para çekildi.

    Stake platformu hacklendi

    Hafta başında cüzdanlardan anormal kripto para çıkışı olduğunu fark eden Stake yönetimi hemen para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı. Yapılan araştırmanın ardından yaklaşık 5 saat sonra sistem normale döndü.

    Saldırganlar 15.7 milyon dolarlık Ethereum, 7.8 milyon dolarlık Matic ve 17.8 milyon dolarlık BNB olmak üzere toplamda 41.3 milyon dolarlık varlığı dışarı çıkardı. Firma borsalarla iletişime geçse de saldırganların Tornado Cash gibi sitelerde izlerini kaybettirdikleri tahmin ediliyor. Şimdilik kullanıcılara ait cüzdanların güvende olduğu belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 3 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 3 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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