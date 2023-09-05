Stake bahis platformu hacklendi, 41 milyon dolar çalındı

Stake platformu hacklendi
Hafta başında cüzdanlardan anormal kripto para çıkışı olduğunu fark eden Stake yönetimi hemen para yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı. Yapılan araştırmanın ardından yaklaşık 5 saat sonra sistem normale döndü.
Saldırganlar 15.7 milyon dolarlık Ethereum, 7.8 milyon dolarlık Matic ve 17.8 milyon dolarlık BNB olmak üzere toplamda 41.3 milyon dolarlık varlığı dışarı çıkardı. Firma borsalarla iletişime geçse de saldırganların Tornado Cash gibi sitelerde izlerini kaybettirdikleri tahmin ediliyor. Şimdilik kullanıcılara ait cüzdanların güvende olduğu belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.