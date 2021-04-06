Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı

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Kripto para piyasasının toplam değeri tarihte ilk kez 2 trilyon dolar seviyesini aştı. Bugün MicroStrategy’nin rezerv para birimi olarak 15 milyon dolarlık yatırımla 235 BTC daha satın alması sonucunda kripto para piyasası yükselişe geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.

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Dünyanın önde gelen kurumsal şirketlerinin başta Bitcoin olmak üzere kripto paraları radarına almasıyla piyasada yeni bir boğa koşusunun fitili ateşlenmiş oldu. Özellikle bugün MicroStrategy cephesinden yapılan açıklamanın da etkisiyle kripto paraların toplam değeri tarihte ilk kez 2 trilyon doları aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

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Kripto para veri sağlayıcısı Coingecko’dan edindiğimiz bilgilere göre Bitcoin şu sıralar 59 bin dolar seviyesinde işlem görürken Ethereum 2.100 dolar, Ripple ise 0.82 dolar bandında alınıp satılıyor.

Rekor sonrası kripto paraların piyasa kapitalizasyonu, Suudi Arabistan merkezli petrol devi Aramco'nun piyasa değerini geride bırakarak Apple ile aynı seviyeye ulaştı.

Kripto para piyasasının değeri bundan yaklaşık 3 ay önce 7 Ocak 2021’de 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine yükselmişti.



https://www.coingecko.com/tr/global_charts

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