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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı

    Son günlerde kripto paralara olan ilgi ciddi oranda arttı. Dev şirketlerin Bitcoin satın alması ve Paypal, Visa gibi devlerin BTC ile ödemeye başlamasıyla rekor geldi.
    06 Nisan 2021, 01:00 (1 hf.)
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    28
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı
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    Kripto para piyasasının toplam değeri tarihte ilk kez 2 trilyon dolar seviyesini aştı. Bugün MicroStrategy’nin rezerv para birimi olarak 15 milyon dolarlık yatırımla 235 BTC daha satın alması sonucunda kripto para piyasası yükselişe geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. 

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    Dünyanın önde gelen kurumsal şirketlerinin başta Bitcoin olmak üzere kripto paraları radarına almasıyla piyasada yeni bir boğa koşusunun fitili ateşlenmiş oldu. Özellikle bugün MicroStrategy cephesinden yapılan açıklamanın da etkisiyle kripto paraların toplam değeri tarihte ilk kez 2 trilyon doları aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

    Ayrıca Bkz. "Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?"

    Kripto para veri sağlayıcısı Coingecko’dan edindiğimiz bilgilere göre Bitcoin şu sıralar 59 bin dolar seviyesinde işlem görürken Ethereum 2.100 dolar, Ripple ise 0.82 dolar bandında  alınıp satılıyor.

    Rekor sonrası kripto paraların piyasa kapitalizasyonu, Suudi Arabistan merkezli petrol devi Aramco'nun piyasa değerini geride bırakarak Apple ile aynı seviyeye ulaştı. 

    Kripto para piyasasının değeri bundan yaklaşık 3 ay önce 7 Ocak 2021’de 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine yükselmişti. 
     



    https://www.coingecko.com/tr/global_charts
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sosyal medyada hergün bir coin pumplanıyor artık midem bulandı. kimse kalkıp block chain teknolojisi gelecektir demesin, milletin tek amacı köşeyi dönmek.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    -KRONOS- (mustafa ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarlar, internet, yazılım çağı, son 20 yıla bakıyorum sonuç hiçbir zaman bitmeyecek. Her borsa gibi bazen çökecek ama yine yoluna devam edecek.

    Gelecekte her yerde teknolojik bir dünya düşünüyoruz ama yazılım ürünü paralardan korkuyoruz.

    Gençler bundan 50 sene sonra bunları tartıştığımızı görüp bize gülecekler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    alierennet (ali eren) 1 gün ( Mesaj Silindi ) -KRONOS-
    Katılıyorum size hocam. Her yeniliğin bir tutucusu, her devrimin bir gericisi mutlaka olacaktır.

    Şaşkınlık içinde olduğum durum ise, genç neslin tıpkı yaşlılar gibi tutucu/gerici tavır içinde olmaları.
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    alierennet (ali eren) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Tutucu, muhafazakar ve gerici nedir biliyor musunuz?

    Kurulu düzenin bozulmasını istemeyen, yeniliklerden ve devrimlerden öcü gibi korkanlara denir?

    Kripto paralara balon demek kısmen doğrudur. 9 bin kadar kripto para ve tokenin %99'u çöp ve balondur.

    Piyasalarda ayı ve boğa sezonları vardır.

    Ayı piyasasında tüm borsa türleri kabuğuna çekilir hiç kimse konuşmaz.

    Boğa piyasasında kazanç yükselir kasırgaya dönüşür. Tüm varlıkların %90 kadarı değer kazandığı için gözü kapalı yatırım yapsan dahi az buçuk kazanırsın. Dolayısıyla bu durum nedeniyle ilgili ilgisiz, bilgilisi cahili akın akın bu kasırgaya kapılır.

    Kazananlar kazandıkça dedikodular yayılmaya başlar. Bütün varlıklar zirveye ulaştığında çoğunluk safitirik balıklar oltaya takılır. Sonra bummm fiyatlar uçurumdan yuvarlanır. Sermayesi eriyenler başlarlar yauuuww bu işler balon fosss.

    Herşey durulur tekrar ayı sezonuna girilir yine insanlar sus pus.

    Bu döngüler 3-4 yılda bir olur.


    gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Sadece bilimsel tahmin ve öngörüde bulunabiliriz.

    Benim tahminim kripto paraların regülasyon sonrası %90 oranında tarih olacağıdır. Bitcoin ile belki Ethereum veya daha farklı bir iki coin değer yatırım aracı olarak kalacaktır. Belki Bitcoin altının yerini de alıp rezerv dijital paraların karşılığı olacaktır. (Piyasa da bulunan altının toplam değeri 8 trilyon dolar, gümüşün değeri 2 trilyon dolar, kripto paralar 2 trilyon dolar, tek başına Bitcoin 1 trilyon dolar)

    Diğer coinler ise bir süre daha kazanç kayıp marjları yüksek kalmaya devam edip sonra stabil bir seyir izlemeye başlayacaklardır.

    Blockchain tek başına kripto para değildir. İnsanlar kripto parayla blockhaini aynı şey sanıyor. Kripto paralar blockchainin bir ürünüdür. Kripto paraların belki büyük çoğunluğu çöp, balon tarih oalcaktır ancak blockchain yokedilemez seviyeye gelmiştir.


    Dolayısıyla gericilik yaparak kötülemek yerine, geleceğin bize sunduğu fırsatları ve riskleri değerlendirmek zorundayız.


    Not: Ayrıca önümüzde ki yıllarda dünya genelinde hiper enflasyon tehdidi kuvvetle muhtemeldir. Abd doları dahil tüm dünya paraları sizlerin tabiriyle gerçekten çöp olacaktır.

    İnsanlar mal varlıklarını korumak için arayışa gireceklerdir. Altın bulmakta zorluk yaşayacakları için alternatif yatırım araçları içinde sadece iki seçenek kalıyor. Gümüş ve kripto paralar.
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    3 trilyonda olur 4 trilyonda ama nereye kadar ?
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    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Altcoin yatırımcısı olarak sevindirici bir haber :) Devamınıda bekliyoruz
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    badboy3304 (aydın .......) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartı alacaklar üzgün. Fiyatlar daha da artacak
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Herkes kripto para gerçeğini kabullendi bi bizim halkımız kabullenemedi
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    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    10 senedir güven olmaz, patlayacak diye bir kitle var.. Acaba 10 sene önce satın alım yapsalardı bugün ne konuşurlardı
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) teknomani39
    2010 gibi üni öğrencisi iken almayı düşünmüştüm.. öğrenci olduğumuz için para sıkıntım çoktu.. part-time garsonluk yapıyorudum..
    100-200 TL atmış olsaydım şu an evimi ve arabamı almıştım.. :( 500 TL atsaydım çalışmazdım
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Patlayacak ellerinde
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    J Jigsaw007 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman dilden dile coin konuşulmaya başlamışsa düşünün yaklaştıgını anlamak gerek. Karlarınızı aldın parça parça kriptodan çıkmaya başlayın.
    Yanıtla +2
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    DH Specialist (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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