Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı

Kripto para piyasasının toplam değeri tarihte ilk kez 2 trilyon dolar seviyesini aştı. Bugün MicroStrategy’nin rezerv para birimi olarak 15 milyon dolarlık yatırımla 235 BTC daha satın alması sonucunda kripto para piyasası yükselişe geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.İlginizi Çekebilir MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı
Dünyanın önde gelen kurumsal şirketlerinin başta Bitcoin olmak üzere kripto paraları radarına almasıyla piyasada yeni bir boğa koşusunun fitili ateşlenmiş oldu. Özellikle bugün MicroStrategy cephesinden yapılan açıklamanın da etkisiyle kripto paraların toplam değeri tarihte ilk kez 2 trilyon doları aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Ayrıca Bkz. "Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?"
Kripto para veri sağlayıcısı Coingecko’dan edindiğimiz bilgilere göre Bitcoin şu sıralar 59 bin dolar seviyesinde işlem görürken Ethereum 2.100 dolar, Ripple ise 0.82 dolar bandında alınıp satılıyor.
Rekor sonrası kripto paraların piyasa kapitalizasyonu, Suudi Arabistan merkezli petrol devi Aramco'nun piyasa değerini geride bırakarak Apple ile aynı seviyeye ulaştı.
Kripto para piyasasının değeri bundan yaklaşık 3 ay önce 7 Ocak 2021’de 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine yükselmişti.
https://www.coingecko.com/tr/global_charts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gelecekte her yerde teknolojik bir dünya düşünüyoruz ama yazılım ürünü paralardan korkuyoruz.
Gençler bundan 50 sene sonra bunları tartıştığımızı görüp bize gülecekler.
Şaşkınlık içinde olduğum durum ise, genç neslin tıpkı yaşlılar gibi tutucu/gerici tavır içinde olmaları.
Kurulu düzenin bozulmasını istemeyen, yeniliklerden ve devrimlerden öcü gibi korkanlara denir?
Kripto paralara balon demek kısmen doğrudur. 9 bin kadar kripto para ve tokenin %99'u çöp ve balondur.
Piyasalarda ayı ve boğa sezonları vardır.
Ayı piyasasında tüm borsa türleri kabuğuna çekilir hiç kimse konuşmaz.
Boğa piyasasında kazanç yükselir kasırgaya dönüşür. Tüm varlıkların %90 kadarı değer kazandığı için gözü kapalı yatırım yapsan dahi az buçuk kazanırsın. Dolayısıyla bu durum nedeniyle ilgili ilgisiz, bilgilisi cahili akın akın bu kasırgaya kapılır.
Kazananlar kazandıkça dedikodular yayılmaya başlar. Bütün varlıklar zirveye ulaştığında çoğunluk safitirik balıklar oltaya takılır. Sonra bummm fiyatlar uçurumdan yuvarlanır. Sermayesi eriyenler başlarlar yauuuww bu işler balon fosss.
Herşey durulur tekrar ayı sezonuna girilir yine insanlar sus pus.
Bu döngüler 3-4 yılda bir olur.
gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Sadece bilimsel tahmin ve öngörüde bulunabiliriz.
Benim tahminim kripto paraların regülasyon sonrası %90 oranında tarih olacağıdır. Bitcoin ile belki Ethereum veya daha farklı bir iki coin değer yatırım aracı olarak kalacaktır. Belki Bitcoin altının yerini de alıp rezerv dijital paraların karşılığı olacaktır. (Piyasa da bulunan altının toplam değeri 8 trilyon dolar, gümüşün değeri 2 trilyon dolar, kripto paralar 2 trilyon dolar, tek başına Bitcoin 1 trilyon dolar)
Diğer coinler ise bir süre daha kazanç kayıp marjları yüksek kalmaya devam edip sonra stabil bir seyir izlemeye başlayacaklardır.
Blockchain tek başına kripto para değildir. İnsanlar kripto parayla blockhaini aynı şey sanıyor. Kripto paralar blockchainin bir ürünüdür. Kripto paraların belki büyük çoğunluğu çöp, balon tarih oalcaktır ancak blockchain yokedilemez seviyeye gelmiştir.
Dolayısıyla gericilik yaparak kötülemek yerine, geleceğin bize sunduğu fırsatları ve riskleri değerlendirmek zorundayız.
Not: Ayrıca önümüzde ki yıllarda dünya genelinde hiper enflasyon tehdidi kuvvetle muhtemeldir. Abd doları dahil tüm dünya paraları sizlerin tabiriyle gerçekten çöp olacaktır.
İnsanlar mal varlıklarını korumak için arayışa gireceklerdir. Altın bulmakta zorluk yaşayacakları için alternatif yatırım araçları içinde sadece iki seçenek kalıyor. Gümüş ve kripto paralar.
100-200 TL atmış olsaydım şu an evimi ve arabamı almıştım.. :( 500 TL atsaydım çalışmazdım
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2014 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
kripto para hacmi, bitcoin ve