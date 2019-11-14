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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı

    Kendine özgü blockchain teknolojisiyle bilinen Elixxir'in Başkanı Jim Dolbear, kuantum hesaplamanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun kripto alemi için kötü bir soru olduğunu düşünüyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı
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    BlockShow Asia 2019'da Elixxir'in kurucusu David Chaum adına konuşan Dolbear, kuantum hesaplamayı kusursuz yapan kimsenin gizlice kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. II. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin kod kırma çabalarına atıfta bulundu: “II. Dünya Savaşı tarihinde, insanların kodlarını kırıyorsanız, onlara söylemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında olan budur. Birleşik Devletler, Almanya'dan bir sürü kod ve gizli haberleşme biliyordu, ancak açıklamıyorlardı, çünkü açıklarlarsa, Almanya her şeyi değiştirirdi.”

    Ayrıca Bkz. "John McAfee, kripto şirketleri ve kripto suçları hakkında konuştu"

    Google geçen ay “kuantum üstünlüğünü” açıkladığında, kripto endüstrisindeki insanlar çoğunlukla, ne kadar zararlı olabileceğini sorguladı. Kuantum bilgisayarlar eğer tersine mühendislikle, cüzdan private key'lerini kırabilirse, işte gerçek problem o zaman başlayacaktır. Bu durum, sektördeki bazı uzmanlara göre ancak uzak bir gelecekte mümkün.

    Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı
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    Elixxir, kuantuma karşı güvenli ve özel dijital para birimi olan Praxxis'i destekleyen blockchaindir. Google’ın kuantum bilgisayarına özel olarak yaptığı açıklamada, Dolbear, “Eğer kuantum hesaplama varsa, o zaman Çin yapar ve Amerika Birleşik Devletleri yapar.”

    Çin, Hefei'de 2020'de açılması beklenen Kuantum Bilişim Bilimleri Ulusal Laboratuvarı kurmak için 10 milyar dolar harcıyor. Bu arada, hükümet raporuna göre, ABD’nin kuantum faaliyetlerine sağladığı fon yıllık 200 milyon dolar civarında.



    https://coinstalks.com/showthread.php?tid=67 Yorum Yaz
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    SEO19 1 hf.
    şu an kadar okuğum en saçma saban haber konu başlığı
    olarak tarihe geçen manşet yazısı :) :D
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    SEO19 1 hf.
    adamlar quantum bilgisayar için milyon dolarlar harcamış
    haliyle 1-2 saat bit üretsin diye deneme yapmayacağını mı sanıyorsunuz :)

    ama bu iş,
    kripto parası olmayanı bile etkileyecek boyutlara gelmek üzere ;

    kripto para günü gelince
    sadece quantum bilgisayarlarda çalışacak bir sistem olacaktır.

    ve bunu anca bankaları karşılar.

    özetle daha önce var olmamış bir merkezi banka tarafından tüm dijital paralar kontrol edilecektir.
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    V4LKyR 1 hf.
    4096 bit RSA keyleri kırar atar valla.
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