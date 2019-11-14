Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı

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BlockShow Asia 2019'da Elixxir'in kurucusu David Chaum adına konuşan Dolbear, kuantum hesaplamayı kusursuz yapan kimsenin gizlice kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. II. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin kod kırma çabalarına atıfta bulundu: “II. Dünya Savaşı tarihinde, insanların kodlarını kırıyorsanız, onlara söylemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında olan budur. Birleşik Devletler, Almanya'dan bir sürü kod ve gizli haberleşme biliyordu, ancak açıklamıyorlardı, çünkü açıklarlarsa, Almanya her şeyi değiştirirdi.”

Ayrıca Bkz. "John McAfee, kripto şirketleri ve kripto suçları hakkında konuştu"

Google geçen ay “kuantum üstünlüğünü” açıkladığında, kripto endüstrisindeki insanlar çoğunlukla, ne kadar zararlı olabileceğini sorguladı. Kuantum bilgisayarlar eğer tersine mühendislikle, cüzdan private key'lerini kırabilirse, işte gerçek problem o zaman başlayacaktır. Bu durum, sektördeki bazı uzmanlara göre ancak uzak bir gelecekte mümkün.

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Elixxir, kuantuma karşı güvenli ve özel dijital para birimi olan Praxxis'i destekleyen blockchaindir. Google’ın kuantum bilgisayarına özel olarak yaptığı açıklamada, Dolbear, “Eğer kuantum hesaplama varsa, o zaman Çin yapar ve Amerika Birleşik Devletleri yapar.”

Çin, Hefei'de 2020'de açılması beklenen Kuantum Bilişim Bilimleri Ulusal Laboratuvarı kurmak için 10 milyar dolar harcıyor. Bu arada, hükümet raporuna göre, ABD’nin kuantum faaliyetlerine sağladığı fon yıllık 200 milyon dolar civarında.

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