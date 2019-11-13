John McAfee, kripto şirketleri ve kripto suçları hakkında konuştu

John McAfee, yetkililerin yasa dışı faaliyetlerde dijital para kullanımını kontrol etmelerine yardımcı olmak için kripto para birimi şirketleri ve ticaret platformlarını sorumlu tutmamaları gerektiğini savundu.

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Sözlerini 11 Kasım'daki Washington DC merkezli haber ajansı The Hill ile yaptığı röportajda ileten McAfee, “kapasiteleri zorlayan ve yozlaşmış bir yönetime karşı insanlara özgürlük verilmesinin sosyal etkisi” ve “bu teknolojide suçluların hangi küçük rolü üstleneceği” vurgularını yaptı.

Ayrıca durumu detaylandırarak, “Bu sorumluluğu girişimci olarak üstüme koyamazsınız. Gelecekteki bir suçun ne olacağını önlemede sana yardım etmemi isteyemezsin.'' dedi.

McAfee’nin, kripto para birimi şirketlerinin dijital para birimleriyle ilişkili şüpheli davranışları izlemekten sorumlu olmadıklarına dair iddialarına rağmen, diğer endüstri oyuncuları daha aktif bir rol oynamaktadır.

Son zamanlarda, blockchain analitik şirketi Chainalysis, 15 büyük kripto para biriminde şüpheli işlemler için uyarılar başlattı. Amaçları kripto para borsalarının ve diğer finansal kuruluşların yasal ve itibari risklerini azaltmalarına yardımcı olmak.

Bu baharda yayınlanan bir Chainalysis raporuna göre, fidye taleplerinde elde edinilen kripto paraların %64'ü kripto para borsalarında aklanmıştır. Bu aklamalarda dark webdeki pazarların kullanılma oranı ise %18'den az.

https://coinstalks.com/showthread.php?tid=64