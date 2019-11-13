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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    John McAfee, kripto şirketleri ve kripto suçları hakkında konuştu

    John McAfee, kripto paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesine yardımcı olmakta kripto para birimi şirketlerinin sorumluluğunun olmadığını söyledi.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    John McAfee, kripto şirketleri ve kripto suçları hakkında konuştu

    John McAfee, yetkililerin yasa dışı faaliyetlerde dijital para kullanımını kontrol etmelerine yardımcı olmak için kripto para birimi şirketleri ve ticaret platformlarını sorumlu tutmamaları gerektiğini savundu.

    Ayrıca Bkz. "CoinMarketCap, artık likidite verilerini kullanıcılarına sunuyor"

    Sözlerini 11 Kasım'daki Washington DC merkezli haber ajansı The Hill ile yaptığı röportajda ileten McAfee, “kapasiteleri zorlayan ve yozlaşmış bir yönetime karşı insanlara özgürlük verilmesinin sosyal etkisi” ve “bu teknolojide suçluların hangi küçük rolü üstleneceği” vurgularını yaptı.

    Ayrıca durumu detaylandırarak, “Bu sorumluluğu girişimci olarak üstüme koyamazsınız. Gelecekteki bir suçun ne olacağını önlemede sana yardım etmemi isteyemezsin.'' dedi.

    McAfee’nin, kripto para birimi şirketlerinin dijital para birimleriyle ilişkili şüpheli davranışları izlemekten sorumlu olmadıklarına dair iddialarına rağmen, diğer endüstri oyuncuları daha aktif bir rol oynamaktadır.

    John McAfee, kripto şirketleri ve kripto suçları hakkında konuştu

    Son zamanlarda, blockchain analitik şirketi Chainalysis, 15 büyük kripto para biriminde şüpheli işlemler için uyarılar başlattı. Amaçları kripto para borsalarının ve diğer finansal kuruluşların yasal ve itibari risklerini azaltmalarına yardımcı olmak.

    Bu baharda yayınlanan bir Chainalysis raporuna göre, fidye taleplerinde elde edinilen kripto paraların %64'ü kripto para borsalarında aklanmıştır. Bu aklamalarda dark webdeki pazarların kullanılma oranı ise %18'den az. 



    https://coinstalks.com/showthread.php?tid=64 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 hf.
    Çevirinin 2. paragrafına bir düzeltme ile başlayayım öncelikle. O cümlelere vurgu yaptı deyince olayın temeli anlaşılamıyor, adamın vermek istediği mesaj orada zaten. Kısaca demek istediği, birkaç kişinin suç işleyeceği düşüncesiyle insanlara yozlaşmış hükümetlere karşı verilen özgürlükler kısıtlanamaz. Yorum yapmak gerekirse diyor ki kriptoparalar hükümetten bağımsız olduğu için insanlara özgürlük veriyor ve umuyor ki bu platformlar birkaç kişi suç işleyecek diye engellenmez. Bunun dışında konuşacak olursak evet katılıyorum fakat hükümetlerde sonra bu işin takibi kimlerin ellerine kalıyor peki?! Hükümet yozlaşır, demokratik ortamlarda seçim ile başka bir hükümeti göreve getirebilirsin fakat bu tip kime ait olduğu belli olmayan ve genel anlamda takip üzerine giden özel yapılanmalarda kimi nasıl indiriyorsun? Zamanla insanların demokratik yönetimlerdeki yetkileri ellerinden alınıyor ve bu yapılırken "yozlaşmış hükümetlerden" bahsediliyor fakat demokrasinin çözmeye çalıştığı şey, düzgün uygulandığında, zaten yozlaşmış hükümetin devamını engellemektir. Yozlaşmış hükümete çözüm hükümeti yok saymak değildir, hükümet geçici devlet kalıcıdır. Durum iyiye gitmiyor genel olarak...
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