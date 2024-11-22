Bitcoin 99 bin doları geçti, SEC başkanı Gensler’e veda

Bitcoin 100 bin dolara doğru
Bugün itibariyle 99500$ barajını da aşan Bitcoin’in önünde 100 bin dolar engeli kaldı. Bazı uzmanlara göre 100 bin dolar bariyeri oldukça güçlü ve bu noktaya geldikten sonra keskin bir düzeltme gerçekleşmesi olası.
Bitcoin bu yılın başından itibaren değerini ikiye katladı. Sadece Kasım ayında ise yüzde 50 civarında yükseliş yaşadı. Trump yönetiminin Bitcoin konusunda umut vadeden konuşmaları bir yana, yıllardır piyasaya adeta kan kusturan SEC başkanı Gary Gensler’in koltuğunu bırakacak olması da diğer bir etken. Şu sıralar bir miktar geri çekilme yaşayan Bitcoin’in yeniden 100 bin dolar bariyerine yürümesi an meselesi.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.