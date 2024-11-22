Bitcoin 99 bin doları geçti, SEC başkanı Gensler’e veda

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Tam Boyutta Gör Piyasaya çıktığı günden bu yana en verimli ve en önemli yükselişini yaşayan Bitcoin duracağa benzemiyor. Spot BTC ETF onayı ile kurumsal firmalar tarafından da yatırımcılara sunulmaya başlayan Bitcoin, ABD seçimleri ile birlikte yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Bitcoin 100 bin dolara doğru

Bugün itibariyle 99500$ barajını da aşan Bitcoin’in önünde 100 bin dolar engeli kaldı. Bazı uzmanlara göre 100 bin dolar bariyeri oldukça güçlü ve bu noktaya geldikten sonra keskin bir düzeltme gerçekleşmesi olası.

Bitcoin 98 bin dolar sınırında 1 gün önce eklendi

Bitcoin bu yılın başından itibaren değerini ikiye katladı. Sadece Kasım ayında ise yüzde 50 civarında yükseliş yaşadı. Trump yönetiminin Bitcoin konusunda umut vadeden konuşmaları bir yana, yıllardır piyasaya adeta kan kusturan SEC başkanı Gary Gensler’in koltuğunu bırakacak olması da diğer bir etken. Şu sıralar bir miktar geri çekilme yaşayan Bitcoin’in yeniden 100 bin dolar bariyerine yürümesi an meselesi.



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