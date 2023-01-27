Yonga döküm ekipmanı geliştiricisi ASML düşüşte

ASML kan kaybediyor
2022 yılı tasarımcı ve dökümcülerin büyük yatırımlar yaptığı bir yıl oldu. Bu da haliyle daha fazla döküm cihazı satın alımı demek. ASML bu noktada bir numaralı aktör ancak bunu net kârına yansıtamadı.
Firma geçen yılın son çeyreğinde 6.4 milyar dolarlık satış yaptı. Toplamda 95 adet yeni litografi cihazı, 11 adet de yeni ikinci el litografi satışı gerçekleştirdi. Yıl genelinde ise 21 milyar dolarlık satış, 317 adet sıfır litografi cihazı ve 28 adet ikinci el litografi cihazı satışı meydana geldi. Müşterilerin yeni cihazlar için ön siparişleri 30 milyar dolar oldu.
Tüm verilerde artış elde eden ASML ne yazık ki artan masraflar nedeniyle kâr marjını düşürünce net gelir de 5.6 milyar dolara geriledi. Hisseleri de bu dönemde düşüş kaydetti. Firma bu yıl satışlarda yüzde 25 artış, net gelirde de bir miktar iyileşme bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?