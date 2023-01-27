Yonga döküm ekipmanı geliştiricisi ASML düşüşte

Tam Boyutta Gör Yonga dökümü konusunda kritik isim TSMC olarak kabul edilse de aslında perde arkasındaki isim daha farklı. Verimli EUV sürecinde döküm yapan yüz milyon dolarlık döküm cihazlarının üreticisi Hollandalı ASML bu noktada çok büyük bir rol oynuyor.

ASML kan kaybediyor

2022 yılı tasarımcı ve dökümcülerin büyük yatırımlar yaptığı bir yıl oldu. Bu da haliyle daha fazla döküm cihazı satın alımı demek. ASML bu noktada bir numaralı aktör ancak bunu net kârına yansıtamadı.

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Firma geçen yılın son çeyreğinde 6.4 milyar dolarlık satış yaptı. Toplamda 95 adet yeni litografi cihazı, 11 adet de yeni ikinci el litografi satışı gerçekleştirdi. Yıl genelinde ise 21 milyar dolarlık satış, 317 adet sıfır litografi cihazı ve 28 adet ikinci el litografi cihazı satışı meydana geldi. Müşterilerin yeni cihazlar için ön siparişleri 30 milyar dolar oldu.

Tüm verilerde artış elde eden ASML ne yazık ki artan masraflar nedeniyle kâr marjını düşürünce net gelir de 5.6 milyar dolara geriledi. Hisseleri de bu dönemde düşüş kaydetti. Firma bu yıl satışlarda yüzde 25 artış, net gelirde de bir miktar iyileşme bekliyor.

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Krizden Hollandalı ASML de etkileniyor