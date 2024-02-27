Öğrencilerin tasarladığı 3 bin metreye yükselen roket ABD'de yarışacak

Tam Boyutta Gör Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin kurduğu Creatiny Roket Takımı tarafından tasarlanan FIRTINA-N isimli roket, ABD’de 17-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Spaceport America Cup'ta yarışmasına katılacak. Yarışmada birincilik hedefleniyor.

FIRTINA-N roketi maksimum 1.000 km/h hıza ulaşıyor. Rampadan çıkışta ise yaklaşık 100 km/h hızla çıkış yapıyor. Roket yaklaşık 25 saniyede maksimum irtifa olan 3 bin metre irtifaya ulaşıyor. Maksimum irtifaya ulaştıktan sonra burun konisinden 1,5 metre çapında bir paraşüt çıkıyor ve ilk ayrılma gerçekleşiyor. Sonrasında inişe başlayan FIRTINA-N, 550 metreye irtifaya indikten sonra ikinci ayrılma gövdeler arasında gerçekleşiyor. 3 metre çapındaki paraşüt açılıyor. Saatte 8 kilometre hızla yere güvenli bir şekilde iniş yapıyor. Toplam uçuş süresi yaklaşık 4 dakika sürüyor.

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Yakıtı kendileri üretiyor

Creatiny Roket Takımı kaptanı Muhammed Efecan Baş, roketin bütün malzemelerini kendilerinin ürettiğini ifade ediyor. Roketin üst gövde ve motor gövdesi cam elyaftan, burun konisi ise karbon fiberden üretiliyor. Roketin yakıt seçeneklerinden biri olan şeker yakıtının da kendi atölyelerinde üretildiğine vurgu yapan Muhammed Efecan Baş, şunları söyledi:

“Yakıtı atölyemizde üretiyoruz. Yakıtın birçok tipi var, bunlardan en basiti şekerden yapılan yakıt. Bunun dışında daha kuvvetli ve tehlikeli olan bazı yakıtlar da var. Bunların üretimine de başladık ama en temel olan şeker yakıtı; yerden 50-100 metreye uçurabilecek etkiye ulaşabiliyorsun. Yaptığımız roketin bütün malzemelerini de kendimiz üretiyoruz.”

Şirketleşmeyi hedefliyor

Creatiny Roket Takımı, Trabzon’da roket yarışmaları düzenleyerek roket ve havacılığa meraklı gençleri takımlarına katmak istiyor. FIRTINA-N ve TEKNOFEST yarışmalarına katılarak yarışma sonrasında gördükleri eksiklere çözüm üretmeyi ve gelecek yıllarda şirketleşmeyi hedefliyor. Ekip, TEKNOFEST 2023'e katıldığı FIRTINA-B isimli orta irtifa roketiyle üçüncülük derecesi elde etmişti.





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