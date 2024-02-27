Öğrencilerin tasarladığı 3 bin metreye yükselen roket ABD'de yarışacak

FIRTINA-N roketi maksimum 1.000 km/h hıza ulaşıyor. Rampadan çıkışta ise yaklaşık 100 km/h hızla çıkış yapıyor. Roket yaklaşık 25 saniyede maksimum irtifa olan 3 bin metre irtifaya ulaşıyor. Maksimum irtifaya ulaştıktan sonra burun konisinden 1,5 metre çapında bir paraşüt çıkıyor ve ilk ayrılma gerçekleşiyor. Sonrasında inişe başlayan FIRTINA-N, 550 metreye irtifaya indikten sonra ikinci ayrılma gövdeler arasında gerçekleşiyor. 3 metre çapındaki paraşüt açılıyor. Saatte 8 kilometre hızla yere güvenli bir şekilde iniş yapıyor. Toplam uçuş süresi yaklaşık 4 dakika sürüyor.
Yakıtı kendileri üretiyor
Creatiny Roket Takımı kaptanı Muhammed Efecan Baş, roketin bütün malzemelerini kendilerinin ürettiğini ifade ediyor. Roketin üst gövde ve motor gövdesi cam elyaftan, burun konisi ise karbon fiberden üretiliyor. Roketin yakıt seçeneklerinden biri olan şeker yakıtının da kendi atölyelerinde üretildiğine vurgu yapan Muhammed Efecan Baş, şunları söyledi:
“Yakıtı atölyemizde üretiyoruz. Yakıtın birçok tipi var, bunlardan en basiti şekerden yapılan yakıt. Bunun dışında daha kuvvetli ve tehlikeli olan bazı yakıtlar da var. Bunların üretimine de başladık ama en temel olan şeker yakıtı; yerden 50-100 metreye uçurabilecek etkiye ulaşabiliyorsun. Yaptığımız roketin bütün malzemelerini de kendimiz üretiyoruz.”
Şirketleşmeyi hedefliyor
Creatiny Roket Takımı, Trabzon’da roket yarışmaları düzenleyerek roket ve havacılığa meraklı gençleri takımlarına katmak istiyor. FIRTINA-N ve TEKNOFEST yarışmalarına katılarak yarışma sonrasında gördükleri eksiklere çözüm üretmeyi ve gelecek yıllarda şirketleşmeyi hedefliyor. Ekip, TEKNOFEST 2023'e katıldığı FIRTINA-B isimli orta irtifa roketiyle üçüncülük derecesi elde etmişti.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.