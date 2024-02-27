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    Anlık Bildirim

    Öğrencilerin tasarladığı 3 bin metreye yükselen roket ABD'de yarışacak

    Yaklaşık 3 bin metre irtifaya yükselmeyi ve güvenli şekilde iniş yapmayı başaran FIRTINA-N roketi ABD'de düzenlenecek roket yarışmasında birinciliği hedefliyor. 
    KTÜ'lü öğrencilerin FIRTINA-N roketi ABD'de yarışacak Tam Boyutta Gör
    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin kurduğu Creatiny Roket Takımı tarafından tasarlanan FIRTINA-N isimli roket, ABD’de 17-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Spaceport America Cup'ta yarışmasına katılacak. Yarışmada birincilik hedefleniyor.

    FIRTINA-N roketi maksimum 1.000 km/h hıza ulaşıyor. Rampadan çıkışta ise yaklaşık 100 km/h hızla çıkış yapıyor. Roket yaklaşık 25 saniyede maksimum irtifa olan 3 bin metre irtifaya ulaşıyor. Maksimum irtifaya ulaştıktan sonra burun konisinden 1,5 metre çapında bir paraşüt çıkıyor ve ilk ayrılma gerçekleşiyor. Sonrasında inişe başlayan FIRTINA-N, 550 metreye irtifaya indikten sonra ikinci ayrılma gövdeler arasında gerçekleşiyor. 3 metre çapındaki paraşüt açılıyor. Saatte 8 kilometre hızla yere güvenli bir şekilde iniş yapıyor. Toplam uçuş süresi yaklaşık 4 dakika sürüyor.

    Yakıtı kendileri üretiyor

    Creatiny Roket Takımı kaptanı Muhammed Efecan Baş, roketin bütün malzemelerini kendilerinin ürettiğini ifade ediyor. Roketin üst gövde ve motor gövdesi cam elyaftan, burun konisi ise karbon fiberden üretiliyor. Roketin yakıt seçeneklerinden biri olan şeker yakıtının da kendi atölyelerinde üretildiğine vurgu yapan Muhammed Efecan Baş, şunları söyledi:

    “Yakıtı atölyemizde üretiyoruz. Yakıtın birçok tipi var, bunlardan en basiti şekerden yapılan yakıt. Bunun dışında daha kuvvetli ve tehlikeli olan bazı yakıtlar da var. Bunların üretimine de başladık ama en temel olan şeker yakıtı; yerden 50-100 metreye uçurabilecek etkiye ulaşabiliyorsun. Yaptığımız roketin bütün malzemelerini de kendimiz üretiyoruz.”

    Şirketleşmeyi hedefliyor

    Creatiny Roket Takımı, Trabzon’da roket yarışmaları düzenleyerek roket ve havacılığa meraklı gençleri takımlarına katmak istiyor. FIRTINA-N ve TEKNOFEST yarışmalarına katılarak yarışma sonrasında gördükleri eksiklere çözüm üretmeyi ve gelecek yıllarda şirketleşmeyi hedefliyor. Ekip, TEKNOFEST 2023'e katıldığı FIRTINA-B isimli orta irtifa roketiyle üçüncülük derecesi elde etmişti.



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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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