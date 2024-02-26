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    Anlık Bildirim

    Milli savaş uçağı KAAN'da kullanılan TÜBİTAK teknolojileri neler?

    TUSAŞ tarafından geliştirilen milli savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı. Beşinci nesil savaş uçağı KAAN'da hangi TÜBİTAK teknolojileri ve mühimmatları kullanılıyor?
    Milli savaş uçağı KAAN'da kullanılan TÜBİTAK teknolojileri neler? Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu geçen hafta yaptı. Beşinci nesil teknolojisiyle dikkat çeken KAAN’da TÜBİTAK’ın pek çok sistemi kullanılıyor. TÜBİTAK’ın KAAN için geliştirdiği projeleri bir araya getirdik.

    KAAN’ın ilk uçuşunda TÜBİTAK tarafından geliştirilen merkezi yönetim bilgisayarı, aviyonik ara yüz birimleri, deterministik ağ, çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi ve ara katmanı yazılımlarının da aralarında olduğu teknolojiler kullanıldı.

    Uçağın beyni TÜBİTAK'tan

    KAAN'ın beyni olarak nitelendirilen bilgisayar sistemi, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi tarafından üretildi. Aviyonik bilgisayar sistemi, emniyet kritik ve yüksek başarımlı işlemci modülleriyle deterministik ve yüksek hızlı iletişim altyapılarına sahip bulunuyor. Motor sistemleri yönetimi, uçuş sistemi yönetimi gibi kritik hava aracı yönetim fonksiyonlarıyla, görev (haberleşme, seyrüsefer, AESA radar, elektronik harp, elektro-optik hedefleme ve silah) sistemlerinin veri işleme ve yönetim fonksiyonlarını bu bilgisayar gerçekleştiriyor. Görev bilgisayarları, pilotun iş yükünü azaltacak ana ve kaska monteli göstergelerin görüntülerini de üretiyor.

    Çok çekirdekli milli gerçek zamanlı işletim sistemi, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirildi. Sistem, KAAN'ın yüksek hesaplama ihtiyaçlarını karşılamak için çok çekirdekli hale getirildi ve KAAN'ın ilk uçuşunda ana yönetim bilgisayarları üzerinde kullanıldı.

    Milli savaş uçağı KAAN'da kullanılan TÜBİTAK teknolojileri neler? Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK BİLGEM, KAAN'ın ilk uçuşunda kullanılan, "uçuş kontrol ve hava aracı yönetim bilgisayarları"nı, "merkezi yönetim bilgisayarları"nı, "görev yönetim bilgisayarları"nı, "aviyonik ara yüz birimleri"ni, "deterministik ağ"ı, "yüksek hızlı ağ"ı, "çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi"ni, "ara katman yazılımları"nı geliştirdi.

    TÜBİTAK BİLGEM, KAAN'ın üzerinde bulunan tüm elektronik sistemlerin birbirleriyle uyumluluğunu ölçen ve analiz eden EMC test sistemini ve KAAN'ın geometrisini belirleyen ve 5. nesil hayalet uçak için radar kesit alanının düşüklüğünü sağlayan "anten test sistemi"ni (NFRTF) de üretti.

    TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), KAAN için geliştireceği yeni sistemler arasında muharip uçak pilotlarının yüksek fiziksel dayanım gerektiren koşullarda temel yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla "yaşam destek sistemleri"ni, muharip uçağın değişken durumları göz önüne alınarak yakıt tanklarında patlama ve yakıt kaynamasını önlemek için "patlama önleme sistemleri” yer alıyor.

    Radarda görünmezlik için TÜBİTAK'ın RASEM'den destek alınacak

    KAAN’a radarda görünmezlik özelliğinin kazandırılması için kanopinin tasarım sürecinde RASEM (radar soğurucu çok katmanlı ince film yüzey kaplamasının elektromanyetik olarak modellenmesi ve optimizasyonu) yazılımı kullanılacak. KAAN'a ait hava kanalına radarda düşük görünürlük özelliği kazandırılması için, hava kanalı içine yerleştirilecek set tasarımlarını, test ve ölçümlerini, KAAN'ın radarda düşük görünürlük özelliğini sağlamak üzere, uçağa ait radomun frekans seçici özellikte elektromanyetik tasarımı ve optimizasyonu için RASEM-RADOM yazılımı hayata geçirilecek.

    TÜBİTAK'ın yerli füzeleri entegre edilecek

    KAAN’ın mühimmatında da TÜBİTAK’ın yerli ürünleri kullanılacak. TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen TÜBİTAK SAGE, SOM A, SOM B1, SOM B2, HGK 82, HGK 83, HGK 84, NEB, GÖKHAN, KGK 82, KGK 83, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN gibi Türkiye'nin yerli ve milli füze ve silah sistemleri KAAN’a entegre edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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