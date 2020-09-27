Kucoin borsası saldırıya uğradı; zarar 200 milyon dolar

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Kripto para dünyasının giderek daha fazla ilgi ve yatırımcı çekmeye başladığı son dönemlerde siber saldırganlar da dikkatlerini bu alana verdi. Sık sık kripto para borsalarının siber saldırıya uğradığını ve yiz milyonlarca dolar kaybettiğini duyuyoruz.

Dev borsa hacklendi

Dün yapılan açıklamalara göre en büyük borsalardan birisi olan Kucoin siber saldırıya uğradı ve saldırganlar sıcak cüzdanlarda bulunan yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki kripto varlık ile kayıplara karıştı.

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Çalınan varlıklar arasında 153 milyon dolar değerinde BTC, ETH ve ERC-20 tabanlı kripto paralar çoğunluğu oluştururken 20 milyon dolar civarında USDT kripto parası ve diğer bazı kripto paralar yer alıyor. Saldırganlar bu paraları en kolay çekilecek birimlere çevirerek borsadan çıkarmış.

Genelde borsalar saldırıya uğradığı zaman yatırımcılara telafi yapması zaman zaman mümkün olmuyor ancak Kucoin bir sigorta platformu kurmuştu. Bu bakımdan zarar gören yatırımcıların zararlarının karşılanacağı belirtiliyor. Diğer taraftan 22 milyon dolar değerinde USDT birimi Theta tarafından donduruldu. Diğer bazı kripto para sahipleri de çalınan varlıkları ağda dondurmuş durumda. Ayrıca 22 farklı borsa ile temasa geçen Kucoin; çalınan varlıkların satılmasını engellemeye çalışıyor.

[youtube=https://twitter.com/kucoincom/status/1309689557206491137]

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