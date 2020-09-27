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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kucoin borsası saldırıya uğradı; zarar 200 milyon dolar

    Sıcak cüzdanlara saldıran hackerlar toplamda 200 milyon dolara tekabül eden BTC, ETH, USDT ve diğer ERC-20 kripto paraları borsadan kaçırdı. Borsa paraların peşine düştü.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kucoin borsası saldırıya uğradı; zarar 200 milyon dolar
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    Kripto para dünyasının giderek daha fazla ilgi ve yatırımcı çekmeye başladığı son dönemlerde siber saldırganlar da dikkatlerini bu alana verdi. Sık sık kripto para borsalarının siber saldırıya uğradığını ve yiz milyonlarca dolar kaybettiğini duyuyoruz.

    Dev borsa hacklendi

    Dün yapılan açıklamalara göre en büyük borsalardan birisi olan Kucoin siber saldırıya uğradı ve saldırganlar sıcak cüzdanlarda bulunan yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki kripto varlık ile kayıplara karıştı.

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    Çalınan varlıklar arasında 153 milyon dolar değerinde BTC, ETH ve ERC-20 tabanlı kripto paralar çoğunluğu oluştururken 20 milyon dolar civarında USDT kripto parası ve diğer bazı kripto paralar yer alıyor. Saldırganlar bu paraları en kolay çekilecek birimlere çevirerek borsadan çıkarmış.

    Genelde borsalar saldırıya uğradığı zaman yatırımcılara telafi yapması zaman zaman mümkün olmuyor ancak Kucoin bir sigorta platformu kurmuştu. Bu bakımdan zarar gören yatırımcıların zararlarının karşılanacağı belirtiliyor. Diğer taraftan 22 milyon dolar değerinde USDT birimi Theta tarafından donduruldu. Diğer bazı kripto para sahipleri de çalınan varlıkları ağda dondurmuş durumda. Ayrıca 22 farklı borsa ile temasa geçen Kucoin; çalınan varlıkların satılmasını engellemeye çalışıyor.

    [youtube=https://twitter.com/kucoincom/status/1309689557206491137]



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    S3000 (Serkan ) 2 sa. en beğenilen
    şu coin muhabbetine ne tokatladılar milleti be
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    monacomen 45 dk.
    Tam bir kumar işi bitcoin. Aynı Las Vegas kumarhanelerindeki gibi herkese parayla coin fişi veriyorlar sonra bir slot veya masa başına gidip bir coine oynuyorsun, tüm hayalin bir verip bir milyon alarak o kumarhaneden zengin ayrılmak. Millet de enayiydi senin uyduruk fişine bir trilyon verip seni uğurlamaya. Aslında bitcoin dümeni parasal genişleme ile dünyaya dağıtılan Dolarları toplamanın en kolay yolu. Borsada coin fiyatları indi çıktı ile al satcıları tokatlarken daha sağlam hesapların da cüzdanlarına saldırı yapıp bir dakikada trilyonlarca doları ortadan yok ediyorlar, polise gitsen ne yazar.
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    S3000 (Serkan ) 2 sa. en beğenilen
    şu coin muhabbetine ne tokatladılar milleti be
    Yanıtla +6
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