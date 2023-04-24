KuCoin’in resmi Twitter hesabı hacklendi

Tam Boyutta Gör Kripto para sektörü gelişme kaydetmeye devam ettikçe bu alandaki hack haberleri de hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Son olarak kripto borsası Kucoin’in Twitter hesabı, bugün 45 dakikalığına ele geçirildi.

Bitcoin’in ne zaman 100 bin dolar olacağı tahmin edildi 1 sa. önce eklendi

Kucoin'in resmi Twitter hesapından link paylaşan hacker’lar, birçok KuCoin kullanıcısını dolandırdı. Olayları kabul eden borsa, kullanıcıların kayıplarını karşılayacağını belirtti.

KuCoin, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"KuCoin 4 Nisan 00:00’dan itibaren yaklaşık 45 dakika süreyle ele geçirildi. Sahte bir etkinlik yayınlandı ve ne yazık ki birçok kullanıcı için varlık kaybına yol açtı. KuCoin, sosyal medya ihlali ve sahte faaliyetin neden olduğu doğrulanmış tüm varlık kayıplarını tamamen tazmin edecek”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.