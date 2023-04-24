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    KuCoin’in resmi Twitter hesabı hacklendi

    Kripto para borsası Kucoin’in Twitter kullanıcı adı bugün 45 dakikalığına ele geçirildi. Bu durum, birden fazla kullanıcı için varlık kayıplarına yol açtı.       
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    KuCoin, Twitter Hesabının Hacklendiğini Açıkladı Tam Boyutta Gör
    Kripto para sektörü gelişme kaydetmeye devam ettikçe bu alandaki hack haberleri de hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Son olarak kripto borsası Kucoin’in Twitter hesabı, bugün 45 dakikalığına ele geçirildi.

    Kucoin'in resmi Twitter hesapından link paylaşan hacker’lar, birçok KuCoin kullanıcısını dolandırdı. Olayları kabul eden borsa, kullanıcıların kayıplarını karşılayacağını belirtti.

    KuCoin, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    "KuCoin 4 Nisan 00:00’dan itibaren yaklaşık 45 dakika süreyle ele geçirildi. Sahte bir etkinlik yayınlandı ve ne yazık ki birçok kullanıcı için varlık kaybına yol açtı. KuCoin, sosyal medya ihlali ve sahte faaliyetin neden olduğu doğrulanmış tüm varlık kayıplarını tamamen tazmin edecek”

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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