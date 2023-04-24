KuCoin’in resmi Twitter hesabı hacklendi

Kucoin'in resmi Twitter hesapından link paylaşan hacker’lar, birçok KuCoin kullanıcısını dolandırdı. Olayları kabul eden borsa, kullanıcıların kayıplarını karşılayacağını belirtti.
KuCoin, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"KuCoin 4 Nisan 00:00’dan itibaren yaklaşık 45 dakika süreyle ele geçirildi. Sahte bir etkinlik yayınlandı ve ne yazık ki birçok kullanıcı için varlık kaybına yol açtı. KuCoin, sosyal medya ihlali ve sahte faaliyetin neden olduğu doğrulanmış tüm varlık kayıplarını tamamen tazmin edecek”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)