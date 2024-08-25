Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 Hava Savunma Muhribi hakkındaki son gelişmeler

- Aksaz Tersanesi Komutanlığı açıldı
- MİLDEN projesinde ilk denizaltının inşasına 2025’te başlanacak
- TF-2000 yakında üretime geçiyor
- TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri
- TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri
- Milli Uçak Gemisi'nde yeni detaylar
- Milli Uçak Gemisi özellikleri
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Aksaz Tersanesi Komutanlığı açıldı
Tören kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu da önemli açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin deniz kuvvetinin geleceğine dair detaylar paylaştılar.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk denizcilik tarihinin en stratejik projelerinden biri olan Milli Denizaltı Projesi'ni ve bunun getirdiği kazanımları anlattı. Tatlıoğlu, Türkiye'nin kendi denizaltısını tasarlayıp inşa edebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi hedeflediğini belirtti. "Milli Denizaltı Projesi ile kendi denizaltımızı inşa etme konusundaki hedefimize ulaşarak, kendi denizaltısını dizayn ve inşa edebilen dünyadaki altı ülkeden biri olacağız," diyen Tatlıoğlu, tamamen yerli sistem ve silahlarla donatılmış bir denizaltı yapmanın nihai hedef olduğunu vurguladı.
Ayrıca, proje kapsamında inşa edilen diğer denizaltılar hakkında da bilgi veren Tatlıoğlu, 2025 yılında hizmete girecek olan "HIZIRREİS" ve 2026'da hizmete girecek "MURATREİS" denizaltılarının, donanmanın gücüne güç katacağını söyledi. Proje kapsamında inşası devam eden diğer 3 denizaltı da müteakip her yıl olacak şekilde hizmete girerek 6 gemiden oluşan Reis sınıfı D/A projesi tamamlanacak.
- TCG Pirireis (S-330): 2024
- TCG Hızırreis (S-331): 2025
- TCG Muratreis (S-332): 2026
- TCG Aydınreis (S-333): 2027
- TCG Seydialireis (S-334): 2028
- TCG Selmanreis (S-335): 2029
MİLDEN projesinde ilk denizaltının inşasına 2025’te başlanacak
Tatlıoğlu, Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılışıyla Türkiye'nin denizcilik kapasitesinin daha da artacağını, Mersin'de kurulması planlanan yeni tersanenin ise Doğu Akdeniz'deki varlığımızı pekiştireceğini belirtti. Aynı zamanda üç yeni yakıt gemisinin hizmete alındığını açıklayan Tatlıoğlu, bu gemilerin Türk donanmasının operasyonel sürekliliğine katkı sağlayacağını kaydetti.
Tatlıoğlu, 138 yıllık hayal Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) kapsamında ilk denizaltının inşasına ise 2025 yılında başlanacağının altını çizdi: “Milli denizaltımızı milli sistem ve cihazlarla donatıp tamamen milli silahlarla kullanmak ise nihai hedefimizdir.”
"Bugün burada, MİLGEM korvet ve fırkateynlerimizi bağrından çıkaran İstanbul Tersanesi, hizmete aldığımız Reis sınıfı denizaltıları inşa eden Gölcük Tersanesi ve Ege'deki stratejik öneme sahip İzmir Tersanesinden sonra şimdi dördüncü tersanemiz olan Aksaz Tersanemize kavuşuyoruz. 13 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 113 bin metrekare alana sahip olan Aksaz Tersanesi Komutanlığı 7500 tonluk yüzer havuz, 450 tonluk çekek yeri ve 100 tonluk yüzer vinç ile fırkateyn ve korvetler başta olmak üzere birçok farklı tip su üstü gemisi ve denizaltılarımıza hizmet vermektedir. Aksaz Tersanesi Komutanlığının mevcut imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması çerçevesinde, TCG ANADOLU'yu ve kısa zaman sonra envantere alacağımız uçak gemisini de havuzlayabilecek bir taş havuzun da yakın gelecekte hizmete girmesi planlanmaktadır. Bundan sonraki hedefimiz Doğu Akdeniz harekat alanında kritik önemi haiz Mersin Tersanemizin teşkili ve açılışı olacaktır."
Mersin Tersane Komutanlığı sayesinde Türkiye, Doğu Akdeniz ve KKTC için büyük bir kabiliyet elde etmiş olacak. Milli Uçak Gemisi için ise ilk defa “yakın zamanda envanterde” söylemi yapılmış oldu.
TF-2000 yakında üretime geçiyor
Yeni Tip Çıkarma Aracı gibi önemli platformların inşasının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nin inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığında yakın zamanda başlanacağını belirtti; “TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhripi'nin inşa faaliyetleri, yakında İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlayacak. TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribiyle ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz.”
TF-2000 sadece Türkiye'nin açık denizlerdeki caydırıcı gücü olmakla kalmayacak aynı zamanda katmanlı hava savunma projesi Çelik Kubbe için de ciddi öneme sahip olacak. Gemi, hava savunmasının denizlerdeki kritik ayağı konumunda olacak.
TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri
- Tam Boy: 149 metre
- Genişlik: 21.3 metre
- Su Çekimi: 5.75 metre
- Deplasman: 8.300 ton
- Hız: 26+ kts
- Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)
TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri
- Lazer İkaz Sistemi
- E/O Dayrektör
- Elektronik Harp Sistemi
- ÇAFRAD
- LPI/Seyir Radarı
- GM’li Yakın Hava Savunma Sistemi
- 96 hücreli MİDLAS Dikey Atım Sistemi
- X-Band Uydu Muharebe
- ADVENT Savaş Yönetim Sistemi
- 25 Mm STOP
- GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Silah Sistemi (CIWS)
- Düşük Frekanslı Aktif Sonar
Milli Uçak Gemisi'nde yeni detaylar
Şu anda proje üzerinde 110 uzman personel çalışmakta. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun yerlilik oranı yüzde 70'ti. Yeni gemi, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olacak. Ek olarak uçak gemisi, deplasman ve boyut olarak TCG Anadolu'nun 2 katından daha büyük olacak.
Milli Uçak Gemisi özellikleri
- Tam Boy: 285 metre
- Genişlik: 72 metre
- Deplasman: 60.000 ton
- Hız: 25 knot
- Menzil: 10.000nmi
- Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS
- İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet güvertede)
- Ana Tahrik Sistemi: COCAG (4 adet LM 2500 G/T)
- Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)
- Pist sayısı: 2 adet kalkış ve 1 adet iniş
- Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.