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    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 Hava Savunma Muhribi hakkındaki son gelişmeler

    Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni kapsamında Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.
    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 muhribi hakkındaki son gelişmeler Tam Boyutta Gör
    Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni kısa bir süre önce gerçekleştirildi. Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Satır başları arasında kapsamında Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi hakkında güncel değerlendirmeler de bulunuyor.

    Aksaz Tersanesi Komutanlığı açıldı

    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 muhribi hakkındaki son gelişmeler Tam Boyutta Gör
    Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yeni bir tersane kazandırıldı. Tören kapsamında aynı zamanda PİRİREİS denizaltısı hizmete alındı. Aynı zamanda HIZIRREİS Denizaltısı bayrak çekti ve seyir deneyimlerine başlıyor. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri hizmete girerken dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 tonluk Denizaltı Havuzu hizmete alındı. Ek olarak MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başladı.

    Tören kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu da önemli açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin deniz kuvvetinin geleceğine dair detaylar paylaştılar.

    Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk denizcilik tarihinin en stratejik projelerinden biri olan Milli Denizaltı Projesi'ni ve bunun getirdiği kazanımları anlattı. Tatlıoğlu, Türkiye'nin kendi denizaltısını tasarlayıp inşa edebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi hedeflediğini belirtti. "Milli Denizaltı Projesi ile kendi denizaltımızı inşa etme konusundaki hedefimize ulaşarak, kendi denizaltısını dizayn ve inşa edebilen dünyadaki altı ülkeden biri olacağız," diyen Tatlıoğlu, tamamen yerli sistem ve silahlarla donatılmış bir denizaltı yapmanın nihai hedef olduğunu vurguladı.

    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 muhribi hakkındaki son gelişmeler Tam Boyutta Gör
    Tören, Türkiye'nin ilk havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltısı "TCG PİRİREİS"in hizmete girişiyle taçlandırıldı. Tatlıoğlu, bu denizaltının milli güdümlü mermiler 'ATMACA' ve 'GEZGİN' ile 'AKYA' torpidosunu kullanacağını ifade ederek caydırıcı güce dikkat çekti.

    Ayrıca, proje kapsamında inşa edilen diğer denizaltılar hakkında da bilgi veren Tatlıoğlu, 2025 yılında hizmete girecek olan "HIZIRREİS" ve 2026'da hizmete girecek "MURATREİS" denizaltılarının, donanmanın gücüne güç katacağını söyledi. Proje kapsamında inşası devam eden diğer 3 denizaltı da müteakip her yıl olacak şekilde hizmete girerek 6 gemiden oluşan Reis sınıfı D/A projesi tamamlanacak.

    • TCG Pirireis (S-330): 2024
    • TCG Hızırreis (S-331): 2025
    • TCG Muratreis (S-332): 2026
    • TCG Aydınreis (S-333): 2027
    • TCG Seydialireis (S-334): 2028
    • TCG Selmanreis (S-335): 2029

    MİLDEN projesinde ilk denizaltının inşasına 2025’te başlanacak

    Tatlıoğlu, Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılışıyla Türkiye'nin denizcilik kapasitesinin daha da artacağını, Mersin'de kurulması planlanan yeni tersanenin ise Doğu Akdeniz'deki varlığımızı pekiştireceğini belirtti. Aynı zamanda üç yeni yakıt gemisinin hizmete alındığını açıklayan Tatlıoğlu, bu gemilerin Türk donanmasının operasyonel sürekliliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

    Tatlıoğlu, 138 yıllık hayal Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) kapsamında ilk denizaltının inşasına ise 2025 yılında başlanacağının altını çizdi: “Milli denizaltımızı milli sistem ve cihazlarla donatıp tamamen milli silahlarla kullanmak ise nihai hedefimizdir.”

    "Bugün burada, MİLGEM korvet ve fırkateynlerimizi bağrından çıkaran İstanbul Tersanesi, hizmete aldığımız Reis sınıfı denizaltıları inşa eden Gölcük Tersanesi ve Ege'deki stratejik öneme sahip İzmir Tersanesinden sonra şimdi dördüncü tersanemiz olan Aksaz Tersanemize kavuşuyoruz. 13 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 113 bin metrekare alana sahip olan Aksaz Tersanesi Komutanlığı 7500 tonluk yüzer havuz, 450 tonluk çekek yeri ve 100 tonluk yüzer vinç ile fırkateyn ve korvetler başta olmak üzere birçok farklı tip su üstü gemisi ve denizaltılarımıza hizmet vermektedir. Aksaz Tersanesi Komutanlığının mevcut imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması çerçevesinde, TCG ANADOLU'yu ve kısa zaman sonra envantere alacağımız uçak gemisini de havuzlayabilecek bir taş havuzun da yakın gelecekte hizmete girmesi planlanmaktadır. Bundan sonraki hedefimiz Doğu Akdeniz harekat alanında kritik önemi haiz Mersin Tersanemizin teşkili ve açılışı olacaktır."

    Mersin Tersane Komutanlığı sayesinde Türkiye, Doğu Akdeniz ve KKTC için büyük bir kabiliyet elde etmiş olacak. Milli Uçak Gemisi için ise ilk defa “yakın zamanda envanterde” söylemi yapılmış oldu.

    TF-2000 yakında üretime geçiyor

    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 muhribi hakkındaki son gelişmeler Tam Boyutta Gör
    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi hakkında da bazı önemli gelişmeler yaşanıyor. TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi gemisi ve diğer deniz platformlarını tehditlerden koruyacak olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu.

    Yeni Tip Çıkarma Aracı gibi önemli platformların inşasının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nin inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığında yakın zamanda başlanacağını belirtti; “TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhripi'nin inşa faaliyetleri, yakında İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlayacak. TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribiyle ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz.

    TF-2000 sadece Türkiye'nin açık denizlerdeki caydırıcı gücü olmakla kalmayacak aynı zamanda katmanlı hava savunma projesi Çelik Kubbe için de ciddi öneme sahip olacak. Gemi, hava savunmasının denizlerdeki kritik ayağı konumunda olacak.

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Tam Boy: 149 metre
    • Genişlik: 21.3 metre
    • Su Çekimi: 5.75 metre
    • Deplasman: 8.300 ton
    • Hız: 26+ kts
    • Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri

    • Lazer İkaz Sistemi
    • E/O Dayrektör
    • Elektronik Harp Sistemi
    • ÇAFRAD
    • LPI/Seyir Radarı
    • GM’li Yakın Hava Savunma Sistemi
    • 96 hücreli MİDLAS Dikey Atım Sistemi
    • X-Band Uydu Muharebe
    • ADVENT Savaş Yönetim Sistemi
    • 25 Mm STOP
    • GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Silah Sistemi (CIWS)
    • Düşük Frekanslı Aktif Sonar

    Milli Uçak Gemisi'nde yeni detaylar

    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 muhribi hakkındaki son gelişmeler Tam Boyutta Gör
    Milli Uçak Gemisinde ise HÜRJET, KIZILELMA, TB3, ANKA 3 ve yerli hava araçları kullanılacak. Erdoğan, milli denizaltı ve milli uçak gemisinin dizayn çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Daha önce uçak gemisinden dikey iniş kalkış yapabilen savaş uçağı için de açıklamalar olmuştu. Bu muhtemelen KAAN’ın bir varyantı şeklinde olacaktır ancak onun için yol şimdilik oldukça uzun. Öte yandan yerli imkanlarla üretilen gemilerde Milli dikey atım lançer sistemi MİDLAS yer alacak. Bu sayede Atmaca, Sapan ve Gezgin gibi güdümlü mermiler atılabilecek.
    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 muhribi hakkındaki son gelişmeler Tam Boyutta Gör
    Milli Uçak Gemisi özellikleri ise artık son şekillerini almış durumda. Yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dizayn Proje Ofisi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gemi üzerinde 2 kalkış ve 1 iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insansız hava aracı kapasitesi olacak. Bununla birlikte uçak gemisinin ekne formu belirlenirken aynı zamanda direnç ve sevk analizleri gerçekleştirildi. Pervanesinin tasarımı da bittirildi.
    Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 muhribi hakkındaki son gelişmeler Tam Boyutta Gör
    Milli uçak gemisi 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde tasarlandı. Deplasmanı 60 bin ton olarak planlandı. Gemi, asgari 25 knot sürate erişebilecek ve yakıt ikmalsiz 10 bin deniz mili seyir yapabilecek. Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, yaptığı değerlendirmede "Deniz Kuvvetlerimizin deniz aşırı etki ve ilgi alanlarındaki hak ve menfaatleri korunacak ve çok amaçlı operasyonların gerçekleştirilmesi ile ülke savunmasının daha etkin yapılabilmesi için önemli bir gücü teşkil edecektir" dedi. Şimdilik halen tasarım çalışmalarının devam ettiğini tekrardan belirtelim. Burada önemli adımlar atılmış durumda ve süreç sona yaklaşıyor. Pürüzlerin giderilmesiyle birlikte ise inşa sürecine geçiş yapılacak.

    Şu anda proje üzerinde 110 uzman personel çalışmakta. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun yerlilik oranı yüzde 70'ti. Yeni gemi, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olacak. Ek olarak uçak gemisi, deplasman ve boyut olarak TCG Anadolu'nun 2 katından daha büyük olacak. 

    Milli Uçak Gemisi özellikleri

    Milli Uçak Gemisi özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Tam Boy: 285 metre
    • Genişlik: 72 metre
    • Deplasman: 60.000 ton
    • Hız: 25 knot
    • Menzil: 10.000nmi
    • Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS
    • İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet güvertede)
    • Ana Tahrik Sistemi: COCAG (4 adet LM 2500 G/T)
    • Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)
    • Pist sayısı: 2 adet kalkış ve 1 adet iniş
    • Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR
    Kaynakça https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-aksaz-tersanesi-komutanligi-acilis-ve-deniz-platformlari-teslim-toreninde-konustu https://www.haberturk.com/mugla-haberleri/35475638-deniz-kuvvetleri-komutani-oramiral-tatlioglu-aksaz-tersanesi-komutanligi-acilis-toreninde?page=6 https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/mavi-vatana-milli-ucak-gemisi-geliyor-874479.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 20 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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