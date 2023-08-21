Netflix'in yerli dizisi Kulüp'ün 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Netflix’in yerli dizisi Kulüp’ün ikinci sezon fragmanı yayınlandı ve 2. sezon yayın tarihi açıklandı. Kulüp dizisinin yeni sezonu 15 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.

İkinci sezonun tanıtım fragmanına baktığımızda ilk sezonun yaklaşık 5 yıl sonrasını anlattığını görüyoruz. 1960’lı yılların İstanbul’unda geçen ikinci sezonun yaratıcılığını Rana Denizer üstlenirken, yönetmenliğini Zeynep Günay ve Seren Yüce paylaşıyor. Dizinin ilk sezonunda yer alan Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci, ve Asude Kalebek gibi oyunculardan oluşan kadroya yeni sezonda Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma gibi yeni isimler de dahil oluyor.

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Kulüp dizisi 2. sezon konusu

1960’ta Türkiye gibi İstanbul’un sosyal hayatı ve eğlence dünyası da köklü bir değişimin eşiğindedir. Yaşatılan baskılara karşı duran Çelebi ve Matilda, Kulüp İstanbul Ailesi’ni ayakta tutmak için birlikte mücadele vermektedirler. Zamansız büyümek zorunda kalan Raşel ise artık 5 yaşında olan Rana’nın annesidir ve çekirdek ailesini bir araya getirmeye çalışmaktadır. Rana, Kulüp’ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp’ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Raşel’in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüpailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor.

Kulüp 2. sezon fragmanı

İkinci sezondan yayınlanan görsellere aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

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Kulüp dizisi 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi