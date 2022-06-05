Kumaş bazlı yeni filtre, karbon yakalama için yeni bir yöntem sunuyor

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North Carolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, yeni bir tekstil bazlı filtre kullanarak baca gazı emisyonlarından karbondioksiti uzaklaştırma yöntemlerine bir yenisini ekliyorlar. Pamuklu kumaştan üretilen yeni filtre, karbonik anhidraz adlı bir enzimle karbondioksiti bikarbonata dönüştürüyor.

Büyük ölçekli testlere ihtiyaç var

Araştırma ekibi, filtreyi oluşturmak için karbonik anhidraz enzimini iki katmanlı bir pamuk kumaşa entegre etti. Enzimin yüzeyde tutunabilmesi için kumaş, kitosan adı verilen ve bir yapıştırıcı gibi davranan bir malzeme içeren çözeltiye daldırıldı.

Tamamlanan filtre, bir borunun içine yerleştirmek için spiral hale getirildi. Filtrelerinin karbon dioksiti, karbon dioksit ve azottan oluşan bir hava karışımından ne kadar iyi ayıracağını gözlemek için ekip, gazı, su bazlı bir çözeltiyle birlikte tüpün içinden itti. Bu işlemden sonra çözeltideki su ve karbonik anhidraz ile reaksiyona giren karbondioksitin çoğu, filtreden damlayan ve toplandığı tüpten çıkan sıvı bikarbonata dönüştü.

Dakikada 4 litre oranında tüpten hava geçirildiğinde tek sıralı filtre ile %52,3, çift sıralı filtre ile %81,7 karbondioksit yakalanabildi. Ayrıca filtre, beş yıkama, kurutma ve depolama döngüsünden sonra da yüksek bir performans sergileyebildi.

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Araştırmacılar, yeni yöntemin umut verdiğini ancak daha büyük ölçekli testlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekip ayrıca filtrenin tam ölçekli bir operasyonda dakikada 10 milyon litreden fazla baca gazı işlemesi gerektiğini belirtiyor.

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