Kumaş bazlı yeni filtre, karbon yakalama için yeni bir yöntem sunuyor

North Carolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, yeni bir tekstil bazlı filtre kullanarak baca gazı emisyonlarından karbondioksiti uzaklaştırma yöntemlerine bir yenisini ekliyorlar. Pamuklu kumaştan üretilen yeni filtre, karbonik anhidraz adlı bir enzimle karbondioksiti bikarbonata dönüştürüyor.
Büyük ölçekli testlere ihtiyaç var
Araştırma ekibi, filtreyi oluşturmak için karbonik anhidraz enzimini iki katmanlı bir pamuk kumaşa entegre etti. Enzimin yüzeyde tutunabilmesi için kumaş, kitosan adı verilen ve bir yapıştırıcı gibi davranan bir malzeme içeren çözeltiye daldırıldı.
Tamamlanan filtre, bir borunun içine yerleştirmek için spiral hale getirildi. Filtrelerinin karbon dioksiti, karbon dioksit ve azottan oluşan bir hava karışımından ne kadar iyi ayıracağını gözlemek için ekip, gazı, su bazlı bir çözeltiyle birlikte tüpün içinden itti. Bu işlemden sonra çözeltideki su ve karbonik anhidraz ile reaksiyona giren karbondioksitin çoğu, filtreden damlayan ve toplandığı tüpten çıkan sıvı bikarbonata dönüştü.
Dakikada 4 litre oranında tüpten hava geçirildiğinde tek sıralı filtre ile %52,3, çift sıralı filtre ile %81,7 karbondioksit yakalanabildi. Ayrıca filtre, beş yıkama, kurutma ve depolama döngüsünden sonra da yüksek bir performans sergileyebildi.
Araştırmacılar, yeni yöntemin umut verdiğini ancak daha büyük ölçekli testlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekip ayrıca filtrenin tam ölçekli bir operasyonda dakikada 10 milyon litreden fazla baca gazı işlemesi gerektiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.